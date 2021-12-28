30 фактов из популярного сообщества Today I Learned

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Угу. Уже.
Галактика Андромеды спиральная галактика, удалённая от Млечного Пути на 740 830 килопарсек. Галактика Андромеды и Млечный Путь сближаются, и через 4 миллиарда лет произойдёт слияние этих галактик.