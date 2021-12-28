30 фактов из популярного сообщества Today I Learned

В фильме "Титаник" дежурный офицер Уильям Мердок, который нес вахту на капитанском мостике, стреляет в пассажира, а затем совершает самоубийство. На самом деле в последний раз его видели, когда он пытался заполнить как можно больше спасательных шлюпок, рассадив в них пассажиров, и он героически погиб вместе с кораблем.