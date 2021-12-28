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30 фактов из популярного сообщества Today I Learned

30 фактов из популярного сообщества Today I Learned (31 фото)

Автор:
28 декабря 2021 15:30
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   Это любопытно   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   любопытные факты   факты   
864
31
Чем больше нового мы читаем, слышим, узнаем в интернете, тем лучше. Процесс познания - даже если это просто разрозненные факты, вызывающие любопытство - дает нам мотивацию, уверенность и интерес к окружающему миру. Короче говоря, не дает нашему мозгу заскучать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   Это любопытно   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   любопытные факты   факты   
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5k
Roman 2 часа назад
Это наша Галактика сливается с Андромедой. Потому что меньше в два раза.
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Сапковский продешевил
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
"Галактика Андромеды уже начала сливаться с нашим Млечным путем"
Угу. Уже.
Галактика Андромеды спиральная галактика, удалённая от Млечного Пути на 740 830 килопарсек. Галактика Андромеды и Млечный Путь сближаются, и через 4 миллиарда лет произойдёт слияние этих галактик.
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