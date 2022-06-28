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20 удивительных фактов, о которых вы точно не знали

20 удивительных фактов, о которых вы точно не знали

Автор:
28 июня 2022 12:28
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Вот это ДА   Сегодня я узнал   в копилку эрудита   интересные факты   ну надо же   оказывается   факты   хочу все знать   
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21
В Интернете нет недостатка в интересных фактах, и вот неплохая новая подборка от сообщества Today I Learned.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Вот это ДА   Сегодня я узнал   в копилку эрудита   интересные факты   ну надо же   оказывается   факты   хочу все знать   
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11  комментариев
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17k
Наталья Час назад
Откуда такая уверенность, что "эти факты" мы "точно не знали"?
Минимум треть - для меня лично абсолютно не новость, спасибо интернету.
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28
Notan 2 минуты назад
Что за куйню я сейчас прочитал.
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5k
REDFOXY 4 минуты назад
"4. Мать Харамбе, единственный родной брат, и двое его сводных братьев и сестер погибли, когда у обогревателя было оставлено ведро с влажными таблетками хлора. Ядовитые пары попали в вольер с гориллами и убили четырех горилл"
Лолшто??? Хлор в таблетках??? А может,все-таки гипохлорит, переводчики косорукие?
"16. У «Спитфайров» времен Второй мировой войны было всего около 20 секунд «стрелкового времени», прежде чем кончались боеприпасы, что делает большую часть военных сцен в фильмах крайне неточными"
У Спитфайра на вооружении стояли 8х7,69мм пулеметов Браунинга 1919 (350 патронов на каждый) или 2х20мм пушки (60 выстрелов на каждую) +4х7,69мм пулемета Браунинга (350 патронов на каждый), итого -2800 патронов или 120 выстрелов+1400 патронов. Это не мало, и 20сек непрерывного огня для воздушного боя вполне достаточно. ИМХО.
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4k
Frank Borman 8 минут назад
Почему нет фоток про Холокост и Берлинскую стену? Где фотки про ужасы коммунизма? В Госдепе недовольны.
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9k
Василенко Татьяна 20 минут назад
А мне было интересно.
Папуасам респект!
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54k
alertol 23 минуты назад
7. Ну учитывая куда идут цены, пожалуй зря они этого не сделали...
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21k
Serg2001 40 минут назад
Утренняя пробежка глазами жука-скакуна...
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7k
au3 Час назад
"При движении со скоростью до 120 длин тела в секунду окружающая их среда становится размытой, поскольку их глаза не могут собрать достаточно света, чтобы сформировать изображение."

Просто освещение отдельного рецептора меняется слишком быстро, что б изменения воспринимались.
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8k
Б.Касторский Час назад
За что я люблю интернет, так это за кучу бесполезных фактов, которые тебе никогда не пригодятся, но обязательно вспомнишь в какой-то момент.
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