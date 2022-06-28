20 удивительных фактов, о которых вы точно не знали

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В Интернете нет недостатка в интересных фактах, и вот неплохая новая подборка от сообщества Today I Learned.
1. Информатор ФБР с устройством для прослушки пришёл на завтрак с городским чиновником, подозреваемым во взяточничестве. Завтрак проходил в ресторане отеля "Марриотт" во Всемирном торговом центре
Полученная в ходе беседы с подозреваемым запись считается единственной непрерывной аудиозаписью теракта 11 сентября.
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2. Летучие мыши едят столько насекомых, что экономят США более 1 миллиарда долларов в год (меньше поврежден урожай, требуется меньше пестицидов)
3. ФБР вынудило компанию Wells Fargo повторно нанять сотрудника-разоблачителя, сообщившего о мошенничестве, и выплатить ему 5,4 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб
4. Мать Харамбе, единственный родной брат, и двое его сводных братьев и сестер погибли, когда у обогревателя было оставлено ведро с влажными таблетками хлора. Ядовитые пары попали в вольер с гориллами и убили четырех горилл
5. Первый McDonalds с обслуживанием за рулём был сделан для солдат, которые не могли выйти из машины в форме
6. Африканское племя масаи пожертвовало 14 коров Соединённым Штатам после трагедии 11 сентября
7. Disney World имеет законное право построить атомную электростанцию во Флориде в соответствии с законом 1960-х годов
8. Однажды United Airlines забыли вывести слепую женщину из самолета, несмотря на то, что уверяли её, что они это сделают
Она сидела в ожидании помощи, а потом услышала, как закрылась дверь самолета: «И полная тишина. Я начала звать, но никто не отвечал». Позже её спасла ремонтная бригада.
9. Культовое фото Эйнштейна с высунутым языком было результатом его раздраженной реакции на папарацци, просивших "улыбочку" в день его 72-летия
Оно стало культовым главным образом потому, что сам Эйнштейн попросил обрезанную версию, заказал множество отпечатков и начал отправлять их друзьям.
10. Робин Уильямс получил предложение от студии Warner Brothers и согласился на роль Джокера в фильме 1989 года «Бэтмен»
Как выяснилось, студия сделала это только для того, чтобы заманить своего главного кандидата на роль, Джека Николсона, на подписание контракта, что он в конце концов и сделал. Уильямс был в ярости и потребовал извинений от киностудии.
11. Жуки-скакуны бегают так быстро, что временно ослепляют себя
При движении со скоростью до 120 длин тела в секунду окружающая их среда становится размытой, поскольку их глаза не могут собрать достаточно света, чтобы сформировать изображение.
12. Пожар уничтожил большую часть коллекции Гарвардской библиотеки в 1764 году. Уцелело лишь небольшое количество книг, в том числе 144, которые были в то время на руках у читателей
Одна из этих книг была найдена и возвращена в 1997 году.
13. У Дональда Дака есть сестра-близнец по имени Делла. Впервые она упоминается в 1937 году, но не дебютировала в анимации до 2017 года. На самом деле она мать Хьюи, Дьюи и Луи
15. Костюм Бэтмена, арсенал потрясающих гаджетов и секретная личность не были созданы Бобом Кейном. Даже Готэм-сити не был создан им
Всё это придумал Билл Фингер, который умер без гроша в кармане, а Кейн сделал все возможное, чтобы пресечь вклад Фингера в создание персонажа.
16. У «Спитфайров» времен Второй мировой войны было всего около 20 секунд «стрелкового времени», прежде чем кончались боеприпасы, что делает большую часть военных сцен в фильмах крайне неточными
17. На Бермудских островах нет источника питьевой воды. Каждый дом собирает дождевую воду с помощью белых ступенчатых крыш
18. Учёные радиообсерватории Паркса в Австралии потратили 17 лет, пытаясь идентифицировать мощные, но чрезвычайно короткие радиовсплески, которые появлялись бы через, казалось бы, случайные промежутки времени
В 2015 году они наконец определили причину: преждевременное открытие микроволновой печи на объекте.
19. Конфеты Pop Rocks, Tang и Cool Whip были изобретены одним человеком, доктором Уильямом А. Митчеллом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Минимум треть - для меня лично абсолютно не новость, спасибо интернету.
Лолшто??? Хлор в таблетках??? А может,все-таки гипохлорит, переводчики косорукие?
"16. У «Спитфайров» времен Второй мировой войны было всего около 20 секунд «стрелкового времени», прежде чем кончались боеприпасы, что делает большую часть военных сцен в фильмах крайне неточными"
У Спитфайра на вооружении стояли 8х7,69мм пулеметов Браунинга 1919 (350 патронов на каждый) или 2х20мм пушки (60 выстрелов на каждую) +4х7,69мм пулемета Браунинга (350 патронов на каждый), итого -2800 патронов или 120 выстрелов+1400 патронов. Это не мало, и 20сек непрерывного огня для воздушного боя вполне достаточно. ИМХО.
Папуасам респект!
Просто освещение отдельного рецептора меняется слишком быстро, что б изменения воспринимались.