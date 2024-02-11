Кто из зарубежных звезд может говорить по-русски

Киану наш Ривз тоже начал говорить по-русски. Началось это во время съемок "Джона Уика", когда актеру по сценарию надо было сказать несколько фраз на русском. Текст можно было просто заучить, но Ривз решил погрузиться в тему и начал изучать язык в принципе, с этой целью он начал брать уроки русского. К сожалению, надолго его не хватило - русский оказался для него слишком сложен, но тем не менее, кое-что он запомнил.