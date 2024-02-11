Кто из зарубежных звезд может говорить по-русски

Загадочная русская душа и не менее загадочный русский язык привлекают многих иностранцев, в том числе и голливудских звезд. Оказывается, среди них есть почитатели русской культуры, которые зашли настолько далеко в своей любви ко всему русскому, что даже начали учить русский язык, а кое-кто даже свободно на нем изъясняется.
О том, что две Милы: Мила Йовович и Мила Кунис свободно говорят по-русски, не написал разве что ленивый. Напомню: обе дамы в детском возрасте вместе с родителями уехали в США, но корней своих не забыли. Русский для них по-прежнему родной. А муж Милы Кунис Эштон Кутчер начал учить русский для того, чтобы без помощи жены общаться с русской родней. Обучение дается ему тяжело, но он старается.
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Бредли Купер несколько лет состоял в отношениях с русской моделью Ириной Шейк. У пары родилась дочь Лея. Бредли вместе с дочкой смотрел русские мультфильмы и поневоле начал учить русские слова, и в эфире одной из передач даже спел песенку из "Фиксиков". Ирина позднее ушла от Бредли, а знания русского остались.
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Мало кто знает, что убийца вампиров Кейт Бекинсейл окончила Оксфорд, а это вам не хухры-мухры. По ее признанию, она была без ума от французской и русской литературы, и ради того, чтобы читать русских авторов в оригинале, начала учить и язык. Сейчас Кейт вполне сносно говорит по-русски, при этом она понимает русский язык гораздо лучше, чем может на нем объясняться.
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Натали Портман знает русский, однако по каким-то причинам не афиширует этого в отличие от своих коллег, любящих похвастаться на публике своими знаниями русского. Ее предки происходили из Молдовы и даже в эмиграции говорили по-русски, Натали тоже усвоила в какой-то мере язык, но, как уже было сказано выше, стесняется этого.
Волан Де Морт всех времен и народов Рейф Файнс начал учить русский из-за роли в фильме "Две женщины", который сняла Вера Глаголева по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Он так увлекся, что не смог остановиться и продолжил изучение русского и после съемок. Файнс признается, что очень любит Россию и частенько бывает у нас туристом, так что общаться с местным населением на примитивном уровне он способен.
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Мишель Трахтенберг, звезда сериала "Мыслить как преступник", отлично говорит по-русски. А дело в том, что она русская по маме. Знание языка пригодилось ей во время съемок фильма "Убийство Кеннеди", где Мишель досталась роль русской жены Ли Харви Освальда, Марины.
Одна из многочисленных сестричек Олсен Элизабет во время учебы в Нью-Йоркской актерской школе в 2009 году на полгода приезжала в Россию по обмену со студентами московской театральной школе-студии МХАТ. Русские друзья моментом научили ее самым важным словам, знание которых она продемонстрировала на шоу Конана О'Брайена. Что ж, похоже, ничего, кроме обсценной лексики Элизабет из России вывезти не смогла. Ну хоть что-то.
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Джаред Лето, снимаясь в боевике "Оружейный барон" был вынужден выучить несколько фраз по-русски. Ему понравилось, и он расширил свой словарь русских слов самостоятельно - журналисты теперь часто просят его сказать что-нибудь по-русски. Однажды в ответ на такую просьбу он сказал журналисту: "Ну что стоишь как дуб?"
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Роберт Дауни-младший, посетив Москву с презентацией фильма "Мстители" наповал сразил русскую публику тем, что произнес свою речь по-русски, причем это было осознанное произношение, а не просто зазубренное звучание слов - Роберт собственноручно написал эту речь и сам же переводил ее, т.к. ему показалось, что версия переводчика была недостаточно точной.
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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро прекрасно говорит по-русски. Она изучает язык много лет и говорит, что Россия для нее второй дом - она частенько приезжает сюда отдохнуть.
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Мадс Миккельсен заговорил по-русски на съемках фильма "Коко Шанель и Игорь Стравинский". Картину снимал французский режиссер Ян Кунен. В фильме весь текст Миккельсена звучит на русском, при этом он говорит почти без акцента. Во время своего визита в Москву актер продемонстрировал знание нескольких фраз на русском.
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Киану наш Ривз тоже начал говорить по-русски. Началось это во время съемок "Джона Уика", когда актеру по сценарию надо было сказать несколько фраз на русском. Текст можно было просто заучить, но Ривз решил погрузиться в тему и начал изучать язык в принципе, с этой целью он начал брать уроки русского. К сожалению, надолго его не хватило - русский оказался для него слишком сложен, но тем не менее, кое-что он запомнил.
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Объявив себя русским монголом, щегольнул знанием русского языка и Стивен Сигал. Все мы помним, как проникновенно он матерится в фильме "Руслан".
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А вот Хелен Миррен, наполовину русская, не знает по-русски ни слова, о чем говорит с сожалением. Ей пришлось выучить несколько фраз для роли в фильме "Расплата", но это было всего лишь копирование произнесения.
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умные люди, как правило, стараются не афишировать свои способности в отличии от прочих приматов, которым важны понты и пр. средства для продвижения популярности и поддержания внимания к своей персоне.
Не, ну а чё. Мы на ихнем материться умеем, пусть и они учатся