Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

На этом событии актер воссоединился со своей экранной мамой из «Один дома».
Во время своей речи Калкин не смог сдержать слез
43-летний актер Маколей Калкин получил персональную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.
Звезда «Один дома» прослезился, выступая с эмоциональной речью на событии.
«Спасибо комитету Аллеи Славы за то, что удостоили меня такой чести. Я чувствую столько уважения. Здесь так много людей, которых я люблю, и ощущать, что все они отвечают тебе тем же — просто потрясающе», — сказал Калкин.
На событии произошло знаменательное воссоединение. Поздравить актера пришла 69-летняя актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая маму персонажа Калкина в «Один дома».
«Я знаю, что ты прилагал по-настоящему большие усилия, и в то же время именно твоя актерская игра выглядела как самое естественное занятие в мире», — сказала О'Хара, вспоминая его работу в «Один дома». Она также упомянула безумную популярность франшизы и непосильно огромную славу, которая обрушилась на юного Калкина. По мнению актрисы, чувство юмора и интеллект в итоге помогли ему выстоять.
«Спасибо, что пригласил меня, твою экранную маму, которая оставила тебя дома одного не один раз, а дважды, чтобы разделить это счастливое событие, — заключила актриса. — Я так горжусь тобой».
В своей речи Калкин также горячо поблагодарил свою возлюбленную Бренду Сонг, с которой у него двое сыновей. «Ты дала мне все. Ты подарила мне семью», — заявил актер.
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