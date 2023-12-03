Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

На событии произошло знаменательное воссоединение. Поздравить актера пришла 69-летняя актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая маму персонажа Калкина в «Один дома».

«Я знаю, что ты прилагал по-настоящему большие усилия, и в то же время именно твоя актерская игра выглядела как самое естественное занятие в мире», — сказала О'Хара, вспоминая его работу в «Один дома». Она также упомянула безумную популярность франшизы и непосильно огромную славу, которая обрушилась на юного Калкина. По мнению актрисы, чувство юмора и интеллект в итоге помогли ему выстоять.