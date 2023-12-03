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Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Автор:
03 декабря 2023 12:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   актер   голливуд   звезду на Аллее славы   кино   маколей калкин   фото   
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На этом событии актер воссоединился со своей экранной мамой из «Один дома».

43-летний актер Маколей Калкин получил персональную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.


Звезда «Один дома» прослезился, выступая с эмоциональной речью на событии.

«Спасибо комитету Аллеи Славы за то, что удостоили меня такой чести. Я чувствую столько уважения. Здесь так много людей, которых я люблю, и ощущать, что все они отвечают тебе тем же — просто потрясающе», — сказал Калкин.


На событии произошло знаменательное воссоединение. Поздравить актера пришла 69-летняя актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая маму персонажа Калкина в «Один дома». 


«Я знаю, что ты прилагал по-настоящему большие усилия, и в то же время именно твоя актерская игра выглядела как самое естественное занятие в мире», — сказала О'Хара, вспоминая его работу в «Один дома». Она также упомянула безумную популярность франшизы и непосильно огромную славу, которая обрушилась на юного Калкина. По мнению актрисы, чувство юмора и интеллект в итоге помогли ему выстоять.

«Спасибо, что пригласил меня, твою экранную маму, которая оставила тебя дома одного не один раз, а дважды, чтобы разделить это счастливое событие, — заключила актриса. —  Я так горжусь тобой».

В своей речи Калкин также горячо поблагодарил свою возлюбленную Бренду Сонг, с которой у него двое сыновей. «Ты дала мне все. Ты подарила мне семью», — заявил актер.


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Метки: Видео   актер   голливуд   звезду на Аллее славы   кино   маколей калкин   фото   
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11  комментариев
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Василий Афиногенов 48 минут назад
совсем неплохо выглядить стал
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alex Полминуты назад
молодцы
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alex Минуту назад
Мамочка из фильма тоже ничего
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59
Lopasin 15 минут назад
Вот что значит перестать бухать и иметь деньги на хорошую медицину.
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5k
Горожанин 23 минуты назад
Маколей Калкин пил, курил, нюхал и кололся, а в свои 43 года выглядит, как огурчик. Вот что делают деньги и возможность никогда не ходить на работу.
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Горожанин Полчаса назад
Почему нашего Дональда Трампа не было на церемонии?
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3k
Carex 43 минуты назад
Никогда не понимал этого фильма.
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