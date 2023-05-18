Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах

После такого долгого перерыва Джонни был вознаграждён 7-минутной овацией, которой аудитория встретила фильм. На появившихся в сети видео заметно, что актёр еле сдерживал слёзы.
59-летний Джонни Депп приехал на 76-й Каннский международный кинофестиваль с новым фильмов со своим участием «Жанна Дюбарри», где актёр сыграл короля Людовика XV. В компании своих коллег по фильму (среди которых 88-летний Пьер Ришар!) Депп стал королём ковровой дорожки и главной звездой первого дня фестиваля. Это первая премьера актёра после известного на весь мир судебного разбирательства с бывшей женой.
Майвенн Ле Беско, Джонни Депп и Пьер Ришар на красной дорожке в Каннах
Троица представляла на фестивале фильм «Жанна Дюбарри», который расскажет о взаимоотношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой как раз Жанной Дюбарри.
Узнали актрису? Это же Дива Плавалагуна из «Пятого элемента». Она передала Брюсу Уиллису камни, которые были в ней. Вообще-то Майвенн Ле Беско не только сыграла главную роль, но и сняла сам фильм и написала к нему сценарий.
Также особое внимание стоит уделить Пьеру Ришару, который, несмотря на свои 88 лет, довольно стабильно снимается в кино. В этом же году выйдет ещё один фильм с его участием «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
Джонни Депп впервые появился на большой премьере своего фильма после небезызвестного судебного процесса
Джонни снова хорош собой и как в старые добрые времена перекрыл своим присутствием других звёзд, появившихся на красной дорожке в первый день фестиваля. А ведь там были Ума Турман, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Бри Ларсон и Эль Фаннинг.
Поле показа фильма аудитория одарила Деппа и компанию 7-минутной стоячей овацией
Актёр ответил на это чуть ли не слезами благодарности. Очевидно, что такой приём адресован не только Деппу, но и всему фильму, однако это также должно было тронуть Джонни, так как в последние годы (если не сказать десятилетия) фильмы с ним не пользовались особым успехом как в девяностых или нулевых.
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КОРОЛЯ Людовика XV!