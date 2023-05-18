Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах

Троица представляла на фестивале фильм «Жанна Дюбарри», который расскажет о взаимоотношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой как раз Жанной Дюбарри.

Узнали актрису? Это же Дива Плавалагуна из «Пятого элемента». Она передала Брюсу Уиллису камни, которые были в ней. Вообще-то Майвенн Ле Беско не только сыграла главную роль, но и сняла сам фильм и написала к нему сценарий.

Также особое внимание стоит уделить Пьеру Ришару, который, несмотря на свои 88 лет, довольно стабильно снимается в кино. В этом же году выйдет ещё один фильм с его участием «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».





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