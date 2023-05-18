FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7568 постов • 871 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах

Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах

Автор:
18 мая 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   актер   видео   знаменитости   кино   милота   слезы   фильм   фото   эмоция   
850
4
1

После такого долгого перерыва Джонни был вознаграждён 7-минутной овацией, которой аудитория встретила фильм. На появившихся в сети видео заметно, что актёр еле сдерживал слёзы.

59-летний Джонни Депп приехал на 76-й Каннский международный кинофестиваль с новым фильмов со своим участием «Жанна Дюбарри», где актёр сыграл короля Людовика XV. В компании своих коллег по фильму (среди которых 88-летний Пьер Ришар!) Депп стал королём ковровой дорожки и главной звездой первого дня фестиваля. Это первая премьера актёра после известного на весь мир судебного разбирательства с бывшей женой.


Майвенн Ле Беско, Джонни Депп и Пьер Ришар на красной дорожке в Каннах

Троица представляла на фестивале фильм «Жанна Дюбарри», который расскажет о взаимоотношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой как раз Жанной Дюбарри.

Узнали актрису? Это же Дива Плавалагуна из «Пятого элемента». Она передала Брюсу Уиллису камни, которые были в ней. Вообще-то Майвенн Ле Беско не только сыграла главную роль, но и сняла сам фильм и написала к нему сценарий.

Также особое внимание стоит уделить Пьеру Ришару, который, несмотря на свои 88 лет, довольно стабильно снимается в кино. В этом же году выйдет ещё один фильм с его участием «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». 


Джонни Депп впервые появился на большой премьере своего фильма после небезызвестного судебного процесса

Джонни снова хорош собой и как в старые добрые времена перекрыл своим присутствием других звёзд, появившихся на красной дорожке в первый день фестиваля. А ведь там были Ума Турман, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Бри Ларсон и Эль Фаннинг.


Поле показа фильма аудитория одарила Деппа и компанию 7-минутной стоячей овацией

Актёр ответил на это чуть ли не слезами благодарности. Очевидно, что такой приём адресован не только Деппу, но и всему фильму, однако это также должно было тронуть Джонни, так как в последние годы (если не сказать десятилетия) фильмы с ним не пользовались особым успехом как в девяностых или нулевых.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Джонни Депп   актер   видео   знаменитости   кино   милота   слезы   фильм   фото   эмоция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Fat Lynx 40 минут назад
"...где актёр сыграл Людовика XV..."
КОРОЛЯ Людовика XV!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Колорад Минуту назад
А представляете какой еще больший фурор был бы у фильма если Депп был Чорным Геем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1155080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Набирающие популярность в сообществах
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#ДТП#аварии#люди#позитив#шоу бизнес#СССР#Еда
#Юмор#автомир#интересное#история#авто аварии#Автовсячина#США#знаменитости#Россия#Китай
#автомобили#Прикол#животные#в мире#подборка#кино#факты#новости#до и после#Реакция
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино 10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито

На что жалуетесь?

Вернуться