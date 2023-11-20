"Вы что, в себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош

39-летнего артиста пригласили в Обнинск в качестве почётного гостя на детский конкурс талантов. Чирков должен был подбодрить и мотивировать детей, но вместо этого матерился и валялся на сцене.
Актёр прибыл в Обнинск на финал молодежного конкурса "Энергия улиц". В конкурсе участвовало 25 детей: танцоров, певцов, актёров и других юных дарований. Сергей должен был подбодрить участников конкурса, и мотивировать их продолжать заниматься творчеством. Но вместо этого он обматерил детей.
Тишина, тишина, работают артисты. Вы что, в себя поверили?!
Странные наставления с матом понравились отнюдь не всем — кто-то из детей напугался и расплакался, сообщает SHOT. Когда артист начал кричать, малыши напугались и даже пытались уйти.
"Стоять!" — выкрикнул тогда гость и начал закрывать двери.
За своего ребёнка вступилась мать:
Я тебе сейчас постою! Ты глянь, ребенок рыдает из-за того, что ты здесь материшься!, - сказала родительница. В ответ Чирков заявил, что просто хотел поддержать,
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После этих "наставлений" Сергей валялся на сцене, куря прямо при детях. Актёр должен быть в членах жюри, но в таком состоянии судить ему не позволили. После репетиции Чиркову доверили вручить несколько дипломов, а потом попросили уехать в отель, чтобы проспаться, сообщает Telegram-канал Baza.
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Директор дворца культуры Обнинска Ирина Пахомова рассказала, что сотрудничать после произошедшего с Чирковым больше не будут.
Ситуация для нас неприятная, конечно. Мы этого не скрываем абсолютно. Для ребят все вроде бы закончилось на положительной ноте, потому что мероприятие мы провели, нейтрализовав человека, который не совсем и был нужен на этом мероприятии. Соответственно, в финале уже все были довольны. Я думаю, что эта история забудется, - заявила Пахомова РИА Новости.
Позже стало известно, что организаторы вообще не хотели пускать пьяного актёра на сцену. Однако Сергей сообщил, что идет в уборную, а сам направился на сцену и изрядно удивил юных зрителей. По информации SHOT, впоследствии Чиркова увели и закрыли в гримерке, чтобы не сорвать финал, а сам артист сказал, что "просто устал".
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Старый любитель настоящей актёрской школы прошлого (...когда кинематограф гармонировал ещё с словом "киноискусство")
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ага, устал... такое ощущение что он под чем-то?