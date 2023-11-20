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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8277 постов • 894 подписчика подписаться
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"Вы что, в&nbsp;себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош

"Вы что, в себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош

Автор:
20 ноября 2023 14:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   актёр   интересное   конкурс   пьяный   фото   шоу бизнес   
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39-летнего артиста пригласили в Обнинск в качестве почётного гостя на детский конкурс талантов. Чирков должен был подбодрить и мотивировать детей, но вместо этого матерился и валялся на сцене.

Актёр прибыл в Обнинск на финал молодежного конкурса "Энергия улиц". В конкурсе участвовало 25 детей: танцоров, певцов, актёров и других юных дарований. Сергей должен был подбодрить участников конкурса, и мотивировать их продолжать заниматься творчеством. Но вместо этого он обматерил детей.

Тишина, тишина, работают артисты. Вы что, в себя поверили?!

Странные наставления с матом понравились отнюдь не всем — кто-то из детей напугался и расплакался, сообщает SHOT. Когда артист начал кричать, малыши напугались и даже пытались уйти.

"Стоять!" — выкрикнул тогда гость и начал закрывать двери.

За своего ребёнка вступилась мать:

Я тебе сейчас постою! Ты глянь, ребенок рыдает из-за того, что ты здесь материшься!, - сказала родительница. В ответ Чирков заявил, что просто хотел поддержать,

После этих "наставлений" Сергей валялся на сцене, куря прямо при детях. Актёр должен быть в членах жюри, но в таком состоянии судить ему не позволили. После репетиции Чиркову доверили вручить несколько дипломов, а потом попросили уехать в отель, чтобы проспаться, сообщает Telegram-канал Baza.

Директор дворца культуры Обнинска Ирина Пахомова рассказала, что сотрудничать после произошедшего с Чирковым больше не будут.

Ситуация для нас неприятная, конечно. Мы этого не скрываем абсолютно. Для ребят все вроде бы закончилось на положительной ноте, потому что мероприятие мы провели, нейтрализовав человека, который не совсем и был нужен на этом мероприятии. Соответственно, в финале уже все были довольны. Я думаю, что эта история забудется, - заявила Пахомова РИА Новости.

Позже стало известно, что организаторы вообще не хотели пускать пьяного актёра на сцену. Однако Сергей сообщил, что идет в уборную, а сам направился на сцену и изрядно удивил юных зрителей. По информации SHOT, впоследствии Чиркова увели и закрыли в гримерке, чтобы не сорвать финал, а сам артист сказал, что "просто устал".

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Метки: Видео   актёр   интересное   конкурс   пьяный   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
я один не знаю кто это такой?
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60k
Олег 5 минут назад
Протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, протокол за курение в объекте культуры, 15 суток за мат при детях.... Почему не вызвали наряд?
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5k
Epmak 5 минут назад
а в сериале Банды такой блин ласковый и нежный ,чуть пыль не сдували
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17k
a_komolow 15 минут назад
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16k
Александр Маслов 19 минут назад
Актёр? ...Кино эпизодов хватает, а вот реальных достижений мастерства – ...

Старый любитель настоящей актёрской школы прошлого (...когда кинематограф гармонировал ещё с словом "киноискусство")
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28k
Lehoia 21 минуту назад
А что это за отвратительная рожа? Панин на минималках?
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11k
Юрий 39 минут назад
А это что за очередное чмо выискалось? Что за скоморох, что за быдло? Кто его вообще туда впустил?
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12k
Krapiv 41 минуту назад
Вот Чирков здорового человека
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5k
Горожанин 45 минут назад
- Ничего не понимаете! Это актерская школа Михаила Ефремова! Ничего-ничего, Чирков ещё увидит небо в алмазах! - кричал в кулуарах детского учреждения непонятый актёр.
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438
ruslan d 45 минут назад
А кто это ?
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9k
Дмитрий 49 минут назад
Вот был человек дол...ёб. Потом вроде артистом стал, но дол...ёб в нём продолжает жить. Да и не артист он, а всё тот же до...ёб!
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15k
sos1960sos Час назад
Теперь ему одна дорога - в народные депутаты, уже готов полностью...
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19k
Shtoppi Час назад
«... впоследствии Чиркова увели и закрыли в гримерке, чтобы не сорвать финал, а сам артист сказал, что "просто устал".»
----------
ага, устал... такое ощущение что он под чем-то?
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23k
hebpat Час назад
Зазвездился, почти 40 лет мужику, а дитя дитём, жаль, некоторые его работы мне нравились, в Домовом и Острове ненужных людей, а тут, мля.... не умеешь не пей.....
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500
Stekr Час назад
Видимо только тут чирков "поверил в себя".
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25k
sssss3 Час назад
Надо в таком случае обязать 20 утренников или вечеров в этом ДК отвести, но чур трезвым...
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7k
Echo Час назад
Совсем [мат] чмошник
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3k
Едондер пуп Час назад
Реализм, х*ле
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13k
кот базилий Час назад
Новая восходящая "звезда"...встречайте
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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