"Вы что, в себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош

Актёр прибыл в Обнинск на финал молодежного конкурса "Энергия улиц". В конкурсе участвовало 25 детей: танцоров, певцов, актёров и других юных дарований. Сергей должен был подбодрить участников конкурса, и мотивировать их продолжать заниматься творчеством. Но вместо этого он обматерил детей.

Тишина, тишина, работают артисты. Вы что, в себя поверили?!

Странные наставления с матом понравились отнюдь не всем — кто-то из детей напугался и расплакался, сообщает SHOT. Когда артист начал кричать, малыши напугались и даже пытались уйти.

"Стоять!" — выкрикнул тогда гость и начал закрывать двери.

За своего ребёнка вступилась мать: