Умерла актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год

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На прошлой неделе актриса пожаловалась на плохое самочувствие, но за медпомощью обратилась не сразу, сообщали СМИ.
Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка. Также у актрисы нашли доброкачественную опухоль в голове. Последние дни она находилась в тяжёлом состоянии под ИВЛ.
Сегодня ее сердце остановилось.
Мирошниченко играла на сцене МХАТа, снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублёв", "Зимняя вишня" и т.д.
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