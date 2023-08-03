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Умерла актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год

Умерла актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год

Автор:
03 августа 2023 13:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Ирина Мирошниченко.   актриса   печаль   смерть   фото   
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На прошлой неделе актриса пожаловалась на плохое самочувствие, но за медпомощью обратилась не сразу, сообщали СМИ.

Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка. Также у актрисы нашли доброкачественную опухоль в голове. Последние дни она находилась в тяжёлом состоянии под ИВЛ.


Сегодня ее сердце остановилось.

Мирошниченко играла на сцене МХАТа, снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублёв", "Зимняя вишня" и т.д.


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Метки: Видео   Ирина Мирошниченко.   актриса   печаль   смерть   фото   
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464
Stekr Час назад
Земля пухом! Красивая женщина.
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59k
Александр 7 минут назад
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32k
albedo Полчаса назад
Царствие ей небесное.
Уходит поколение грамотных и великих актеров.
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383
Konstantin Lebedev albedo 14 минут назад
И пришло время малограмотных нахрапистых блогеров. "... в обоих почках...", блт!
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16k
Голос Вселенной Час назад
Потрясающе красивая женщина.
Вечная память!
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Alove_Roleen

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