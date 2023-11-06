От телерекламы до Голливуда: 7 кинозвезд, начинавших свою карьеру с рекламных роликов

Леонардо ДиКаприо упорным трудом прокладывал себе дорогу на кинематографический Олимп. В детстве он много снимался в телевизионной рекламе. Например, в конце 1980-х годов актера можно было увидеть в роликах жевательной резинки Bubble Yum.

В начале 90-х Лео перешел на ступень повыше – играл в сериалах и стал появляться в фильмах. В 1993 году ДиКаприо наработал на свою первую «оскаровскую» номинацию – его отметили за участие в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?». И это было только начало!