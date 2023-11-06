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От телерекламы до Голливуда: 7 кинозвезд, начинавших свою карьеру с рекламных роликов

От телерекламы до Голливуда: 7 кинозвезд, начинавших свою карьеру с рекламных роликов

Автор:
06 ноября 2023 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   актриса   роль   съемка   телереклама   факты   фото   
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Многие голливудские звезды шли к успеху постепенно. Актерские навыки они оттачивали на ТВ – в сериалах или даже в рекламе. И вот кто проделал путь от актеров телерекламы до главных голливудских суперзвезд.

Леонардо ДиКаприо упорным трудом прокладывал себе дорогу на кинематографический Олимп. В детстве он много снимался в телевизионной рекламе. Например, в конце 1980-х годов актера можно было увидеть в роликах жевательной резинки Bubble Yum.

В начале 90-х Лео перешел на ступень повыше – играл в сериалах и стал появляться в фильмах. В 1993 году ДиКаприо наработал на свою первую «оскаровскую» номинацию – его отметили за участие в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?». И это было только начало!


Тоби Магуайр, один из ближайших друзей Леонардо ДиКаприо, тоже начинал с различных рекламных роликов (собственно, будущие звезды и познакомились на одном из прослушиваний). Например, в 1990 году Тоби снялся в рекламе портативной электронной игры Atari Lynx.

Вскоре актер перешел на телесериалы, а потом смог пробиться и в большое кино. Интересно, что Магуайр пробовался на ведущую роль в биографической драме «Жизнь этого парня» (1993), но режиссер выбрал ДиКаприо. Зато Лео посодействовал тому, чтобы Тоби сыграл друга главного героя.


Долгая и плодотворная карьера Кирстен Данст стартовала с нескольких телероликов, включая рекламу кукол Baby Uh Oh.

Работа актрисы продолжилась в сериалах и кинолентах. Причем уже в 12 лет, в 1994 году, она появилась сразу в трех больших и очень разных студийных проектах: комедии «Жадность», хорроре «Интервью с вампиром» и семейной драме «Маленькие женщины».


Звезда «Инопланетянина» (1982) и «50 первых поцелуев» (2004) входит в знаменитую актерскую династию Бэрриморов. Ее пращуры играли видную роль в американской театральной жизни еще в 19 веке. А впоследствии представители семейства стали и киноактерами.

Не удивительно, что Дрю появляется перед камерой с младенчества. Карьеру она начала уже в 11 месяцев, снимаясь в рекламных роликах. Актриса участвовала в продвижении корма для собак и продукции таких популярных брендов как Pillsbury и McDonald's.

Мила Кунис отправилась на свой первый кастинг в 1993 году, когда ей было 10 лет. Она снялась в рекламе игрушек Барби и Lisa Frank.

После этого у Милы было несколько второстепенных ролей в телесериалах и фильмах. А в 1998 году актрисе доверили одну из главных партий в сериале «Шоу 70-х» (1998–2006). По сценарию ее героине было 18 лет. Однако продюсеры выбрали 14-летнюю Кунис, поскольку считали, что она идеально подходит для роли.


Прежде чем стать востребованным актером, уважаемым режиссером, героем таблоидов и персонажем мемов, Бен Аффлек начинал с самого простого. В 1989 году он снялся в рекламе сети фастфуда Burger King.

За этим последовало эпизодическое участие в различных телешоу и кинокартинах, а потом и более расширенные роли. Настоящим же прорывом для Бена стал «Оскар» за сценарий драмы «Умница Уилл Хантинг» (1997). Награду Аффлек разделил со своим лучшим другом Мэттом Дэймоном, после чего оба перешли в высшую голливудскую лигу.


Первым появлением Пола Радда на экране была реклама игровой приставки Super Nintendo, показанная на ТВ в 1991 году.

Затем актер снимался в сериалах, а в 1995-м получил свою первую роль в кино, сыграв в культовой молодежной комедии «Бестолковые». Спустя время Пол стал довольно известным комедийным актером. Но всемирная слава пришла к Радду, когда Marvel Studiosвзяла его на роль Человека-муравья.


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Метки: актер   актриса   роль   съемка   телереклама   факты   фото   
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Максим 2 часа назад
Ералаш, кузница наших актеров
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27k
Мрачный мачо 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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