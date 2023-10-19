Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»

Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Он сыграл неудачника в «Баре Каламбур», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», мужика в «Деревне дураков»
Являлся создателем и носителем образа Мужика из «Деревни Дураков», не менее запоминающиеся и другие образы Сергея — Неудачник из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике» и ряд других персонажей.
Также в 1991 — 1995 годах снимался в юмористической программе «Маски-шоу».
Являлся звукорежиссером многих фильмов и программ, среди которых: «Голые и смешные», «Приколисты», «Дружная семейка» и др.
Для многих его бессмертный образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства. А сам Сергей Игоревич внёс огромный вклад в отечественное телевидение, создав звуковое оформление множеству юмористических программ.
Причина смерти Гладкова не названа.
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Прощание с ним пройдет в Одессе 21 октября.
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А зря не названа. Будучи гражданином Украины Сергей Гладков был призван в ряды ВСУ в мае 2023 года (по одним сведениями был мобилизован, по другим пошёл добровольцем), участвовал в боях за Артёмовск, в ходе которых получил ранение и спустя некоторое время умер в госпитале.
Например, Одесское издание «Думская» указывает, что в последние годы актер сильно болел.
Кстати, снимали как правило в Москве, так что украинские они очень и очень условно....