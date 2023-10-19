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Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»

Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»

Автор:
19 октября 2023 11:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Каламбур   актер   знаменитости   печаль   сергей гладков   смерть   фото   
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Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Он сыграл неудачника в «Баре Каламбур», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», мужика в «Деревне дураков»

Являлся создателем и носителем образа Мужика из «Деревни Дураков», не менее запоминающиеся и другие образы Сергея — Неудачник из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике» и ряд других персонажей.




Также в 1991 — 1995 годах снимался в юмористической программе «Маски-шоу».

Являлся звукорежиссером многих фильмов и программ, среди которых: «Голые и смешные», «Приколисты», «Дружная семейка» и др.

Для многих его бессмертный образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства. А сам Сергей Игоревич внёс огромный вклад в отечественное телевидение, создав звуковое оформление множеству юмористических программ.


Причина смерти Гладкова не названа. 


Прощание с ним пройдет в Одессе 21 октября.

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Метки: Видео   Каламбур   актер   знаменитости   печаль   сергей гладков   смерть   фото   
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19  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Очень жаль, молодой ведь ещё. Помню как ждал Каламбур. Не скажу, что юмор был запредельным, но точно было смешно и уж точно выше классом чем юмор на уровне жоп... тьфу, на уровне Камеди и прочих.
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17k
Мистер Фикс 22 секунды назад
Очень жаль...
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Земля пухом и светлая память. Хороший был юмор и было над чем посмеяться, а за звуковое оформление юмористических программ - запоздалое, но большое спасибо.
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49
Фрол 38 минут назад
Конечно же жаль любого человека ушедшего из жизни, а талантливого и того больше.Но такова уж суть нашего бытия на этом шарике.Кто то раньше, кто то позже,но те образы созданные им заставлявшие нас улыбаться и смеяться, останутся в нашей памяти.
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41
Patiot 56 минут назад
"....Причина смерти Гладкова не названа...."
___________________________
А зря не названа. Будучи гражданином Украины Сергей Гладков был призван в ряды ВСУ в мае 2023 года (по одним сведениями был мобилизован, по другим пошёл добровольцем), участвовал в боях за Артёмовск, в ходе которых получил ранение и спустя некоторое время умер в госпитале.
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8
2023 Patiot 7 минут назад
В 60 лет призван?? Что-то верится с трудом. Здесь у нас, праздношатающегося народу, гораздо моложе возрастом, до фига еще. С чего бы призывать старика??
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22k
Mike Miller 59 минут назад
Его образы в Каламбуре - это нечто, конечно. Очень жаль, что продюсеров не хватило идей дальше развивать тот проект.
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9k
Павел Час назад
Будем вспоминать каждый раз, как будем пересматривать передачи с его участием. Светлая память.
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41
Patiot Павел 55 минут назад
И как часто Вы пересматриваете украинские телепередачи?
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9k
Роман Час назад
Эххх, не давно пересматривал. Все еще актуально.
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228
Катюшка Час назад
Светлая память.......
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127
Ли Харви Освальд Час назад
Press F
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Светлая память!
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Земля пухом.
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14k
Всё – приехали! 2 часа назад
Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»Посмотреть
Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»
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