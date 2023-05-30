"Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми, нищими и пьющими

Жизнь Яны Трояновой нельзя назвать счастливой. Её первый муж сильно пил и бил жену. Яна не успела сделать аборт и родила нежеланного сына, который в 20 лет свёл счёты с жизнью. Второй муж тоже бросил актрису, мать умерла от рака, а отец живёт в нищете. Сама Яна тоже прикалывается к бутылке. Яна уверена, что все окружающие так живут.
На экраны вышла последняя серия сериала "Ольга", в котором снялась Троянова, и актрису прорвало. Яна дала трёхчасовое интервью Дудю (признан в России иностранным агентом), в котором рассказала, что буквально сбежала из России. Этому есть причина — Яна не раз высказывалась против власти. Несмотря на то, что Яна живёт теперь во Франции, она сильно хочет в Россию. Но теперь ей путь сюда заказан. В этом же интервью Троянова полила грязью россиян.
По её словам, мол, все живущие в нашей стране не имеют денег, любят выпивать и не любят детей. По словам новоиспеченной француженки, по ее личному опыту, своих детей вообще любить сложно, когда живёшь в нищете.
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Интересно, что своё мнение Троянова выразила после того, как вышла последняя серия сериала, в котором она снялась. При этом пятидесятилетняя эмигрантка заметила, что гонораров от «Ольги» и 40 миллионов от продажи квартиры в Замоскворечье ей хватит, чтобы прожить во Франции до 90 лет.
Активисты движения "Ветераны России" уже обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Минюст с требованием признать актрису иностранным агентом, сообщает Telegram-канал "Абзац".
Пользователи сети очень тонко высказались об интервью Трояновой.
Бывшая алкоголичка, сбежавшая из России и гавкающая издалека...
Родилась на дне, выбилась в люди в 30 лет благодаря не своему таланту, конечно, а мужу-режиссеру, который, кстати, всего лишь три фильма снял, остальное — сценарии. Жалкая...
Троянова оказалась троянским конём, с кучей г*на внутри!
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Можно смело проходить мимо, иными словами
И так о птичках - у девушки поток сознания, а что в словах ее? Блестнула умом? Родила уник мысль? Нет, просто назвала Путина корнем всех бед, чем только подтвердила свою убогость.
P.S. Школьник вернулся из кабинета директора. Одноклассники спрашивают:
- Ну наорал директор на тебя, а ты что?
- А что я... Плюнул и вышел!
- Неужели прям так плюнул и вышел?
- Ну вышел и плюнул... Какая разница?!
Вот и этот персонаж... пока здесь жила, молчала в тряпочку. А теперь уехала и плюет издалека... Прежде всего это её характеризует как гавёного человека.