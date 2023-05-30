"Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми, нищими и пьющими

На экраны вышла последняя серия сериала "Ольга", в котором снялась Троянова, и актрису прорвало. Яна дала трёхчасовое интервью Дудю (признан в России иностранным агентом), в котором рассказала, что буквально сбежала из России. Этому есть причина — Яна не раз высказывалась против власти. Несмотря на то, что Яна живёт теперь во Франции, она сильно хочет в Россию. Но теперь ей путь сюда заказан. В этом же интервью Троянова полила грязью россиян.

По её словам, мол, все живущие в нашей стране не имеют денег, любят выпивать и не любят детей. По словам новоиспеченной француженки, по ее личному опыту, своих детей вообще любить сложно, когда живёшь в нищете.