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"Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми, нищими и пьющими

"Не Троянова, а троянский конь!": актриса сериала "Ольга" назвала россиян тупыми, нищими и пьющими

Автор:
30 мая 2023 16:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Троянова   актриса   видео   высказывание   интересное   фото   шоу бизнес   
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Жизнь Яны Трояновой нельзя назвать счастливой. Её первый муж сильно пил и бил жену. Яна не успела сделать аборт и родила нежеланного сына, который в 20 лет свёл счёты с жизнью. Второй муж тоже бросил актрису, мать умерла от рака, а отец живёт в нищете. Сама Яна тоже прикалывается к бутылке. Яна уверена, что все окружающие так живут.

На экраны вышла последняя серия сериала "Ольга", в котором снялась Троянова, и актрису прорвало. Яна дала трёхчасовое интервью Дудю (признан в России иностранным агентом), в котором рассказала, что буквально сбежала из России. Этому есть причина — Яна не раз высказывалась против власти. Несмотря на то, что Яна живёт теперь во Франции, она сильно хочет в Россию. Но теперь ей путь сюда заказан. В этом же интервью Троянова полила грязью россиян.

По её словам, мол, все живущие в нашей стране не имеют денег, любят выпивать и не любят детей. По словам новоиспеченной француженки, по ее личному опыту, своих детей вообще любить сложно, когда живёшь в нищете.

Интересно, что своё мнение Троянова выразила после того, как вышла последняя серия сериала, в котором она снялась. При этом пятидесятилетняя эмигрантка заметила, что гонораров от «Ольги» и 40 миллионов от продажи квартиры в Замоскворечье ей хватит, чтобы прожить во Франции до 90 лет.

Активисты движения "Ветераны России" уже обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Минюст с требованием признать актрису иностранным агентом, сообщает Telegram-канал "Абзац".

Пользователи сети очень тонко высказались об интервью Трояновой.

Бывшая алкоголичка, сбежавшая из России и гавкающая издалека...

Родилась на дне, выбилась в люди в 30 лет благодаря не своему таланту, конечно, а мужу-режиссеру, который, кстати, всего лишь три фильма снял, остальное — сценарии. Жалкая...

Троянова оказалась троянским конём, с кучей г*на внутри!


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Метки: Троянова   актриса   видео   высказывание   интересное   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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9k
Том Сойер 43 минуты назад
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12k
GROMOZEKA 12 секунд назад
Для меня ценность мнения алкоголички, просравшей собственного сына, примерно такая же, как лай собаки из подворотни.
Можно смело проходить мимо, иными словами
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2k
Василий Афиногенов Минуту назад
не ожидал
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3
LozmanPozman 2 минуты назад
Как это животное обменяло столько рублей на евро и как оно их вывезло?
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31k
koleos72 3 минуты назад
Шабадинова! Ты чё, ох.уела?!
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29k
Григорий 5 минут назад
Она объясняет основы капитализма. Сравнивает с чем? Путин плох. Ну допустим, а кто хорош? Со времен Сенеки (а его чуть не застал) не помню высказываний - лучшее время, все так хорошо, что дальше только в рай. Стоны, что хочется жить лучше, но нет предложений, а только критика. Контент для Дудя, мне даже смотреть это не стоит.
И так о птичках - у девушки поток сознания, а что в словах ее? Блестнула умом? Родила уник мысль? Нет, просто назвала Путина корнем всех бед, чем только подтвердила свою убогость.
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11k
Трив 8 минут назад
Выпивать любят везде, это не очень такой показатель "хороший-плохой человек". Есть люди, которые в пьяном виде совершают преступления, но ещё больше совершает их в ясном сознании или из-за наркоты. Так что, ей видимо, просто заплатили.
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2k
Руслан 9 минут назад
Актриса одной роли в проходном сериале. Мнит себя великой, все вокруг виноваты. Скучает по березкам, но режЫм и россияне - гавно. Очень банальная ситуация. Сопьётся. Тьфу на неё, растереть и забыть
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19k
anpetrof 11 минут назад
Только пожалеть можно дуру...
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16k
Совранский 12 минут назад
Я то думал сериал какой то низкосортный показывают, а это оказывается биография была, - ну теперь понятно...
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8k
Аргуша 13 минут назад
очередная шалава возомнила себя богиней? ну-ну
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53k
dima423 13 минут назад
как же противно ее слушать... и ведь пи*дит же через слово) То раньше она политикой не увлекалась, а то чуть ли не с детства считает себя "белой" и антибольшевичкой, читает архипелаг гулаг, и ненавидит Союз... да и мать такая же, а от осинки не родятся апельсинки... Гитлер у нее равен Сталину... хотя идеи Гитлера это превосходство расы, и Гитлер уничтожал целые нации и пошел войной на весь мир, а Сталин защищал свою страну... Короче ппц не смог дослушать до конца, ощущение как в говно наступил...
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377
Jānis (LPSR) 17 минут назад
Кстати, что касается Франции... Тот же Париж нынче это засаный, засраный и переполненный черножёпыми макаками город. Эта мозгоклюйка туда навострила лыжи?
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28k
Serg2001 18 минут назад
Есть категория людей, которые во всех своих проблемах, неудачах и разочарованиях винят кого угодно только не себя любимого. Так проще, удобнее. Не ранит психику. Типа "вы все казлы и только я Дартаньян!". Вот с ней как раз такой классический пример.

P.S. Школьник вернулся из кабинета директора. Одноклассники спрашивают:
- Ну наорал директор на тебя, а ты что?
- А что я... Плюнул и вышел!
- Неужели прям так плюнул и вышел?
- Ну вышел и плюнул... Какая разница?!

Вот и этот персонаж... пока здесь жила, молчала в тряпочку. А теперь уехала и плюет издалека... Прежде всего это её характеризует как гавёного человека.
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377
Jānis (LPSR) 24 минуты назад
Если россияне пьющие, то британцы с финнами вообще по жизни ужратые.
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3k
Диагноз Полчаса назад
Я немного не доезжаю до ее логики... Получается вышла за муж за алкоголика, вероятно по залету. Ребенок, которого воспитывала совершил суицид... Второй брак... и опять не туда... А виноваты все мы??? Не совсем понятно почему она нас гавном назначила? Вроде мы никак в ее жизнь не вмешивались, все сама...
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37
Obrval Полчаса назад
Фишки стали давать площадку под публикации материалов иностранных агентов?
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6k
ekarataev Полчаса назад
Удачно вписалась в роль хабалки-неудачницы после личных передряг, это не отнять. Видимо, решила покатиться еще дальше.
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59k
pynh Полчаса назад
Видимо, первый муж что-то подозревал, раз писдил ее.
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5k
Трям Полчаса назад
Я ей .хуем по губам водил!
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13k
Shtoppi Полчаса назад
вот и очередная гнойная, вонючая пустула вскрылась. надеюсь бабло у нее кончится намного раньше чем она рассчитывает и псина пойдет по проторенной тропе, которую те кто до нее был протоптали. такие же "великие" как она смолянинов, хаматова и пр. гоовноотстой.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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