30 раз, когда блогеров увидели "в естественной среде обитания"

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В современном мире куда ни глянь — везде контент. Блогеров и тиктокеров, снимающих свои танцы или делающих миллион фоток, тоже можно встретить где угодно. В этой подборке пользователи сети поделились случаями, когда они увидели блогеров за созданием самого разного контента. Посмотрим на самые яркие примеры таких персонажей.
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30. Их часто можно встретить у достопримечательностей, где они придумывают очередной танец..
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ладно они, но насколько надо быть недалеким, чтобы этот "контент" смотреть?
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Чего ж в параллельной-то?
Я советский человек, выпуска 1967г. Считайте меня дремучим ретроградом, но по моему глубокому убеждению, блогер - это тунеядец, а тиктокер - пид.арас в штанишках с подворотами