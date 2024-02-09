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30 раз, когда блогеров увидели "в естественной среде обитания"

30 раз, когда блогеров увидели "в естественной среде обитания"

Автор:
09 февраля 2024 18:23
Сообщество : Юмор
Метки: Фотографии   блогеры   интернет   инфлюенсеры   контент   люди   подборка   соцсети   странные люди   фото   
5213
31

В современном мире куда ни глянь — везде контент. Блогеров и тиктокеров, снимающих свои танцы или делающих миллион фоток, тоже можно встретить где угодно. В этой подборке пользователи сети поделились случаями, когда они увидели блогеров за созданием самого разного контента. Посмотрим на самые яркие примеры таких персонажей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   блогеры   интернет   инфлюенсеры   контент   люди   подборка   соцсети   странные люди   фото   
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31  комментарий
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17k
Majul 3 часа назад
Еб...ым нет покоя. Мозга нет, в голове можно только фантики хранить.
Ладно они, но насколько надо быть недалеким, чтобы этот "контент" смотреть?
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7k
S__D 12 минут назад
Комментарий к фото
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7k
S__D 15 минут назад
Комментарий к фото
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7k
S__D 19 минут назад
Комментарий к фото
Где-то в параллельной
.
Чего ж в параллельной-то?
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2k
Igor Grishaev 56 минут назад
Нет ни одного фото блогера за токарным станком. Все-сплошное бл*дство.
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−22
1k
На_ник Час назад
Голосом Дроздова - Наблюдая тик-токеров в естественной среде, можно сравнить их с макаками - движений масса, толку ноль! Сплошное самолюбование...
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1k
Евгений Час назад
я думаю, это тот самый случай

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6k
Трям 2 часа назад
Больные люди...

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5k
Нуи Хусим 2 часа назад
Блин! Большую часть фоток я вообще не понимаю... больше смотреть такое не буду.
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54k
Прораб 2 часа назад
"Блогеров и тиктокеров"

Я советский человек, выпуска 1967г. Считайте меня дремучим ретроградом, но по моему глубокому убеждению, блогер - это тунеядец, а тиктокер - пид.арас в штанишках с подворотами
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Я не знаю, куда вы смотрите, что вокруг вас одни долбо.., ой, блохеры. Вокруг меня таких придурков нет.
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15k
Роман 2 часа назад
https://pikabu.ru/story/skhodil_na_plyazh_10293969?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing&utm_campaign=mobile_native_sharehttps://pikabu.ru/story/skhodil_na_plyazh_10293969?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing&utm_campaign=mobile_native_share
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17k
a_komolow 2 часа назад
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5k
Losterdin 2 часа назад
кучка дебилов
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490
Guilty Pleasure 2 часа назад
бедные парни??? сами выбирали, олухи
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26k
ЦСКА 3 часа назад
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3k
Куртуазный Маньерист 3 часа назад
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21k
Александр 3 часа назад
Всё ради своих подписичников, которые хавают такое
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34k
Юр21 3 часа назад
Девчатки всегда любили кривлятся у зеркала, друг перед другом, перед парнями... А тут такая возможность мартышничать перед всем миром!
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58k
Мойша 3 часа назад
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