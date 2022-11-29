30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети

Иногда мы сталкиваемся с чем-то необычным - вещами или явлениями, которые не каждый день увидишь. Некоторые в таких случаях сразу спешат фотографировать происходящее и публиковать в сети, чтобы поделиться с миром. Что-то интересное можно находить хоть каждый день! Посмотрим на несколько таких любопытных находок.

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Дятел (или другая птица) выдолбила целый узор на дереве 0 Источник:

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Рис "встал" после варки 0 Источник:

Кепка со встроенным радио в ретро-магазине 0 Источник:

Инструкция, как завязывать галстук, в аэропорту Таллина 0 Источник:

Странная 15-метровая статуя посреди города. Что они имели ввиду? 0 Источник:

Фигурка лего из 1980 года, и новая, 2022-го 0 Источник:

Хоккейная арена с ложей, имитирующей крыльцо дома 0 Источник:

Разрезанный лук внутри похож на лотос 0 Источник:

Мини-офисы с шумоизоляцией, которые можно арендовать в аэропорту Сиэтла 0 Источник:

А вы так можете? 0 Источник:

Необычный дизайн плитки в кофейне 0 Источник:

Набор из уранового стекла, которое светится в темноте 0 Источник:

Пара гантелей в отельном номере. Да, и такое бывает 0 Источник:

Мох вырос прямо по рисунку 0 Источник:

Эту банку из-под желе можно использовать как стакан после употребления 0 Источник:

Тыква, которая что-то напоминает.. 0 Источник:

Улитки облепили дерево 0 Источник:

"Эта радуга перфекциониста появляется у нас на стене примерно в одно и то же время в солнечные дни" 0 Источник:

Мячик "слился с песком" после дождя 0 Источник:

Из-за отражений здание кажется прозрачным 0 Источник:

Снег на углу здания, который никак не может растаять 0 Источник:

Браслет девушки примагнитил железо из песка во время прогулки по пляжу 0 Источник: Фото сделано в заказнике Грэйт Санд Дюнс, Колорадо, США.

На улице так холодно, что пар из канализационного люка превращается в снег 0 Источник:

Фото в мыльном пузыре 0 Источник:

Можно рассмотреть все корни этого дерева 0 Источник:

Природе всегда есть чем нас удивить 0 Источник:

Стрекоза и усики огурца 0 Источник:

Из-за жары вентилятор немного расплавился 0 Источник:

Скрытый выдвижной подсвечник в пианино 1885 года 0 Источник: