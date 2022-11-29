FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7627 постов • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети

30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети

Автор:
29 ноября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Разное   интересное   интересные вещи   интернет   люди   подборка   фото   фотографии   
1850
31
Иногда мы сталкиваемся с чем-то необычным - вещами или явлениями, которые не каждый день увидишь. Некоторые в таких случаях сразу спешат фотографировать происходящее и публиковать в сети, чтобы поделиться с миром. Что-то интересное можно находить хоть каждый день! Посмотрим на несколько таких любопытных находок.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Разное   интересное   интересные вещи   интернет   люди   подборка   фото   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
MPEG-8 55 минут назад
Этот джем покупал неоднократно ради стакана, джем так себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
SolomonA Полчаса назад
"Браслет девушки примагнитил железо из песка во время прогулки по пляжу"
Видимо девушка была весьма подшофе и "гуляла" по пляжу на четвереньках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68689



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров
Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров
25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени
25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени
Набирающие популярность в сообществах
Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались
Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались
Экспериментальный пепелац
Экспериментальный пепелац
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#фотографии#животные#Жизнь#дтп#страна#футбол#семья
#Юмор#люди#Прикол#кино#Приколы#в мире#автомир#аварии#авто аварии#дети
#интересно#история#картинки#подборка#СССР#автомобили#Россия#криминал#Москва#Еда
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь "Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета "Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета 25 любопытных кадров с просторов сети 25 любопытных кадров с просторов сети 20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети 20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети 20+ любопытных кадров и находок с просторов сети 20+ любопытных кадров и находок с просторов сети

На что жалуетесь?

Вернуться