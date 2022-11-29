30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети

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Иногда мы сталкиваемся с чем-то необычным - вещами или явлениями, которые не каждый день увидишь. Некоторые в таких случаях сразу спешат фотографировать происходящее и публиковать в сети, чтобы поделиться с миром. Что-то интересное можно находить хоть каждый день! Посмотрим на несколько таких любопытных находок.
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"Эта радуга перфекциониста появляется у нас на стене примерно в одно и то же время в солнечные дни"
Браслет девушки примагнитил железо из песка во время прогулки по пляжу
Фото сделано в заказнике Грэйт Санд Дюнс, Колорадо, США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Видимо девушка была весьма подшофе и "гуляла" по пляжу на четвереньках...