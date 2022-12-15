22 человека, которые вывели лень на новый уровень

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Некоторые люди ленятся делать даже самые простые вещи - помыть посуду, выкинуть мусор после себя, нормально припарковаться. Посмотрим на несколько таких примеров - и не будем, как они.
"Кружка моего соседа по квартире, которую он отказывается мыть. Это всё - бесконечные слои чая, который он заваривал в ней"
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"А моя знакомая откусывает сливочное масло по кускам, и бросает их на сковородку, когда готовит что-то для себя"
"Соседка любит есть всякие семена для здорового питания. Вот что происходит после того, как собрать их шваброй"
"Комната моей соседки по общаге. Скоро к ней должна прийти мама - она уберется и помоет за нее посуду"
"Притащил свой компьютер к кровати, потому что мне было лень вставать и идти до стола утром.."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ценнейшие сведения, ценнейшие ..... Продолжайте наблюдение.
Первый кот говорит:
- Я на столько ленивый, что мне вчера миску с едой к морде поднесли.
Второый кот говорит:
- А я на столько ленивый, что мне принесли миску с едой и окунули туда мордой.Так они еще вытерли останки еды с моих усов.
Третий самый ленивый кот говорит:
- А вы слышали вчера дикий рев?Дак вот это я на свои яйца сел, дак мне лень встать было.
Если через крышечку, то немного остаётся.
Ну и наливать удобнее.