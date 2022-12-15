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22 человека, которые вывели лень на новый уровень

22 человека, которые вывели лень на новый уровень

Автор:
15 декабря 2022 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   дом   ленивые люди   лень   люди   подборка   странные люди   фото   фотографии   
3456
23
Некоторые люди ленятся делать даже самые простые вещи - помыть посуду, выкинуть мусор после себя, нормально припарковаться. Посмотрим на несколько таких примеров - и не будем, как они.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   дом   ленивые люди   лень   люди   подборка   странные люди   фото   фотографии   
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25  комментариев
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Это не лентяи, это - свиньи.
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9
Владлен Загребаев 4 минуты назад
Это не лень, это свиньи!
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5k
Hugo_RnD 20 минут назад
с чайной кружкой, вообще-то, не всё однозначно - в Китае заварочные чайники не моют, а ополаскивают после использования, чтобы плёнка эфирных масел оставалась - так аромат усиливается при последующих заварках
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8k
au3 Полчаса назад
"Кто-то на работе оставил стаканчик с кофе в раковине.."

Ценнейшие сведения, ценнейшие ..... Продолжайте наблюдение.
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90
Максим Химки 37 минут назад
Больше на свинство и глупость похоже нежели на лень.
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693
АлоКин 49 минут назад
Бл...ть это аМерская мода жить с кем-то незнакомым деля квартплату
Снимай живи один, сц..ко! В пендосии же все богатые, нефиг крахоборится!) Ато вот потом начинают на соседей гнать за фигню которая тебе снежинке не понравилась
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189
Руслан 59 минут назад
Лень и долбо"№изм разные вещи господа!
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Встретились три кота
Первый кот говорит:
- Я на столько ленивый, что мне вчера миску с едой к морде поднесли.
Второый кот говорит:
- А я на столько ленивый, что мне принесли миску с едой и окунули туда мордой.Так они еще вытерли останки еды с моих усов.
Третий самый ленивый кот говорит:
- А вы слышали вчера дикий рев?Дак вот это я на свои яйца сел, дак мне лень встать было.
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4k
Николаевич Час назад
Чтобы не намотало на вал – при работающем пылесосе спи в косынке!
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1k
Misanthrop Час назад
Ни хрена себе лень открутить крышку на пакете молока! А руками, напрягаясь, легко как будто открыть его?!
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5k
V2.Smirnov Час назад
А что не так с посудомойкой? Особенно, если половинную загрузку поставить?
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12k
Мистер Фикс Час назад
Много элементарного кретинизма
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну берешь эту свинью за ухо, тащишь в ванную и заставляешь мыть "прямо сейчас"! Если родители не учили и не пи*дили в детстве, то надо этот пробел в воспитании как то восполнять)
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
вот тут чето я не понял...)
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6k
Copycat 2 часа назад
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