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25 любопытных кадров, которыми поделились в сети

25 любопытных кадров, которыми поделились в сети

Автор:
14 ноября 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в интернете   интересное   интернет   люди   подборка   соцсети   фото   
1980
26

Люди каждый день делятся чем-то любопытным на просторах сети, ведь интересное можно находить и запечатлевать везде. Взглянем на очередную порцию курьёзных фото с самыми разными предметами и явлениями, которыми решили поделиться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в интернете   интересное   интернет   люди   подборка   соцсети   фото   
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16  комментариев
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884k
А.Берестенко 2 часа назад
Простите мое невежество, но! - 19. У каждого из писсуаров есть свой собственный диспенсер туалетной бумаги.
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30k
BuG 3 минуты назад
22. "В лифте моего отеля есть аварийный телефон Nokia"
Это чтобы разбить двери и выйти?
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9k
Владимир 6 минут назад
Маклюра яблоконосная или оранжевая – тутовое плодовое растение. Маклюра родом из Северной Америки. В нашей стране растет преимущественно в Крыму и на Кубани. Наиболее известное в Крыму название плодов маклюры Адамово яблоко. Скорее всего это название связано с библейской историей, ведь также называется выступ гортани или кадык у мужчин. То есть, именно этим плодом угостила Ева Адама и этот плод застрял у него в горле. Несмотря на ядовитость, плоды маклюры активно используются в народной медицине. Млечный сок , которым пропитаны все части растения, содержит много полезных веществ (кислоты, пектины, флавониды). Маклюру используют для лечения кожных заболеваний, а также для лечения суставов и т.д. Химический состав плодов схож с составом шелковицы.

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3k
Ежик 6 минут назад
на 25 весьма полезный, хоть и несъедобный плод. Называется Маклюра (Адамово яблоко).
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801
Wallерчик 38 минут назад
17. Двери в никуда.
Почему в никуда- двери в низ! А можно с начала о канделябр башкой удариться.
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15k
Типа граф 46 минут назад
Комментарий к фото
По наждачке бегали чтоли ?
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1k
adssaf afasffdsga 49 минут назад
Комментарий к фото
У воков даже форма специальная для того, чтобы их не скрябали чем попало. Но нет же. У меня сковорода с антипригарным уже лет десять служит почти каждый день, но порезов нет.
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