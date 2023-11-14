25 любопытных кадров, которыми поделились в сети

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Люди каждый день делятся чем-то любопытным на просторах сети, ведь интересное можно находить и запечатлевать везде. Взглянем на очередную порцию курьёзных фото с самыми разными предметами и явлениями, которыми решили поделиться.
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3. "Миниатюры" палаток в магазине, чтобы покупатели видели, как они будут выглядеть в собранном виде
7. "У меня антиметропия - состояние, при котором рефракция в обоих глазах имеет противоположный знак (плюс и минус). Вот тени от моих очков"
16. В небольшой австрийской деревне есть памятник Моцарту, потому что однажды он там обедал
20. Знак у входа в международный аэропорт Брисбена, Австралия, предупреждает о появлении змей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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