35 любопытных кадров, собранных с просторов сети

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На просторах сети сейчас огромное количество фотографий, и среди них всегда можно заметить что-то полезное и удивительное, с чем вы ещё не встречались. Взглянем на несколько кадров обо всём на свете, которыми поделились пользователи сети. Возможно, какие-то из них вы ещё не видели.
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"Лицо на Марсе" - размытые черты, замеченные на Марсе в 80-х, которые очень напоминают человеческое лицо. Правда, учёные уже доказали, что это "лицо" сформировалось из-за воды и ветра (и богатого воображения людей)
Самый высокий человек в мире, турецкий фермер Султан Кёсен, со своей супругой. Его рост - 2,51 м
В некоторых больницах есть аппараты, с помощью которых врачи видят, где находятся вены пациентов
Во время Второй мировой войны статую Давида (Микеланджело) полностью заложили кирпичами, чтобы её не разрушили бомбы
Дирижабль "Гинденбург" на этапе строительства. Его построили в 1936 году в нацистской Германии, и для того времени он был самым большим в мире дирижаблем
Источник: — переведено специально для fishki.net
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