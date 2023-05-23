20 ужасных соседей, которые забыли, что такое здравый смысл

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Если вы думаете, что безумные соседи бывают только в фильмах, вы ошибаетесь. Они совсем рядом, и могут творить такую жуть, какая и не снилась в ночных кошмарах! Взглянем на примеры соседей, которых даже своему врагу не пожелаешь.
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5. Ладно, предыдущее - не самое страшное. Кто-то перекидывает фекалии своей собаки через забор к соседям, например:
11. Соседа много раз просили обрезать ветки дерева, но он не соглашался. Они уже переросли через забор на соседскую территорию
13. Житель дома с несколькими квартирами заставил всю площадку своими вещами - так, что другие с трудом проходят
16. "Кто-то из нашего района решил так "наказать" хозяина, который не убрал кучки за своей собакой"
18. "Переехали в новый район месяц назад. Недавно кто-то из соседей выстрелил в нашу кошку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Конечно, указку надо надежно закрепить и подать постоянное напряжение. Ну, там как от двух батареек, не разорительно.