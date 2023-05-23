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20 ужасных соседей, которые забыли, что такое здравый смысл

20 ужасных соседей, которые забыли, что такое здравый смысл

Автор:
23 мая 2023 21:45
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Фотографии   истории   люди   подборка   сосед   соседи   странные люди   ужасные соседи   фото   
3235
21

Если вы думаете, что безумные соседи бывают только в фильмах, вы ошибаетесь. Они совсем рядом, и могут творить такую жуть, какая и не снилась в ночных кошмарах! Взглянем на примеры соседей, которых даже своему врагу не пожелаешь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотографии   истории   люди   подборка   сосед   соседи   странные люди   ужасные соседи   фото   
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22  комментария
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Пиндосов не жалко
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5k
Babangdida 21 минуту назад
Такие кучи мусора, во дворе, очень опасны. Могут ненароком загореться и спалить дом соседа. Надо быть особенно внимательным когда ветер дует от кучи к соседу. Ну и про камеры не забывать, конечно...
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16k
Alex Час назад
По ходу для этого соседи и ставят камеру)))
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5k
Старичок 2 часа назад
действительно "крутые истории" , я бы даже не побоялся сказать-"крутейшие" .
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18k
Bill 2 часа назад
По-моему, проблемы с видеокамерой решаются довольно легко
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1k
Rom 2 часа назад
Все фотки из бомжатских гетто, из конченных помоек, в которых все эти люди и живут. Видно же, какая подборка.
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Сосед на другой стороне улице....сильно. Хорошо не маяк в бухте!
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186
Vladimir Grishin turyst 59 минут назад
я даже знаю какую
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30k
Владимир 2 часа назад
Ну явно же везде пиндосы. Там же все друг другу улыбаются, а если не улыбается, то идут в суд, где за три минуты отсуживают миллионы и живут припеваючи. И чего в интернете жалуются?
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