20 ужасных соседей, которые забыли, что такое здравый смысл

Если вы думаете, что безумные соседи бывают только в фильмах, вы ошибаетесь. Они совсем рядом, и могут творить такую жуть, какая и не снилась в ночных кошмарах! Взглянем на примеры соседей, которых даже своему врагу не пожелаешь.