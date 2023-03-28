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35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети

35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети

Автор:
28 марта 2023 21:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   интересное   интернет   люди   подборка   разные фото   фото   юмор в сети   
1738
36

Находить что-то интересное и необычное можно хоть каждый день. Эти пользователи сети поделились самыми разными предметами, находками и явлениями, которые чем-то их удивили. Взглянем на эти любопытные находки с просторов сети!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   интересное   интернет   люди   подборка   разные фото   фото   юмор в сети   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев 24 минуты назад
Ну, а если коврики поднять, то, наверняка можно и мох найти, и лягушек. Бедная машинка...
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840
Николай 2 минуты назад
Надгробие крутое. И кошка понравилась. Вот как например ее возьмешь если тебе куда-то лететь?:)
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29k
Ego sum qui sum 7 минут назад
крутить, так крутить, Москва

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23k
SolomonA Полчаса назад

Вообще - это индикатор износа.
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