35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети

Автор:
28 марта 2023 21:32
Находить что-то интересное и необычное можно хоть каждый день. Эти пользователи сети поделились самыми разными предметами, находками и явлениями, которые чем-то их удивили. Взглянем на эти любопытные находки с просторов сети!
2.
"Нашёл эту старую монету под полом в доме своей бабушки"
4.
Надгробие, похожее на лабиринт
5.
"А я встретил эту милейшую бездомную кошку в аэропорту"
6.
Зелёные огни в тоннеле "подгоняют" водителей, если они едут слишком медленно. Это сделали для того, чтобы повысить пропускную способность тоннеля и выравнивать среднюю скорость потока машин
7.
"Оптическая иллюзия" на упаковке, из-за которой брокколи выглядит зеленее
8.
"Мой племянник собрал уже больше 1500 "счастливых" клеверов, и сохранил их в альбоме"
9.
Тёмные апельсины, вариация кровавого апельсина
10.
Яичница сама решила, что так надо
11.
Кусочек сожжённого дерева в качестве украшения к напитку
12.
Необычный Chevrolet Corvette
13.
"Случайно оделся в цветах дезодоранта. Мы не договаривались!"
15.
Кукла в виде Байдена на авто в США
17.
"Похудела на 60 килограммов. Вот как теперь выглядит кольцо на моей руке"
18.
Здание в Токио шириной с дверь
19.
Хлеб выглядит как облачко
20.
"Нашла у себя вот такой секущийся волос"
21.
В супермаркете продаются грибы на полене
22.
На шинах есть символы, которые показывают, для какой погоды они предназначены
23.
"Они смотрят прямо мне в душу.."
24.
Куколка бабочки на покупных цветах
26.
На небоскрёбе изображена карта Чикаго, которая показывает, где вы сейчас находитесь
27.
"Ничего такого, просто чемпионский пояс по реслингу в офисе банка"
28.
Облако указывает на Луну
29.
Когда у тебя много свободного времени..
31.
Сердечко в середине луковицы
34.
"А у меня в машине появилось растение"
35.
Просто маленький ёж, который смеётся над чьей-то шуткой
36.
"Закрученное" здание, Нью-Йорк
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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