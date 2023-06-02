30 горе-блогеров, которые готовы опозориться ради контента

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Чтобы впечатлить своих подписчиков и создать контент, обитатели соцсетей, блогеры и тиктокеры готовы пойти на многое. Иногда это что-то безумное или даже незаконное — и за это их настигает карма. Взглянем на некоторых горе-блогеров, которые слегка опозорились в соцсетях за свои попытки впечатлить публику.
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3. Туристка станцевала на ступенях священной пирамиды майя, куда запрещено заходить. За это разозлившиеся очевидцы даже ударили её палкой и дёргали за волосы
6. Мотоциклиста из Джорджии, США, арестовали за то, что он опубликовал в Тиктоке видео, на котором убегает от полиции
8. А ещё одну тиктокершу оштрафовали за то, что она бросила мячик для гольфа в Большой каньон
11. Тиктокерша опубликовала видео, где она плачет: она предложила незнакомцу заплатить за его продукты в супермаркете (для видео), а он отказал
15. Блогер, сделавший на лице тату в честь Месси, недавно признался, что сожалеет о своем поступке
18. Турецкого повара по прозвищу Salt Bae раскритиковали за то, что он "посыпал солью" кубок, целовал его и настойчиво просил фото с футболистами
25. "Потом один из сотрудников подошёл к ней и попросил остановиться, потому что рядом были дети"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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