30 горе-блогеров, которые готовы опозориться ради контента

Чтобы впечатлить своих подписчиков и создать контент, обитатели соцсетей, блогеры и тиктокеры готовы пойти на многое. Иногда это что-то безумное или даже незаконное — и за это их настигает карма. Взглянем на некоторых горе-блогеров, которые слегка опозорились в соцсетях за свои попытки впечатлить публику.