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30 горе-блогеров, которые готовы опозориться ради контента

30 горе-блогеров, которые готовы опозориться ради контента

Автор:
02 июня 2023 13:57
Сообщество : Юмор
Метки: Социальные сети   Фотографии   блогеры   идиотизм   люди   подборка   соцсети   странные люди   фото   
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Чтобы впечатлить своих подписчиков и создать контент, обитатели соцсетей, блогеры и тиктокеры готовы пойти на многое. Иногда это что-то безумное или даже незаконное — и за это их настигает карма. Взглянем на некоторых горе-блогеров, которые слегка опозорились в соцсетях за свои попытки впечатлить публику.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Социальные сети   Фотографии   блогеры   идиотизм   люди   подборка   соцсети   странные люди   фото   
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4  комментария
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13k
Shtoppi Полчаса назад
девиз тупорылой инста блогерни звучит примерно так "позор ничто, лайки все".
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6k
hhwost 13 минут назад
почти сблевал, меня спас собакен с 10.
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57k
alertol Полчаса назад
До тех пор пока это оплачивается, это будет продолжаться и даже усугубляться.
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