Американский миллиардер Питер Тиль и сооснователь платёжной системы PayPal совместно с британским бизнесменом и юристом Ароном Д'Сузой решили переизобрести Олимпийские игры с учётом современных реалий. Они назвали их "Улучшенные игры" (Enhanced Games), в которых будут исключены менее зрелищные виды спорта и разрешены все виды допинга.





Несмотря на то, что олимпийские и антидопинговые организации некоторых стран назвали их идею клоунадой и угрозой для здоровья атлетов, первые соревнования, по словам авторов идеи, пройдут летом 2025 года.