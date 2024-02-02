Первая "Олимпиада на стероидах" состоится летом 2025 года.
Американский миллиардер Питер Тиль и сооснователь платёжной системы PayPal совместно с британским бизнесменом и юристом Ароном Д'Сузой решили переизобрести Олимпийские игры с учётом современных реалий. Они назвали их "Улучшенные игры" (Enhanced Games), в которых будут исключены менее зрелищные виды спорта и разрешены все виды допинга.
Несмотря на то, что олимпийские и антидопинговые организации некоторых стран назвали их идею клоунадой и угрозой для здоровья атлетов, первые соревнования, по словам авторов идеи, пройдут летом 2025 года.
Что касается допинга, то Арон Д'Суза видит в нём "настоящее, честное и открытое прославление научных инноваций", позволяющих расширить человеческие возможности. Участникам соревнований разрешат принимать любой допинг, они будут находиться под клиническим наблюдением врачей и получат полную медицинскую страховку.
"44% спортсменов признаются в употреблении запрещенных веществ, повышающих работоспособность. Вместо того, чтобы лгать, давайте сделаем всё это открыто", — заявил Арон Д'Суза.
Современные Олимпиады давно устарели, считают авторы "Улучшенных игр". Поэтому они исключат неинтересные людям дисциплины, к которым, к примеру, относятся керлинг, бег на длинные дистанции, бадминтон, а также командные виды спорта, которые требуют большого количества людей и сложной логистики. Вместо этого "Улучшенные игры" сосредоточат внимание на одиночных видах спорта, таких как легкая и тяжелая атлетика, плавание, гимнастика и единоборства.
"Олимпийские игры — это древняя модель, переизобретенная аристократом-колонизатором в 1896 году для викторианского мира. Нам нужно разработать игру для социальных сетей и вещательного телевидения", — отмечает британский бизнесмен.
Ключевой фактор "Олимпиады на стероидах" — экономическая эффективность. Они будут проводиться в одних и тех же локациях в США и без затрат на строительство инфраструктуры.
"Проблема Олимпийских игр в том, что им нужно построить всю эту безумно огромную инфраструктуру — стадионы, которые становятся не нужны через две недели и стоят миллиарды долларов", — заявил Д'Суза, отметив, что их мероприятие можно будет провести за несколько десятков миллионов долларов.
Интересно, что авторы идеи решили платить спортсменам не только призовые, как это делается в классических Играх, но и базовую ставку за участие.
"Мы ожидаем, что за установление мировых рекордов будут разыгрывать многомиллионные призовые фонды. Мы должны создать реальные стимулы для спортсменов отказаться от этой очень устоявшейся престижной системы", — говорит Д'Суза.
Отмечается, что размер приза будет зависеть от "влияния соцсетей и телевидения". К примеру, забег на 100 метров привлечёт внимание большего количества зрителей, чем тяжёлая атлетика, поэтому это будет отражаться и в призовом фонде.
Известно, что в проект Тиля и Д'Сузы уже вложились миллиардер Кристиан Ангермайер и Баладжи Сринивасан, бывший технический директор криптобиржи Coinbase. Организаторы планируют привлечь ещё 10-20 млн долларов, найти спонсоров среди фармацевтических компаний и договориться на трансляции с несколькими вещательными компаниями по всему миру.
Питер Тиль уже 17 апреля проведёт презентацию проекта, а летом посетит парижскую Олимпиаду, где встретится с главой МОК Томасом Бахом.
Источник:
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Перевод на русский: П. Поляков (Микки Маус – олимпиец), 1992
Плис вижу в отделении спорта от шоу.