Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24

В конце прошлого года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить российских атлетов (в нейтральном статусе) до соревнований под эгидой организации. Таким образом, у российских гимнастов был шанс пройти квалификационные состязания, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Париже. Однако атлеты не появились на Кубках мира в Каире и немецком Котбусе. Сегодня, 7 марта, в Баку стартовал третий квалификационный этап, но и там российских спортсменов не оказалось. Сообщается, что пропуск трёх этапов лишил россиян квалификационных очков для поездки в Париж. И четвёртый этап, который в апреле пройдёт в Дохе, уже мало что изменит. Как оказалось, российским спортсменам это и не нужно.





Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что все спортсмены осознанно отказались выступать на отборочных соревнованиях под нейтральным статусом.



