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Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24

Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24

Автор:
07 марта 2024 16:42
Сообщество : Спорт
Метки: гимнастика   нейтральный статус   олимпийские игры   отборочные   отказ от соревнований   российские атлеты   
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Утверждается, что спортсмены не захотели выступать под белым флагом.

В конце прошлого года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить российских атлетов (в нейтральном статусе) до соревнований под эгидой организации. Таким образом, у российских гимнастов был шанс пройти квалификационные состязания, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Париже. Однако атлеты не появились на Кубках мира в Каире и немецком Котбусе. Сегодня, 7 марта, в Баку стартовал третий квалификационный этап, но и там российских спортсменов не оказалось. Сообщается, что пропуск трёх этапов лишил россиян квалификационных очков для поездки в Париж. И четвёртый этап, который в апреле пройдёт в Дохе, уже мало что изменит. Как оказалось, российским спортсменам это и не нужно.


Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что все спортсмены осознанно отказались выступать на отборочных соревнованиях под нейтральным статусом.


"В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус. И никто из них не стал подавать заявку на участие в турнире в Баку в таком статусе, поэтому никто на него и не поехал. Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров. Данный турнир был частью квалификационного отбора к Олимпиаде. Мы его пропустили и в последующих Кубках мира также не будем принимать участие", — сказал Титов.

Добавим, что российские гимнасты (как женщины, так и мужчины) являются одними из сильнейших в мире в своей дисциплине. В предыдущей летней Олимпиаде в Токио в 2021 году сборная России завоевала две очень престижные золотые награды — за победу как в мужском, так и в женском командном многоборье.

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Метки: гимнастика   нейтральный статус   олимпийские игры   отборочные   отказ от соревнований   российские атлеты   
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6  комментариев
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Максим Макашев 59 минут назад
МОЛОДЦЫ!!!! Снимаю шляпу перед такими Спортсменами
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Juli 18 минут назад
Если это реально их решение, то молодцы! Те. кто едут под белым флагом - позорники.
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Дмитрий 44 минуты назад
Честь и хвала!
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330
MakoHunt 46 минут назад
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