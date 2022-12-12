Олимпийский комитет США хочет, чтобы российские атлеты выступали на международных соревнованиях

К тому же, в ряде дисциплин Россия была и остаётся ведущей спортивной державой. Взять хотя бы лыжников или фигурное катание. Теперь там стало как-то скучновато. Например, чемпионы мира по лыжным гонкам Тириль Венг и Синдре Бьернестад Скар сказали, что им надоело «играть в один створ». И хотят, чтоб русские спортсмены были скорее «допущены» в мировой спорт.

В Париже будут Летние Игры, но всё же - это уже шаг вперёд. Следом за ним пойдёт полный допуск ко всем соревнованиям.