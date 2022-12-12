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Олимпийский комитет США хочет, чтобы российские атлеты выступали на международных соревнованиях

Олимпийский комитет США хочет, чтобы российские атлеты выступали на международных соревнованиях

Автор:
12 декабря 2022 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Олимпийский комитет   Россия   США   атлеты   знамя   олимпийские игры   отстранение   соревнования   спортсмены   флаг   
1847
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Но есть нюанс - они требуют, чтобы наши спортсмены появились там без российского флага.

После начала СВО наших спортсменов отстранили от всех международных турниров, запретили выступать даже паралимпийцам.

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Следующая Олимпиада должна пройти во Франции в 2024 году. Эммануэль Макрон настаивает, чтобы в них приняли участие спортсмены из всех стран. Конечно же, Россия должна быть в их числе. Отстранение атлетов вообще выглядит странно, а уж паралимпийцев - тем более. Не говоря уж об этической стороне вопроса.

К тому же, в ряде дисциплин Россия была и остаётся ведущей спортивной державой. Взять хотя бы лыжников или фигурное катание. Теперь там стало как-то скучновато. Например, чемпионы мира по лыжным гонкам Тириль Венг и Синдре Бьернестад Скар сказали, что им надоело «играть в один створ». И хотят, чтоб русские спортсмены были скорее «допущены» в мировой спорт.

В Париже будут Летние Игры, но всё же - это уже шаг вперёд. Следом за ним пойдёт полный допуск ко всем соревнованиям.

А глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассуждает так:

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них».

В ситуацию немедленно вмешался и Олимпийский комитет США. Он выступает ЗА участие наших спортсменов в Играх, но - без национального флага.

Об этом сообщила глава организации Сюзанна Лайонс. По её словам, «недопуск россиян отбрасывает олимпийское движение назад».

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями. При этом, мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов».

Как показала практика, лозунгу «Спорт вне политики» никто не следует. Ситуация с отстранением паралимпийцев это ярко показала. И теперь слово за нашим Олимпийским комитетом - примет ли он решение выступать без флага (кстати, в Пекине именно так и произошло, там у нашей сборной было знамя Олимпийского Комитета России), или откажется - время покажет.

Хотя даже такие разговоры о «допуске» - это большой шаг вперёд. По крайней мере, уже не так дико всё выглядит.

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Метки: Олимпийский комитет   Россия   США   атлеты   знамя   олимпийские игры   отстранение   соревнования   спортсмены   флаг   
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31  комментарий
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26k
albedo Час назад
Выступать можно ТОЛЬКО под российским флагом.
Иначе это позор и полное неуважение к тем, кто за Россию проливает кровь на СВО.
Неуважение к памяти погибшим воинам.
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7k
Marlboro 2 секунды назад
Лично мое мнение, если бы я был спортсменом - выступать, пусть даже с нейтральным флагом (главное чтобы нейтральный флаг не был радужным!). Если спортсмен побеждает, все, понятное дело знают кто он такой и откуда. Поэтому победив, доказываешь всем, что даже без флага и гимна - Россия сильна.
Тут другой нюанс.. если победил - сдал анализ на допинг и там уже могут все что угодно придумать, особенно если спортсмен занял 1 место: "был допинг, спортсмен отстранен". И тут же на 1 место перемещается сша.
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2k
Александр Минуту назад
Поздно! Пора возрождать ОЛИМПИЙСКОЙ ДВИЖЕНИЕ в России и без них!!!

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий, сообщается на сайте МОК.
По новым рекомендациям МОК, "ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий". Однако МОК завил, что не в состоянии выпустить правила, определяющие критерии допуска для каждого вида спорта. Организация оставила это на усмотрение федераций.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
пусть тогда ВСЕ без флагов выступают !

весело же будет да ?
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2k
Леонид 7 минут назад
Не обольщайтесь господа , как мне кажется всё проще - тупо деньги. Начиная с банального взноса в МОК заканчивая рекламой и продажей лицензией на трансляцию. Ну и конечно же некоторые виды спорта не имеет смысла смотреть без участия атлетов из России.
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0
Александр 12 минут назад
А нужна ли нам такая олимпиада? Проф. спорт больше калечит, чем приносит пользы, лучше тренировать сотню деток для поддержания здоровья, чем одного олимпийца и кормить тучу чиновников.
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1k
⚉ ☯ ⚇ 14 минут назад
А смысл? У них или большинство росспортсменов (в особенности сильнейшие) под допингом, или персоны нон грата, так еще придумали бред без флага и гимна. Но зато нормально, когда их обдолбаные спортсмены получают медали или того веселей существа "мужского" пола соревнуются с девушками в силовых единоборствах. Кому такая олимпиада нужна.
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3k
Трям 19 минут назад
Пусть идут строем .нахуй со своим звездно-волосатым в жопе!
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15k
Нейтрино 22 минуты назад
Алё, август, шрайбикус и прочие покемонки, а где пост про сегодняшний праздник-день конституции???
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5k
мемфрид 23 минуты назад
Твари
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12k
кира 23 минуты назад
То США требует отстранить, то выступает за восстановление, но без флага... И здесь они гегемоны... Как скажут, так все и должны плясать. Да пошли бы они в известном направлении. Не знаю, как решит наш Олимпийский комитет, только это очередное унижение, чтобы показать, кто здесь хозяин.
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476
Hryundel 24 минуты назад
А вот странно, Норвежские лыжники так и остались астматиками?
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10k
Просто Царь Полчаса назад
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25k
Matrosskin Полчаса назад
Опять с тряпочкой и в костюмах половой тряпки ? Ну-ну. А потом удивляемся - чой-то народ разбегается по Грузиоармениям, где патриотизм ? А вот он - государство уже платило и - вот уверен - опять будет платить и взносы МОКу и "иванов, родины не помнящих" отправлять. Показывая потом - вот, смотрите, не сдались и в дальней кабинке сортира и флаг достали, и гимн прошептали.
Не должно не рубля вот на это вот тратиться. "Всю жизнь мечтали"? Не проблема - едьте и выигрывайте. За свои.
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23k
Добрый Алабай Полчаса назад
И поедут, и выступят без флага, без гимна, без Родины ради личных достижений. И бабки продолжим платить во всякие МОК, ВАДА и прочее подпендосовское дерьмо.
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2k
Walther Полчаса назад
"...но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями. При этом, мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов"....
Ну вот, с хохлами бл*дь и соревнуйтесь!!!
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1k
Андрей Кузнецов 41 минуту назад
Под словами олимпийский комитет сша ни один из его членов не поставит личную под[мат]ь вследствие того, что все эти чинушки временные, а главное весьма лживые и неприятные людишьки ( в великом Русском матерном языке нет слова, способного охарактеризовать эту нацию, поскольку он древний и всеМогучий, да и вообще МАТ -не про западные ценности, это настоящая правда жизни) ... извините, отвлекся. вся эта затея лишь для того, чтобы за день до открытия сказать: " нет, всё таки нельзя, даже без флага ".. разве я ошибаюсь ? разве этого не было? и кому это нужно ?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
чтобы провокации устраивать...ублюдков хлебом не корми.
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9k
Игорь 54 минуты назад
сейчас начнется нытье - ну как же, спортсмен всю жизнь тренировался и вы его олимпиады лишаете, да хрен с ним, с флагом и так все знают что мы - русские.
Выступать - только под флагом и гимном РФ.
И еще- интересно, а мы продолжает платить взносы в Олимпийский комитет и ВАДу?
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13k
Александр 56 минут назад
Ну запретили флаг России. Бывает. Приезжайте под флагом СССР! В идеале - под Имперочкой!
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476
Hryundel Александр Полчаса назад
тогда уж и гимн СССР заодно взять надо.
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6k
rutt Час назад
Да пошли они.... нигеров душить. Град на холме, туды его в качель
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August

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