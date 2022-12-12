Олимпийский комитет США хочет, чтобы российские атлеты выступали на международных соревнованиях

Но есть нюанс - они требуют, чтобы наши спортсмены появились там без российского флага.
После начала СВО наших спортсменов отстранили от всех международных турниров, запретили выступать даже паралимпийцам.
Следующая Олимпиада должна пройти во Франции в 2024 году. Эммануэль Макрон настаивает, чтобы в них приняли участие спортсмены из всех стран. Конечно же, Россия должна быть в их числе. Отстранение атлетов вообще выглядит странно, а уж паралимпийцев - тем более. Не говоря уж об этической стороне вопроса.
К тому же, в ряде дисциплин Россия была и остаётся ведущей спортивной державой. Взять хотя бы лыжников или фигурное катание. Теперь там стало как-то скучновато. Например, чемпионы мира по лыжным гонкам Тириль Венг и Синдре Бьернестад Скар сказали, что им надоело «играть в один створ». И хотят, чтоб русские спортсмены были скорее «допущены» в мировой спорт.
В Париже будут Летние Игры, но всё же - это уже шаг вперёд. Следом за ним пойдёт полный допуск ко всем соревнованиям.
«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них».
В ситуацию немедленно вмешался и Олимпийский комитет США. Он выступает ЗА участие наших спортсменов в Играх, но - без национального флага.
Об этом сообщила глава организации Сюзанна Лайонс. По её словам, «недопуск россиян отбрасывает олимпийское движение назад».
«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями. При этом, мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов».
Как показала практика, лозунгу «Спорт вне политики» никто не следует. Ситуация с отстранением паралимпийцев это ярко показала. И теперь слово за нашим Олимпийским комитетом - примет ли он решение выступать без флага (кстати, в Пекине именно так и произошло, там у нашей сборной было знамя Олимпийского Комитета России), или откажется - время покажет.
Хотя даже такие разговоры о «допуске» - это большой шаг вперёд. По крайней мере, уже не так дико всё выглядит.
Источник:
- Олимпийский марафон 1904 года был куда страшнее "Голодных игр"
- Ракетно-космическая отрасль США дрожит, как СС-20 перед стартом: ракеты остались без двигателей
- Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх
- Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде
- Пренебрегал элементарной гигиеной, но снискал всенародное поклонение и уважение: пророчества современного отшельника
Иначе это позор и полное неуважение к тем, кто за Россию проливает кровь на СВО.
Неуважение к памяти погибшим воинам.
Тут другой нюанс.. если победил - сдал анализ на допинг и там уже могут все что угодно придумать, особенно если спортсмен занял 1 место: "был допинг, спортсмен отстранен". И тут же на 1 место перемещается сша.
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий, сообщается на сайте МОК.
По новым рекомендациям МОК, "ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий". Однако МОК завил, что не в состоянии выпустить правила, определяющие критерии допуска для каждого вида спорта. Организация оставила это на усмотрение федераций.
весело же будет да ?
Не должно не рубля вот на это вот тратиться. "Всю жизнь мечтали"? Не проблема - едьте и выигрывайте. За свои.
Ну вот, с хохлами бл*дь и соревнуйтесь!!!
Выступать - только под флагом и гимном РФ.
И еще- интересно, а мы продолжает платить взносы в Олимпийский комитет и ВАДу?
А так - за 2022 должны $1,17млн взноса - в прошлом что-то около ляма отдали. И за арбитраж $1,27 млн. В общем там фигня, типа заработка одного депутата