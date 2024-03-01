Российские предприниматели захотели построить остров в Тихом океане

Форма острова будет выполнена в форме символа биткоина — перечёркнутая двумя штрихами буква "В". Что касается благоустройства, то никакому Дубаю с Сингапуром она и не снилась, хотя на картинках остров похож на помесь этих двух городов. Авторы идеи пишут, что районы островного крипто-города будут спроектированы с коммунальными фермами, предприятиями по выращиванию еды с аквапоникой, компостными садами и с фермами по выращиванию морепродуктов в воде. Всё это будет питаться атомной электростанцией и ветряками.



