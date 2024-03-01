FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7669 постов • 3090 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Российские предприниматели захотели построить остров в Тихом океане

Российские предприниматели захотели построить остров в Тихом океане

Автор:
01 марта 2024 15:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бизнесмены   искусственный остров   кремниевая долина   криптовалюта   проект   стартапы   тихий океан   
1423
7

Остров под названием "Крипто русский мир" станет альтернативой Кремниевой долины, считают авторы идеи.

Российские криптоинвесторы решили построить в нейтральных водах Тихого океана искусственный остров общей площадью 30 тысяч гектаров. "Крипто русский мир" планируют соорудить между Японией и побережьем Калифорнии, чтобы американцам было удобнее бежать на остров от "тотального давления налоговой системы США".


"Мы не просто так выбрали эти координаты в нейтральных водах, Кремниевая долина давно перестала быть центром притяжения для инвесторов со всего мира, политика американских властей не способствует прогрессу и развитию технологий, поэтому мы предлагаем альтернативу всем желающим! Мы приглашаем всех, кто не может больше терпеть унижения от властей США, всех, кто устал от тотального давления американской налоговой системы на бизнес, всех, кто не может больше мириться с отсутствием перспектив в США и в других странах-сателлитах Америки", — говорится на сайте проекта "Крипто русский мир"

×
×

Форма острова будет выполнена в форме символа биткоина — перечёркнутая двумя штрихами буква "В". Что касается благоустройства, то никакому Дубаю с Сингапуром она и не снилась, хотя на картинках остров похож на помесь этих двух городов. Авторы идеи пишут, что районы островного крипто-города будут спроектированы с коммунальными фермами, предприятиями по выращиванию еды с аквапоникой, компостными садами и с фермами по выращиванию морепродуктов в воде. Всё это будет питаться атомной электростанцией и ветряками.


"Наша платформа, основание острова, с ожидаемым сроком службы около 280 лет, будет пришвартована к морскому дну. 100 метров от платформы будут погружены в воду, а над поверхностью будут выступать около 250 метров. Внутри нашего мира будет достаточно пространства, для размещения всего необходимого: от атомной электростанции до систем управления отходами и всевозможного индустриального оборудования. Более 70% острова будет покрыто растительностью. 80% прибрежной зоны мы оборудуем пристанями всех размеров, для всех типов судов в том числе и подводных. Взаимосвязанные системы будут генерировать 100% мощности необходимой для работы электричества на всем острове: ветрогенераторы и уникальные подводные генераторы, работающие от силы течения в океане. Вся доступная площадь острова будет покрыта солнечными панелями, они будут расположены на всех крышах разнообразных строений", — пишут крипто-мечтатели бизнесмены.

По подсчётам предпринимателей, на постройку острова потребуется около 1,7 млрд долларов. Сейчас они ищут инвесторов для своего проекта. Начать стройку планируют уже в 2025 году, закончить — 2040-м.

"На данный момент мы рассчитываем на сотрудничество именно с теми странами, которые уже легализовали криптовалюту на своей территории или собираются это сделать в ближайшее время. В первую очередь это будут: Сальвадор, Белоруссия, Мальта, Филиппины, Словения, Грузия, Мексика, Бразилия и Иран", — говорится в проекте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: бизнесмены   искусственный остров   кремниевая долина   криптовалюта   проект   стартапы   тихий океан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Совранский 57 минут назад
Нью-Васюки ver. 2025 )))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Социум 56 секунд назад
Весна, бл. ть, началась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 7 минут назад
А это не туда обычно все спутники с орбиты сводят? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 16 минут назад
Не такая уж и дурная идея. И вполне выполнимая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
677
leemur86 17 минут назад
Эх, моя мечта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sergey 18 минут назад
Мелковато. Давайте уж сразу Звезду смерти!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vэл 21 минуту назад
Пока мы все страной скидываемся нашим парням на СВО на тёплые вещи и оборудование, другие строят "Крипто русский мир".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 24 минуты назад
Напомнило незабвенного Бендера из Футурамы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий Полчаса назад
-жена, собирайся, мы переезжаем на остров!
-но я слышала, там атомная станция прям рядом.
-не рядом, метров 500, не меньше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 40 минут назад
Ну вот построили они эту фигню. Условные сомалийские пираты, или любые другие, садятся в лодку и плывут грабить эту платформу. Ну и всё. Объект в море без флага страны как бы ничей.
Им полюбому придётся платить какой-то стране за защиту. Значит независимыми они не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam 44 минуты назад
да хули там,стройте уже целую планету на солнечной орбите .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Алексей 44 минуты назад
Разводняк к бабке не ходи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий 54 минуты назад
То что хотят набрать денег, а потом сказать, как в анекдоте
-ну не шмогла я, не шмогла ((..
Это понятно.
Вопрос в том, не уж ли найдётся идиот, который вложит в это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Krapiv 55 минут назад
читал в детстве про такой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Saplus 59 минут назад
Это ж какой полк ПВО и ВМФ придется держать кучке буржуев посерёд нейтральных вод
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад Час назад
Маск с гиперлупами нервно курит в сторонке, вот это распил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Назовут его Васюки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Ego sum qui sum Час назад
зачем машины на таком крохотном острове
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

204188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Набирающие популярность в сообществах
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#факты#аварии#позитив#забавно#кот#милота#истории
#Прикол#автомир#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#история#кино#Суд#Китай
#машина#животные#интересное#люди#авто аварии#дети#Разное#Россия#подборка#СССР
Не водой единой Не водой единой Российский студент сделал бизнес на каллиграфии Российский студент сделал бизнес на каллиграфии Блокчейн-события уходящего года Блокчейн-события уходящего года Концепт лифта, который сможет доставлять пассажиров в космос Концепт лифта, который сможет доставлять пассажиров в космос Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов «Господь сказал сделать это»: американский пастор кинул прихожан на $1,3 миллиона в «богоугодной» криптовалюте «Господь сказал сделать это»: американский пастор кинул прихожан на $1,3 миллиона в...

На что жалуетесь?

Вернуться