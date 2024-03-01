Российские предприниматели захотели построить остров в Тихом океане

Остров под названием "Крипто русский мир" станет альтернативой Кремниевой долины, считают авторы идеи.
Российские криптоинвесторы решили построить в нейтральных водах Тихого океана искусственный остров общей площадью 30 тысяч гектаров. "Крипто русский мир" планируют соорудить между Японией и побережьем Калифорнии, чтобы американцам было удобнее бежать на остров от "тотального давления налоговой системы США".
"Мы не просто так выбрали эти координаты в нейтральных водах, Кремниевая долина давно перестала быть центром притяжения для инвесторов со всего мира, политика американских властей не способствует прогрессу и развитию технологий, поэтому мы предлагаем альтернативу всем желающим! Мы приглашаем всех, кто не может больше терпеть унижения от властей США, всех, кто устал от тотального давления американской налоговой системы на бизнес, всех, кто не может больше мириться с отсутствием перспектив в США и в других странах-сателлитах Америки", — говорится на сайте проекта "Крипто русский мир"
Форма острова будет выполнена в форме символа биткоина — перечёркнутая двумя штрихами буква "В". Что касается благоустройства, то никакому Дубаю с Сингапуром она и не снилась, хотя на картинках остров похож на помесь этих двух городов. Авторы идеи пишут, что районы островного крипто-города будут спроектированы с коммунальными фермами, предприятиями по выращиванию еды с аквапоникой, компостными садами и с фермами по выращиванию морепродуктов в воде. Всё это будет питаться атомной электростанцией и ветряками.
"Наша платформа, основание острова, с ожидаемым сроком службы около 280 лет, будет пришвартована к морскому дну. 100 метров от платформы будут погружены в воду, а над поверхностью будут выступать около 250 метров. Внутри нашего мира будет достаточно пространства, для размещения всего необходимого: от атомной электростанции до систем управления отходами и всевозможного индустриального оборудования. Более 70% острова будет покрыто растительностью. 80% прибрежной зоны мы оборудуем пристанями всех размеров, для всех типов судов в том числе и подводных. Взаимосвязанные системы будут генерировать 100% мощности необходимой для работы электричества на всем острове: ветрогенераторы и уникальные подводные генераторы, работающие от силы течения в океане. Вся доступная площадь острова будет покрыта солнечными панелями, они будут расположены на всех крышах разнообразных строений", — пишут
крипто-мечтателибизнесмены.
По подсчётам предпринимателей, на постройку острова потребуется около 1,7 млрд долларов. Сейчас они ищут инвесторов для своего проекта. Начать стройку планируют уже в 2025 году, закончить — 2040-м.
"На данный момент мы рассчитываем на сотрудничество именно с теми странами, которые уже легализовали криптовалюту на своей территории или собираются это сделать в ближайшее время. В первую очередь это будут: Сальвадор, Белоруссия, Мальта, Филиппины, Словения, Грузия, Мексика, Бразилия и Иран", — говорится в проекте.
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-но я слышала, там атомная станция прям рядом.
-не рядом, метров 500, не меньше!
Им полюбому придётся платить какой-то стране за защиту. Значит независимыми они не будут.
-ну не шмогла я, не шмогла ((..
Это понятно.
Вопрос в том, не уж ли найдётся идиот, который вложит в это?