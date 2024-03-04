Российских атлетов допустят на "Олимпиаду на стероидах" без каких-либо ограничений

Организаторы Enhanced Games ("Улучшенные игры"), которые прозвали "Олимпийскими играми на стероидах", пообещали допустить российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент проекта, бывший пловец и бизнесмен Арон Д’Соуза.





"Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран", — ответил Д’Соуза на вопрос журналистов о возможности участия россиян.





Он добавил, что единственным препятствием может стать только требования принимающей страны, это касается получения виз и прочих документов. Известно, что впервые "Олимпийские игры на стероидах" пройдут в США.