Российских атлетов допустят на "Олимпиаду на стероидах" без каких-либо ограничений

Соревнования предполагают и отсутствие всяких ограничений на допинг.
Организаторы Enhanced Games ("Улучшенные игры"), которые прозвали "Олимпийскими играми на стероидах", пообещали допустить российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент проекта, бывший пловец и бизнесмен Арон Д’Соуза.
"Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран", — ответил Д’Соуза на вопрос журналистов о возможности участия россиян.
Он добавил, что единственным препятствием может стать только требования принимающей страны, это касается получения виз и прочих документов. Известно, что впервые "Олимпийские игры на стероидах" пройдут в США.
Проект "Улучшенных игр", в которых любой спортсмен сможет использовать допинг под присмотром врачей, был придуман в 2022 году. Впервые соревнования планируется провести в 2024 году. Профинансировать проект пообещал американский миллиардер, сооснователь платёжной системы PayPal Питер Тиль.
Известно, что в призовом фонде соревнований уже заложен миллион долларов для спортсмена, который сможет побить мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды).
Арон Д’Соуза соощил, что на "Улучшенных играх" уже согласились участвовать свыше 900 спортсменов из разных точек планеты. Одним из участников захотел стать призер Олимпиады в плавании Джеймс Магнуссен.
Тем временем спортивные чиновники критикуют саму идею подобных соревнований. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу назвал "Олимпиаду на стероидах" нонсенсом и пригрозил длительным отстранением тем, кто "будет настолько глуп, чтобы принять в ней участие".
Сообщается, что на "Улучшенных играх" будут соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжёлой атлетике, гимнастике и боевым искусствам. Дата и место их проведения пока не определены. Точная дата начала соревнований ещё не анонсировалась. Возможно, об этом объявят в апреле — после встречи бизнесмена Питера Тиля с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Источник:
- Агония FIS. Трусливые шведы боятся возвращения российских лыжников на соревнования
- Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом
- Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпиаде-2024 в Париже
- МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже
- МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх
<<< Предчувствуют, как бабки утекать будут...