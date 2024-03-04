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Российских атлетов допустят на "Олимпиаду на стероидах" без каких-либо ограничений

Российских атлетов допустят на "Олимпиаду на стероидах" без каких-либо ограничений

Автор:
04 марта 2024 16:37
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада на стероидах   Россия   Улучшенные игры   допинг   ограничения   спортсмены   
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Соревнования предполагают и отсутствие всяких ограничений на допинг.

Организаторы Enhanced Games ("Улучшенные игры"), которые прозвали "Олимпийскими играми на стероидах", пообещали допустить российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент проекта, бывший пловец и бизнесмен Арон Д’Соуза.

"Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран", — ответил Д’Соуза на вопрос журналистов о возможности участия россиян.


Он добавил, что единственным препятствием может стать только требования принимающей страны, это касается получения виз и прочих документов. Известно, что впервые "Олимпийские игры на стероидах" пройдут в США.

Проект "Улучшенных игр", в которых любой спортсмен сможет использовать допинг под присмотром врачей, был придуман в 2022 году. Впервые соревнования планируется провести в 2024 году. Профинансировать проект пообещал американский миллиардер, сооснователь платёжной системы PayPal Питер Тиль.


Известно, что в призовом фонде соревнований уже заложен миллион долларов для спортсмена, который сможет побить мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды).

Арон Д’Соуза соощил, что на "Улучшенных играх" уже согласились участвовать свыше 900 спортсменов из разных точек планеты. Одним из участников захотел стать призер Олимпиады в плавании Джеймс Магнуссен.


Тем временем спортивные чиновники критикуют саму идею подобных соревнований. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу назвал "Олимпиаду на стероидах" нонсенсом и пригрозил длительным отстранением тем, кто "будет настолько глуп, чтобы принять в ней участие".


Сообщается, что на "Улучшенных играх" будут соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжёлой атлетике, гимнастике и боевым искусствам. Дата и место их проведения пока не определены. Точная дата начала соревнований ещё не анонсировалась. Возможно, об этом объявят в апреле — после встречи бизнесмена Питера Тиля с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Источник:

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Метки: Олимпиада на стероидах   Россия   Улучшенные игры   допинг   ограничения   спортсмены   
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11  комментариев
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25k
сеньор Леонсио Час назад
А когда приедут, заставят форму носить с ширинкой на жопе, или трнасгендерам ноги целовать, что нибудь да придумают, пакость какую нибудь!
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7k
Нестерин Сергей 19 минут назад
Т. е. свыше 900 человек согласны умышленно
на постоянной основе
наногсить вред собственному здоровью для чего???
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318
Алексей Куликов Нестерин Сергей 13 минут назад
Так это весь спорт больших достижений такой.
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2k
Igor Grishaev 22 минуты назад
Это надо братьев Уильямс туда приглашать, норвежских астматиков, американскую гимнастку-мужика Симону Байлз , и американских же трансгендеров! Вот это будет цирк!
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4k
poбт Полчаса назад
ну тут получается как
если они представляют не страну, а самих себя, то каков приз и почем участие, ведь очевидно что они и поедут за свой счет
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21k
Shtoppi 52 минуты назад
не думаю что стоит участвовать в этом сомнительном мероприятии, которое по факту очередная провокация запада. приняв участие в этом балагане, российские спортсмены дадут молчаливое согласие в том, что они все принимают запрещенные препараты, чего запад, собственно, и добивается.
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11k
kaboza 55 минут назад
ясен красен куда Антошка с 1+ тонной кокса стремился))
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92k
sapér Vodička Час назад
Я за то,что-бы обдолбанные тетки показали там этот вид соревнований !
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10k
sedoisever Час назад
Получается и под наркотой и бухим можно? )
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60k
dima423 Час назад
А че прикольная тема, я тоже всегда об этом думал... кто готов пусть участвуют)
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35k
Korolev Час назад
>>> Тем временем спортивные чиновники критикуют саму идею подобных соревнований.
<<< Предчувствуют, как бабки утекать будут...
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