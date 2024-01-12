Сбежавшие в США в сентябре прошлого года супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать за сборную США на международных состязаниях, пишет издание USA Today. Сергей Бида при этом планирует успеть получить заветный американский паспорт в ближайшие сроки, чтобы успеть выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже, которые состоятся летом нынешнего года. Что касается Виолетты, то принять участие в Играх не она сможет из-за беременности.





Сейчас за беглых российских шпажистов хлопочет Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC), а также Федерация фехтования США. Для получения шпажистами американского гражданства спортивные функционеры направили письмо в конгресс. Адвокат россиян Джек Винер рассказал, что для ускоренного получения гражданства россиянами необходимо, чтобы сенат и палата представителей приняли соответствующий закон, после чего документ должен подписать президент Джо Байден.