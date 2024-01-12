Олимпийские призёры написали письмо в американский конгресс, чтобы ускорить процесс получения гражданства и получить возможность выступить на ОИ-2024 в Париже.
Сбежавшие в США в сентябре прошлого года супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать за сборную США на международных состязаниях, пишет издание USA Today. Сергей Бида при этом планирует успеть получить заветный американский паспорт в ближайшие сроки, чтобы успеть выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже, которые состоятся летом нынешнего года. Что касается Виолетты, то принять участие в Играх не она сможет из-за беременности.
Сейчас за беглых российских шпажистов хлопочет Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC), а также Федерация фехтования США. Для получения шпажистами американского гражданства спортивные функционеры направили письмо в конгресс. Адвокат россиян Джек Винер рассказал, что для ускоренного получения гражданства россиянами необходимо, чтобы сенат и палата представителей приняли соответствующий закон, после чего документ должен подписать президент Джо Байден.
Генеральный директор Национальной федерации фехтования Фил Эндрюс в своем письме конгрессу также упомянул фехтовальщика Константина Лоханова, бывшего зятя главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который сбежал в США в 2022 году.
"Все трое пошли на существенные жертвы. Они подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию и нас. Прошу вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайных обстоятельствах", — отметил в письме Эндрюс.
Добавим, что в конце 2023 года Сергея и Виолетту Бида объявили в розыск. Против супругов возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части). На момент побега супруги являлись действующими военнослужащими Росгвардии — Сергей в чине лейтенанта, Виолетта — прапорщика. Супруги Бида выступали за "Динамо" и числились инструкторами спортивной команды управления Центрального округа Росгвардии.
Источник:
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Мерзкое ощущение от поступка и прочтения поста.
военнослужащие.
сколько там сейчас за измену Родине дают, 15 лет?
Совпадение? Ну вы поняли..
Там больше народу считает себя дворянами.
И у США население больше.
И выпускников своих школ навалом.
А значит приоритет будет отдан своим жителям.
Логично было бы, где к шпажистам отношение негативное.
Как к соревнованиям по убийству белого дворянства белыми в далеком веке.
Подходят небольшие страны Африки. Океания.
Если так хотят посетить праздник на который не приглашены, то лучше путевки через небольшие страны пробивать.
Как поймают - со шпагами в ЛНР-ДНР, пусть там исправляются, окопы роют
Российские паспорта также получили: известный хоккеист, польский фермер и потомок Екатерины II.
правда, потоки беготни не сравнимы...
Почему не Кения?