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Американская компания захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт

Американская компания захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт

Автор:
21 марта 2024 15:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   ветрогенераторы   грузовой самолёт   логистика   проект   стартап   
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Самолётом планируется перевозит крупногабаритные лопасти для ветряков. Однако у экспертов вызывает сомнение способность построить такого гиганта.

Американский стартап заявил о наполеоновских планах — компания Radia захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт, основной задачей которого станет транспортировка лопастей для ветровых турбин. Самолёт назвали WindRunner ("Бегущий по ветру") и представили миру рендеры с изображением будещего чуда света.


В компании рассказывают, что особенностью самолёта станет не только впечатляющие размеры и грузоподъёмность, но и способность приземляться на короткие ВПП длиной 1800 метров.

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Отмечается, что грузовой отсек WindRunner будет в 12 раз больше грузовой версии широкофюзеляжного Boeing 747-400. Длина самолёта составит 108,5 метра, высота — 24 метра, размах крыльев — 79,5 метров, грузоподъемность — около 80 тонн.


Разработка такого гиганта, по словам представителей стартапа, сможет решить проблему логистики в быстрорастущей отрасли ветроэнергетики. WindRunner сможет доставлять лопасти турбин в труднодоступные места, где нет полноценных аэропортов (предполагается, что чудо-техники сможет приземляться грунтовые и гравийные полосы). Таким образом, говорят в компании, мир сможет быстрее перейти к экологически чистым источникам энергии.

Озвученные идеи и самолёт на картинке выглядят красиво, однако российский авиаэксперт Роман Гусаров считает проект авантюрой. По его словам, чтобы создать такой самолёт нужно не менее 10 лет, и стартапу вряд ли под силу такое. Гусаров подчеркнул, что в плане грузоподъемности проблем нет, 80 тонн — это не такой большой показатель. А вот размеры настораживают, 108 метров длины - это в 1,5 раза больше, чем "Руслан".

Источник:

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Метки: США   ветрогенераторы   грузовой самолёт   логистика   проект   стартап   
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17  комментариев
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59k
zloykoyot Час назад
То, что на картинке, не полетит точно. У транспортных самолётов размах крыльев всегда больше длинны фюзеляжа.
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40
Fantikturbo 5 минут назад
Ерунда какая-то... Делать грузовой отсек для лопастей. Даже если это возможно не легче сделать самолёт по примеру ВМ-Т «Атлант» где крупногабаритный груз перевозился на горбу.
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
если в боинге лепят хз как что летает с проблемами.а на это то компетенций то хватит? вопрос...
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753
Denis Rogut 15 минут назад
Кто-то переиграл в KSP и посчитал себя велики инжинером. Чёт сомнительное мероприятие.
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541
А П 20 минут назад
Нарисовать то что угодно можно.
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Старт-ап он и в штатах Старт-ап.
Хапнут гранд на разработку, снимут офис купят себе дома, машины.
Года через три:
- Извините не получилось.
Но мы старались...
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6k
ValdemarNaftulievich 38 минут назад
Красивый мультик
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5k
Maksim Piskunov 39 минут назад
Хорошо летают только красивые самолеты! (с) А.Н.Туполев
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3k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
Чет мне кажется что просто АН-225 он же "Мрия" привезли американцам привезли . Сейчас десяток лет поосваивают деньги потом выдадут очередной ущербный плагиат на советскую технику как с F-35 слизанный с ЯК -141

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17k
Kostick Час назад
очередной высер дизигнеров.
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18k
MarkovAlexandr Час назад
Хорошо, лопасти в труднодоступные места этот самолет доставит. А фундамент, мачта, генератор как туда попадут? И если всё это можно привезти без самолета, то может быть и лопасти как-нибудь тоже привезут? Или может проще и дешевле разработать составные лопасти , и собирать их на месте, чем аэродром с запасом ГСМ на месте стройки создавать?
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486
Добрый Самаритянин Час назад
Можно пойти ещё дальше и прилепить эти лопасти спереди.
ПолучиЦа большой "кукурузник".
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4k
Максим Макашев Час назад
авиакомпания ТИТАНИК-ЭЙР
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Burzum
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