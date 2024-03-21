Американская компания захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт

Американский стартап заявил о наполеоновских планах — компания Radia захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт, основной задачей которого станет транспортировка лопастей для ветровых турбин. Самолёт назвали WindRunner ("Бегущий по ветру") и представили миру рендеры с изображением будещего чуда света.





В компании рассказывают, что особенностью самолёта станет не только впечатляющие размеры и грузоподъёмность, но и способность приземляться на короткие ВПП длиной 1800 метров.