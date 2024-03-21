Американская компания захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт

Самолётом планируется перевозит крупногабаритные лопасти для ветряков. Однако у экспертов вызывает сомнение способность построить такого гиганта.
Американский стартап заявил о наполеоновских планах — компания Radia захотела построить самый большой в мире грузовой самолёт, основной задачей которого станет транспортировка лопастей для ветровых турбин. Самолёт назвали WindRunner ("Бегущий по ветру") и представили миру рендеры с изображением будещего чуда света.
В компании рассказывают, что особенностью самолёта станет не только впечатляющие размеры и грузоподъёмность, но и способность приземляться на короткие ВПП длиной 1800 метров.
Отмечается, что грузовой отсек WindRunner будет в 12 раз больше грузовой версии широкофюзеляжного Boeing 747-400. Длина самолёта составит 108,5 метра, высота — 24 метра, размах крыльев — 79,5 метров, грузоподъемность — около 80 тонн.
Разработка такого гиганта, по словам представителей стартапа, сможет решить проблему логистики в быстрорастущей отрасли ветроэнергетики. WindRunner сможет доставлять лопасти турбин в труднодоступные места, где нет полноценных аэропортов (предполагается, что чудо-техники сможет приземляться грунтовые и гравийные полосы). Таким образом, говорят в компании, мир сможет быстрее перейти к экологически чистым источникам энергии.
Озвученные идеи и самолёт на картинке выглядят красиво, однако российский авиаэксперт Роман Гусаров считает проект авантюрой. По его словам, чтобы создать такой самолёт нужно не менее 10 лет, и стартапу вряд ли под силу такое. Гусаров подчеркнул, что в плане грузоподъемности проблем нет, 80 тонн — это не такой большой показатель. А вот размеры настораживают, 108 метров длины - это в 1,5 раза больше, чем "Руслан".
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Хапнут гранд на разработку, снимут офис купят себе дома, машины.
Года через три:
- Извините не получилось.
Но мы старались...
И да, все подсматривают удачные решения у всех. На то они и удачные.
Есть куча людей, которые ориентируясь на внешнее сходство спорят "кто у кого слизал" B1 Lancer или наш Ту-160. Хотя по факту из-за начинки это разные машины, с разными задачами, похожие друг на друга.
Это как все футбольные мячи - круглые.
Кратко, если два самолета внешне похожи друг на друга, это вообще ни о чем не говорит. Никто не будет делать квадратный мячик только потому, что у другого круглый.
ПолучиЦа большой "кукурузник".