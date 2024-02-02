Мороз страсти не помеха: в Красноярском крае пара занялась оральным сексом прямо на улице

Между тем, столбик термометра на тот момент опустился до отметки 30 градусов мороза!
Очевидец снял на видео пикантную сцену: прямо на морозе барышня, стоя на коленках, удовлетворяла кавалера. Пара ни на что не обращала внимания и была поглощена процессом. Водитель включил дальний свет, чтобы любовники поняли, что их заметили, но тщетно. И лишь когда мужчина посигналил, молодые люди ушли с дороги.
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Сценку из жизни
животных любовников заметили в Дудинке. Кстати, местные добросердечные жители предположили, что пара могла заниматься не сексом - просто столкнулись люди с непредвиденными сложностями и пытались их решить по мере сил.
А еще посетовали, что водитель любовникам весь кайф обломал...
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Он на вид халёненький, а на вкус солёненький.