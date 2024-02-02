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Мороз страсти не помеха: в Красноярском крае пара занялась оральным сексом прямо на улице

Мороз страсти не помеха: в Красноярском крае пара занялась оральным сексом прямо на улице

Автор:
02 февраля 2024 09:38
Сообщество : Голая правда
Метки: Видео   Красноярский край   ай-ай-ай   дудинка   мороз   секс на морозе   
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Между тем, столбик термометра на тот момент опустился до отметки 30 градусов мороза!

Очевидец снял на видео пикантную сцену: прямо на морозе барышня, стоя на коленках, удовлетворяла кавалера. Пара ни на что не обращала внимания и была поглощена процессом. Водитель включил дальний свет, чтобы любовники поняли, что их заметили, но тщетно. И лишь когда мужчина посигналил, молодые люди ушли с дороги.


Сценку из жизни животных любовников заметили в Дудинке. Кстати, местные добросердечные жители предположили, что пара могла заниматься не сексом - просто столкнулись люди с непредвиденными сложностями и пытались их решить по мере сил.


А еще посетовали, что водитель любовникам весь кайф обломал...

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Метки: Видео   Красноярский край   ай-ай-ай   дудинка   мороз   секс на морозе   
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5  комментариев
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26k
ЦСКА 39 минут назад
Я сосала давеча, у Ивана Савича.
Он на вид халёненький, а на вкус солёненький.
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6k
magic32 12 минут назад
Замёрз, а она отогревала, не снегом же его тереть
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34k
Korolev 50 минут назад
Совет да любовь!
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