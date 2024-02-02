Мороз страсти не помеха: в Красноярском крае пара занялась оральным сексом прямо на улице

Очевидец снял на видео пикантную сцену: прямо на морозе барышня, стоя на коленках, удовлетворяла кавалера. Пара ни на что не обращала внимания и была поглощена процессом. Водитель включил дальний свет, чтобы любовники поняли, что их заметили, но тщетно. И лишь когда мужчина посигналил, молодые люди ушли с дороги.