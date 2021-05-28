Депутат-единоросс из Сибири публично признался в даче взяток

Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Чернышенко во время своего выступления неловко оговорился про дачу взяток. А возможно, у слуги народа сдали нервы и он выложил все, как есть. Ведь говорил он о наболевшем - бродячих собаках.

«Дикие собаки достали, не можем никак побороть. Я уже столько взяток надавал, чтобы их ловили — не отлавливают. Или отлавливают, через две недели сюда же обратно привозят. Что делать, не знаем», - пожаловался депутат, отметив, что нужно пересмотреть законы, касающиеся этой проблемы.