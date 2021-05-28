Депутат-единоросс из Сибири публично признался в даче взяток

Спикер заксобрания попытался перевести слова слуги народа в шутку. Но получилось не очень.
Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Чернышенко во время своего выступления неловко оговорился про дачу взяток. А возможно, у слуги народа сдали нервы и он выложил все, как есть. Ведь говорил он о наболевшем - бродячих собаках.
«Дикие собаки достали, не можем никак побороть. Я уже столько взяток надавал, чтобы их ловили — не отлавливают. Или отлавливают, через две недели сюда же обратно привозят. Что делать, не знаем», - пожаловался депутат, отметив, что нужно пересмотреть законы, касающиеся этой проблемы.
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После крайне неожиданного высказывания спикер заксобрания краевого парламента Дмитрий Свиридов попытался перевести его в разряд черного юмора.
«Взятки — это была шутка, такой черный юмор. Но спасибо, что пояснили, потому что у нас все-таки представители прокуратуры в зале, а мы о таких вещах говорим в полный голос», - попытался отшутиться Свиридов.
Владимир Чернышенко стал депутатом заксобрания в 2020 году. Входит во фракцию "Единая России".
И к слову, вчера Генпрокуратура опубликовала статистику, в которой говорится, что в России на 20% возросло количество коррупционных преступлений.
И даже депутатам приходится взятки давать.
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Это же больше одного рубля в день с человека! Так расстроился, аж кушать не могу.