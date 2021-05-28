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Депутат-единоросс из Сибири публично признался в даче взяток

Депутат-единоросс из Сибири публично признался в даче взяток (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 17:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Красноярский край   взятки   видео   выступление   депутат   заксобрание   политика   
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Спикер заксобрания попытался перевести слова слуги народа в шутку. Но получилось не очень.

Источник:

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Метки: Красноярский край   взятки   видео   выступление   депутат   заксобрание   политика   
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7  комментариев
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10k
Bill 49 минут назад
Взглянул на статистику от Генпрокуратуры. Действительно, кошмар! Россия страдает от коррупции на 20 млрд. рублей каждый квартал.
Это же больше одного рубля в день с человека! Так расстроился, аж кушать не могу.
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tamin 23 минуты назад
Знаете что такое коррупция выросла на 20%? Это значит завели и доказали на 20% больше дел.....более эффективно стали работать...
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20
Лучший Друг Полчаса назад
Щьютка йумора. Панимать ннада!
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17k
Ego sum qui sum 45 минут назад
к нашему правительству/чиновникам/депутатам эта картинка подходит идеально

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5k
Дельфин Красивый 48 минут назад
это другое, надо понимать...
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