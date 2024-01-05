"Сказать, что я в шоке - ничего не сказать": китайская машина проиграла русской зиме

В соцсетях завирусилось видео, в котором женщина держит в руке педаль газа от её китайского авто. Деталь отвалилась, когда температура воздуха на улице опустилась ниже -25°C. Обычное, в принципе, дело в России, однако иностранная машинка взбрыкнула и мгновенно стала разваливаться по частям.