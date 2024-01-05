"Сказать, что я в шоке - ничего не сказать": китайская машина проиграла русской зиме

У Changan CS55 отвалилась педаль газа — она была… пластиковой.
В соцсетях завирусилось видео, в котором женщина держит в руке педаль газа от её китайского авто. Деталь отвалилась, когда температура воздуха на улице опустилась ниже -25°C. Обычное, в принципе, дело в России, однако иностранная машинка взбрыкнула и мгновенно стала разваливаться по частям.
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Причём, владелица кроссовера сообщила, что просто поправляла в салоне коврик, не прилагая особых усилий.
Конечно, известно, что пластик на морозе становится хрупким, но никто не подозревал, что настолько.
После этого видео в салоне был проверен новенький официальный Changan CS55 Plus - эта машина сейчас очень популярна у россиян: и у него тоже педаль газа пластиковая.
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автор! Ну не "удивляй" народ! На "Патриотах" с 2008 года ставят такие педали, т.к. убрали управление впускной заслонкой с механики на электронную, производства BOSCH
и также отламываются.
приятель в лесу отломанную от дерева ветку шнурком приматывал, хоть как-то доехать
Другой вопрос, что именно за платик.
Во многих премах уже лет с 15 такие педали попадались и ничего.
Вроде даже на Патриоте сейчас пластиковая.
Первое - пластиковые они у 90% современного автопрома. Но пластик разный. У китайцев, видимо, дерьмо полное.
Второе - на видео, коврик под педали забит, я не исключаю, что это могло повлиять на её геометрию и последующий залом. Если дама аналогично топтала педаль под которой коврик забит, то делайте выводы.
Третье - прежде чем сидеть экранчики тывать на андроиде, вы перед покупкой хотя бы проехайтесь на китайцах - это же машинами сложно назвать. Я даже этот вывод делаю исходя из отзывов о китайцах, тексты которых одинаковые - это 2/3 текста про мультимедиа из всего рассказа о машине. Судя по всему написанного тем человеком, у которого дома не было телевизора в детстве, что у него сейчас такой восторг вызывает ЖК дисплей не лучшего качества. Реально складывается ощущение, что люди их после жигулей покупают или очень старых иномарок.
неприятно конечно, но думаю по гарантии это быстро сделают..
нелепая попытка хайпануть!