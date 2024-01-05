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"Сказать, что я в шоке - ничего не сказать": китайская машина проиграла русской зиме

"Сказать, что я в шоке - ничего не сказать": китайская машина проиграла русской зиме

Автор:
05 января 2024 12:17
Сообщество : Автомир
Метки: Changan CS55   Видео   авто   китайское авто   машина   мороз   
3725
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У Changan CS55 отвалилась педаль газа — она была… пластиковой.

В соцсетях завирусилось видео, в котором женщина держит в руке педаль газа от её китайского авто. Деталь отвалилась, когда температура воздуха на улице опустилась ниже -25°C. Обычное, в принципе, дело в России, однако иностранная машинка взбрыкнула и мгновенно стала разваливаться по частям.


Причём, владелица кроссовера сообщила, что просто поправляла в салоне коврик, не прилагая особых усилий.


Конечно, известно, что пластик на морозе становится хрупким, но никто не подозревал, что настолько.


После этого видео в салоне был проверен новенький официальный Changan CS55 Plus - эта машина сейчас очень популярна у россиян: и у него тоже педаль газа пластиковая.

 


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Метки: Changan CS55   Видео   авто   китайское авто   машина   мороз   
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44  комментария
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
отвалилась педаль газа она была… пластиковой.
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автор! Ну не "удивляй" народ! На "Патриотах" с 2008 года ставят такие педали, т.к. убрали управление впускной заслонкой с механики на электронную, производства BOSCH
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4k
Vlad 6 минут назад
Не удивлюсь, если окажется что на этих чунгачангах и моторы силуминовые.
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3k
portroy 7 минут назад
С одной стороны - дичь! А с другой стороны - это же не тормоз и не на ходу. Если дама с мозгами, то заменит педаль и избавится от этого авто...
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44k
SinigamiRuuk 22 минуты назад
Пластиковое ставят что б не гнило.
Другой вопрос, что именно за платик.
Во многих премах уже лет с 15 такие педали попадались и ничего.

Вроде даже на Патриоте сейчас пластиковая.
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5k
saliamnn Полчаса назад
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11k
Эдуард Маринович 38 минут назад
Мне больше половины владельев китайского автопрома на полном серьёзе кажутся людьми отстающими в развитии.
Первое - пластиковые они у 90% современного автопрома. Но пластик разный. У китайцев, видимо, дерьмо полное.
Второе - на видео, коврик под педали забит, я не исключаю, что это могло повлиять на её геометрию и последующий залом. Если дама аналогично топтала педаль под которой коврик забит, то делайте выводы.
Третье - прежде чем сидеть экранчики тывать на андроиде, вы перед покупкой хотя бы проехайтесь на китайцах - это же машинами сложно назвать. Я даже этот вывод делаю исходя из отзывов о китайцах, тексты которых одинаковые - это 2/3 текста про мультимедиа из всего рассказа о машине. Судя по всему написанного тем человеком, у которого дома не было телевизора в детстве, что у него сейчас такой восторг вызывает ЖК дисплей не лучшего качества. Реально складывается ощущение, что люди их после жигулей покупают или очень старых иномарок.
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454
Кристофер Робин Эдуард Маринович 13 минут назад
Купил я щетку на wb, что бы снег счищать, не дешевую за 1650 руб. На прошлой недели вышел в -15 сдуть новогодий пушок с капота, и что бы удобней держать было взял одной рукойза рукоятку, второй за скребок и скребок у меня в руках остался вообще без какого-то значительного механического вощдействия, я остатки пластика в руке сжимаю и они тупо распадаются на еще более мелкие куски, я хз из чего они пластик делают, похоже из тыквы как в сказке про золушку. Минус 15 Карл, просто без механического воздействия в труху.
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50k
Элек Мек 39 минут назад
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2k
Жирный бот 44 минуты назад
Других вариантов всеравно нету, кроме китайского автопрома,
неприятно конечно, но думаю по гарантии это быстро сделают..
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497
Александр Поляков 46 минут назад
главное чтобы тормоз не отвалился
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608
Const67 50 минут назад
Пластик - пластику рознь...)))
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18k
banzai7 Час назад
У меня тоже китаец - Volvo. Там металлическая.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
там и шестеренки в коробке пластиковые)
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−2
decam Час назад
на тойоте камри стоит пластиковая. И на куче остальных тойотах тоже. Ничего не ломается в любой мороз.
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3k
Pioner76 Час назад
У меня два BMW. 2007 и 2015 года. И педали там пластиковые. Наверно от качества много зависит.
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854
Анисимов Вадим Час назад
Педаль тормоза тоже пластиковая?
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4k
SmartCat101 Час назад
ну и зачем коврики специально под педаль газа пихать? видно же что он не правильно лежит !!! или вы думаете мы слепые?
нелепая попытка хайпануть!
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207
Александр Кузнецов Час назад
В принципе не понимаю ажиотажа вокруг этого китайского мусора..
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158
Фрол Александр Кузнецов 37 минут назад
Эт точно.Мой знакомый через пол года после покупки начал менять крепёж .Весь почему то ржавый оказался и в разных местах.
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4k
poбт 2 часа назад
по второму видео - е*бать я обе педали ногой нажму, это че за расстояние?
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377
dm.star2011 2 часа назад
ну так на многих машинах новых стоят пластиковые. в угоду безопасности. а скорее всего в угоду жадности(экономии). и тоже ломаются временами. а у китайцев пластик потоньше(как обычно) да и на минуса может не расчитывался. зато к гадалке не ходи стоить будет эта педалька как чугуниевый мост.
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1k
Веселый Пук 2 часа назад
Ну будет опция от дилера-установка металлической педали тысяч за 30)))
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Так не педаль тормоза ж отвалилась)
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