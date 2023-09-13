Пешеход чудом увернулся от фуры, вылетевшей на обочину

В Красноярском крае водитель фуры не справился с управлением и вылетел на обочину трассы. Проходивший неподалеку мужчина чудом успел отскочить.
Что вы знаете о везении? В Красноярске пешеход чудом увернулся от летевшего на него грузовика.
На Северном шоссе в районе поселка Солонцов водитель фуры не справился с управлением и улетел в кювет. В это время по обочине дороге за ограждением шел мужчина, на которого и несся большегруз.
К счастью молодой человек вовремя заметил летящую на него фуру и, в последний момент, сумел скатиться ниже по откосу дороги. После этого он самостоятельно поднялся и, вместе с другими очевидцами, пошел посмотреть, что с водителем.
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Большегрузы шины до последнего не меняют, лысая резина для них - норма жизни.
PS: а мужик - да, второй раз родился...