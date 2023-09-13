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Пешеход чудом увернулся от фуры, вылетевшей на обочину

Пешеход чудом увернулся от фуры, вылетевшей на обочину

Автор:
13 сентября 2023 08:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Красноярский край   авария   пешеход   повезло   фура   
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В Красноярском крае водитель фуры не справился с управлением и вылетел на обочину трассы. Проходивший неподалеку мужчина чудом успел отскочить.

Что вы знаете о везении? В Красноярске пешеход чудом увернулся от летевшего на него грузовика.

На Северном шоссе в районе поселка Солонцов водитель фуры не справился с управлением и улетел в кювет. В это время по обочине дороге за ограждением шел мужчина, на которого и несся большегруз.

К счастью молодой человек вовремя заметил летящую на него фуру и, в последний момент, сумел скатиться ниже по откосу дороги. После этого он самостоятельно поднялся и, вместе с другими очевидцами, пошел посмотреть, что с водителем.

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Метки: Видео   Красноярский край   авария   пешеход   повезло   фура   
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4  комментария
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23k
hebpat Час назад
он походу телепортировался
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7k
vasilykopkov 8 минут назад
Похоже у него при торможении баллон передний правый лопнул - вот его вправо и потащило. На асфальте след от левого баллона нормальный, а от правого - как будто на диске ехал.
Большегрузы шины до последнего не меняют, лысая резина для них - норма жизни.

PS: а мужик - да, второй раз родился...
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35k
АнтонПолднев 45 минут назад
Если водила выжил, то к нему будет большой вопрос: какого хрена он на фуре делал в крайнем левом ряду? Да ещё с закрытыми глазами. Другой причины не увидеть попутную машину я не вижу.
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83
Собака У Попа 55 минут назад
Парень выжил чудом. Там от него мало что зависело.
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