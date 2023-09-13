Пешеход чудом увернулся от фуры, вылетевшей на обочину

Что вы знаете о везении? В Красноярске пешеход чудом увернулся от летевшего на него грузовика.

На Северном шоссе в районе поселка Солонцов водитель фуры не справился с управлением и улетел в кювет. В это время по обочине дороге за ограждением шел мужчина, на которого и несся большегруз.