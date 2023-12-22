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Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки

Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки

Автор:
22 декабря 2023 15:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Красноярский край   воздушка   кадетский корпус   ранение   скандал   стрельба   
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Кадетам несколько месяцев удавалось скрывать факт ранения одного из одноклассников, пока в сеть кто-то не слил скандальное видео.

Прокуратура Красноярского края начала комплексную проверку Кедрового кадетского корпуса после появившихся сообщений о ранении одного из старшеклассников. Как пишут СМИ, поводом для проверки стали слитые в сеть ролики из спального расположения роты, в которых 11-классники играются с пневматическим ружьём. Воздушку они выкрали из незакрытого кабинета воспитателя и принялись по очереди стрелять по различным предметам. Но им быстро наскучило целиться в окна и лампы, поэтому один из кадетов решил испробовать оружие на однокласснике.

"В результате одного из выстрелов пострадал одноклассник, пуля попала в область левых ребер. Пострадавшему оказана первая помощь. О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт. Обстоятельства других случаев выясняются. На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята", — сообщает региональное надзорное ведомство.

Сообщается, что инцидент произошёл ещё 11 сентября. Кадеты тщательно скрывали факт ранения одноклассника, пока кто-то не слил видео в интернет. По данным СМИ, воспитательница не закрывшая на ночь свой кабинет после публикации ролика уволилась, стрелка исключили из учреждения, а все попавшие на видео, включая пострадавшего, подвергаются постоянному давлению со стороны руководства.

Также вслед за роликом с воздушкой всплыло ещё одно видео. На кадрах, тоже сентябрьских, старшеклассники "воспитывают" ученика 5 класса, вытирая им доску. Известно, что к проверке кадетского корпуса подключилось и Минобразования Красноярского края. Сотрудники прокуратуры, по данным СМИ, уже работают на территории общеобразовательного учреждения.

Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   воздушка   кадетский корпус   ранение   скандал   стрельба   
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10  комментариев
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4k
Двестиграмм 12 минут назад
Кавказцев вроде нет)) свои же своих чмырят ...
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1k
Аркадий 2 минуты назад
Ярика на фронт!!!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 8 минут назад
Кто нибудь может сказать, зачем все снимать на видео????
Да, дурачились....еще и не такое бывало, вспоминаю курсантское время, но мы ЭТО....никогда не фотографировали.
А сегодня кругом сплошные телефоны и камеры....испортили себе судьбу ребята.
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6k
Hugo_RnD Полчаса назад
судя по тому, что не всплыло раньше, первую помощь оказывали сами, зелёнкой. И пулька осталась внутри - просто так её не вытащить, резать надо....
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23k
sanchesS80 54 минуты назад
А где тот кто оказывал медицинскую помощь? Медики обязаны докладывать о таких случаях. Если это врач училища, то выгнать с позором со службы и запретом на занятие врачебной деятельностью на 3-4 года.
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184
ruslan d Час назад
Ума палата ...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Кадетский корпус. .. Ассоциируется с элитой общества, с достойнейшими его сынами, с такими именами, как Кутузов, Нахимов, Крузенштерн и др. А оказывается элита только матом и умеет разговаривать, как сапожники или золотари. Как же я заблуждался. Видимо, учителя хорошие.
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6k
Наталья Час назад
Ярик реально долбанат
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