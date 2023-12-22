Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки

Прокуратура Красноярского края начала комплексную проверку Кедрового кадетского корпуса после появившихся сообщений о ранении одного из старшеклассников. Как пишут СМИ, поводом для проверки стали слитые в сеть ролики из спального расположения роты, в которых 11-классники играются с пневматическим ружьём. Воздушку они выкрали из незакрытого кабинета воспитателя и принялись по очереди стрелять по различным предметам. Но им быстро наскучило целиться в окна и лампы, поэтому один из кадетов решил испробовать оружие на однокласснике.





"В результате одного из выстрелов пострадал одноклассник, пуля попала в область левых ребер. Пострадавшему оказана первая помощь. О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт. Обстоятельства других случаев выясняются. На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята", — сообщает региональное надзорное ведомство.