Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки

Кадетам несколько месяцев удавалось скрывать факт ранения одного из одноклассников, пока в сеть кто-то не слил скандальное видео.
Прокуратура Красноярского края начала комплексную проверку Кедрового кадетского корпуса после появившихся сообщений о ранении одного из старшеклассников. Как пишут СМИ, поводом для проверки стали слитые в сеть ролики из спального расположения роты, в которых 11-классники играются с пневматическим ружьём. Воздушку они выкрали из незакрытого кабинета воспитателя и принялись по очереди стрелять по различным предметам. Но им быстро наскучило целиться в окна и лампы, поэтому один из кадетов решил испробовать оружие на однокласснике.
"В результате одного из выстрелов пострадал одноклассник, пуля попала в область левых ребер. Пострадавшему оказана первая помощь. О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт. Обстоятельства других случаев выясняются. На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята", — сообщает региональное надзорное ведомство.
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Сообщается, что инцидент произошёл ещё 11 сентября. Кадеты тщательно скрывали факт ранения одноклассника, пока кто-то не слил видео в интернет. По данным СМИ, воспитательница не закрывшая на ночь свой кабинет после публикации ролика уволилась, стрелка исключили из учреждения, а все попавшие на видео, включая пострадавшего, подвергаются постоянному давлению со стороны руководства.
Также вслед за роликом с воздушкой всплыло ещё одно видео. На кадрах, тоже сентябрьских, старшеклассники "воспитывают" ученика 5 класса, вытирая им доску. Известно, что к проверке кадетского корпуса подключилось и Минобразования Красноярского края. Сотрудники прокуратуры, по данным СМИ, уже работают на территории общеобразовательного учреждения.
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Да, дурачились....еще и не такое бывало, вспоминаю курсантское время, но мы ЭТО....никогда не фотографировали.
А сегодня кругом сплошные телефоны и камеры....испортили себе судьбу ребята.