Красноярское МВД выпустило странное видео с грустным участковым в лесу

Главное управление МВД по Красноярскому краю на официальном YouTube-канале опубликовало видео под названием «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца». В коротком, 47-секундном ролике уместилась вся скорбь мира: полицейский понуро бродит по лесу, сыплет на землю прошлогодней листвой, томно облокачивается на березки, печально срывает цветы и драматично смотрит в камеру. И все это происходит под музыкальное сопровождение группы "Любэ".





Видеоряд не дает ответа на вопрос, что происходит и чем вообще страж порядка занимается в кадре. Но к счастью, в конце ролика женский голос поясняет, что так грустит участковый "каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам".