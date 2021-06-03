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Красноярское МВД выпустило странное видео с грустным участковым в лесу

Красноярское МВД выпустило странное видео с грустным участковым в лесу (6 фото + 3 видео)

Автор:
03 июня 2021 17:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   видео   короткометражка   мвд   мошенничество   участковый   
856
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Догадаться о причине великой скорби полицейского невозможно. Но благо, в конце ролика объясняется, что он печалится всякий раз, когда кто-то переводит деньги мошенникам.

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Метки: Красноярский край   видео   короткометражка   мвд   мошенничество   участковый   
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15  комментариев
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13k
Алексей 2 часа назад
Товарищ майор, докладываю.
За прошедшую неделю на моем участке совершено 5 случаев мошенничества.
Раскрыто 0, но 3 из них я отгрустил.
Осталось два.
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58k
Опиум для народа 8 минут назад
Ну всё верно.Ловить мошенников же трудно,легче съ"бать в лесок и погрустить.Еще надо роликов про то как мусор грустит в лесу о том,что кого-то убили,ограбили и как им грустно когда чинуша взятку берёт.
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11k
Павел 9 минут назад
Когда кто то нашел твою закладку?из этой серии?
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−48
vova old 17 минут назад
Я в различное время говорил с несколькими человеками которые работали в таких компаниях в 4 разных странах и все они мне приблизительно говорили одно и то же сразу в начале разговора посылай н**** и ложить трубку именно в самом начале, даже не жди несколько секунд. после нескольких таких ответов ты попадаешь в их базе данных на отметку non-compliant клиент и тебе перестают звонить, а с учётом того что что что базы у этих фирм общие, то это ещё эффективнее. правда несколько моих знакомых несколько раз шугались когда вроде бы и лишний человек как я вдруг кричит трубку #FUCK YOU )))
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305
Vital Idol 21 минуту назад
грустит, потому что не ему!!! потому что НИКОГО они не ищут!!! у меня ГОД поганые мусора получают из сбера сведения о владельце карты(мошеннике)....
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1k
Василий Полчаса назад
думал грустит, потому что закладку не нашел.
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425
Миша 47 минут назад
Что тут непонятного, послали его лесом - он пошел, печальный. )
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−5
Лучший Друг 53 минуты назад
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.

Интересно, когда министр МВД рэпчик зачитает, как нехорошо ходить на митинги?

Дмитрий Олегович одобряет!
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800
KevinSmith Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
кот базилий Час назад
Он вспоминает где кого закопал
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3k
Roman Doberman Час назад
По моему его парень бросил
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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2k
Brataxe 2 часа назад
"Но благо, в конце ролика объясняется, что он печалится всякий раз, когда кто-то переводит деньги мошенникам."
Печалится, что этот мошенник не он
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1k
alex5450 2 часа назад
Я думал это тот, который азербайджанцу в голову шмальнул.
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721
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Работать то когда начнут ? А то совсем грустно смотреть куда налоги уходят.
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