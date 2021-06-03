Красноярское МВД выпустило странное видео с грустным участковым в лесу

Догадаться о причине великой скорби полицейского невозможно. Но благо, в конце ролика объясняется, что он печалится всякий раз, когда кто-то переводит деньги мошенникам.
Главное управление МВД по Красноярскому краю на официальном YouTube-канале опубликовало видео под названием «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца». В коротком, 47-секундном ролике уместилась вся скорбь мира: полицейский понуро бродит по лесу, сыплет на землю прошлогодней листвой, томно облокачивается на березки, печально срывает цветы и драматично смотрит в камеру. И все это происходит под музыкальное сопровождение группы "Любэ".
Видеоряд не дает ответа на вопрос, что происходит и чем вообще страж порядка занимается в кадре. Но к счастью, в конце ролика женский голос поясняет, что так грустит участковый "каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам".
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Очевидно, этот ролик создан для профилактики мошенничества. И видимо, красноярские полицейские намерены создать целую серию таких видео.
Ведь в конце апреля этого года уже выходило нечто подобное (но более понятное зрителю, не искушенному современным искусством от полицейских креативщиков)
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Но вообще, красноярские полицейские известные затейники. Например, к 23 февраля на канале "Полиция Красноярья" вышел клип с рэп-композицией от местного стража порядка под названием "Я - полиция". Очевидно, творчество в красноярском главке поощряют. И наверное, это хорошо. Хорошо ведь?
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Вот только пользователям Сети не очень-то понравилась короткометражка про грустного полицейского. Но истинное искусство, как мы знаем, не всем дано понять.
🤦♂️ твою ж ... вот безумно хотелось бы посмотреть, чем набита голова того, кто это придумал.— John Galt (@JohnGal46510929) June 3, 2021
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За прошедшую неделю на моем участке совершено 5 случаев мошенничества.
Раскрыто 0, но 3 из них я отгрустил.
Осталось два.
Интересно, когда министр МВД рэпчик зачитает, как нехорошо ходить на митинги?
Дмитрий Олегович одобряет!
Печалится, что этот мошенник не он