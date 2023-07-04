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«А я вам говорил - так оно и будет»: рабочие хотели спилить дерево, а в итоге снесли крышу дома и оставили жильцов без света

«А я вам говорил - так оно и будет»: рабочие хотели спилить дерево, а в итоге снесли крышу дома и оставили жильцов без света

Автор:
04 июля 2023 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дерево   Красноярский край   дом   крыша   падение   рабочие   
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Что-то явно пошло не так. Зато им было весело.

В Тюхтетском районе Красноярского края рабочие пилили дерево. К делу подошли основательно: в процессе участвовала целая бригада мужиков, даже оператор нашёлся.

Не учли только одного - вопреки всем расчётам, дерево рухнуло в другую сторону. Хорошо хоть никто не пострадал.

Ну а у дома «подвинули» крышу, оборвали провода и люди на некоторое время остались без света. На место уже выехали коммунальные службы: восстановили электроснабжение и приступили к ремонту кровли.

Осторожно, в ролике одни матюги:

Источник:

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Метки: Видео   Дерево   Красноярский край   дом   крыша   падение   рабочие   
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8  комментариев
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9k
МихА Час назад
Кто так деревья валит?, дол.бо*бы.
Сверху вниз надо с помощью крана по ветке отпиливать.
Работяги попали на деньги)))
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847
Alex Zx 7 минут назад
никогда такого не было, и вот опять!
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2k
vijilante 17 минут назад
Толбоиопы.
У такого дерева сначала сносят крону с "вышки" , а потом по частям снимают ствол.
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13
Нежмисто Живисто 22 минуты назад
Экая оказия случилась, батюшки светы!
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15k
a_komolow 37 минут назад
Хотели как лучше, а получилось как всегда!
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7k
Горец Ю Час назад
Экий казус случился!)))
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54k
dima423 Час назад
во первых накуя пилить такое хорошее дерево? во вторых работнички конечно долбайопы полные)))
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August

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