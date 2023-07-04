«А я вам говорил - так оно и будет»: рабочие хотели спилить дерево, а в итоге снесли крышу дома и оставили жильцов без света

Что-то явно пошло не так. Зато им было весело.
В Тюхтетском районе Красноярского края рабочие пилили дерево. К делу подошли основательно: в процессе участвовала целая бригада мужиков, даже оператор нашёлся.
Не учли только одного - вопреки всем расчётам, дерево рухнуло в другую сторону. Хорошо хоть никто не пострадал.
Ну а у дома «подвинули» крышу, оборвали провода и люди на некоторое время остались без света. На место уже выехали коммунальные службы: восстановили электроснабжение и приступили к ремонту кровли.
Осторожно, в ролике одни матюги:
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Сверху вниз надо с помощью крана по ветке отпиливать.
Работяги попали на деньги)))
У такого дерева сначала сносят крону с "вышки" , а потом по частям снимают ствол.