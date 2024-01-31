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Туристы показали, как выглядит самый большой круизный лайнер внутри

Туристы показали, как выглядит самый большой круизный лайнер внутри

Автор:
31 января 2024 07:56
Метки: Icon of the Seas   в мире   интересно   лайнер   судно   факты   
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Самый большой круизный лайнер в мире Icon of the Seas («Икона морей») недавно отправился в свое первое плавание. Он вмещает аквапарк, ледовую арену, семь бассейнов и более 40 всевозможных ресторанов и баров.

20 палуб, 2 805 кают и 2 350 человек экипажа – самый большой круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей»), построенный для компании Royal Caribbean, отправился в свой первый рейс из Майями. Корабль, длина которого составляет 1 188 футов (362 метра), а вес – 250 800 тонн, обошёлся в два миллиарда долларов.

Максимальная вместимость Icon of the Seas 7 600 пассажиров. Самые дешёвые билеты на некоторые круизы раскуплены до 2026 года.

В сети появились первые видео с обзорами на Icon of the Seas. Пассажиров круизного лайнера встречает жемчужина высотой в три палубы. Каюта девушки на видео ниже рассчитана на пять человек – комнаты выглядят просторными и уютными, в одной из них есть панорамное окно. Блогерша показала столовую, спорт-бар с фото футболиста Лионеля Месси (крёстного отца Icon of the Seas) и экстремальную полосу препятствий. Девушка отдельно отметила работу аниматоров.

И, кажется, не только она.

Некоторым «посчастливилось» попасть на Icon of the Seas в небольшой шторм.

Недельный круиз по Карибскому морю обойдётся в около 4 000 долларов на двоих (примерно 357 000 рублей) при размещении в стандартной каюте.





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Метки: Icon of the Seas   в мире   интересно   лайнер   судно   факты   
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12  комментариев
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10k
MPEG-8 2 часа назад
Такой если потонет, то Камерону придётся целый сериал снимать.
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5k
Serj81 20 минут назад
2 лярда баксов. Наши Дерепаски и Мехильсоны могут штук по 10 наклепать, ходить по Севморпути, ну или из Сочи в Крым
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132
Игорь 45 минут назад
2000 бакинских на человека за неделю в принципе не так и дорого. Около 300 баксов в день... некоторые и более тратят за раз...
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59k
dima423 52 минуты назад
А для нас еще столько же на билеты на самолет до карибского моря))
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10k
SuperTroll 58 минут назад
Четыре штуки баксов, для американца, со средним доходом в принципе фигня. Можно раз в жизни и покататься на такой штуке)
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118
Игорь Час назад
Хммм... Мобильная Содом и Гоморра? Передвигается по морю? Интересное и удобное решение для разовых показательных акций
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494
tokol Час назад
Ди Каприо уже посетил это чудо?
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3k
Шапкин Час назад
Жрать, спать, срать...
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