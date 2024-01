Туристы показали, как выглядит самый большой круизный лайнер внутри

В сети появились первые видео с обзорами на Icon of the Seas. Пассажиров круизного лайнера встречает жемчужина высотой в три палубы. Каюта девушки на видео ниже рассчитана на пять человек – комнаты выглядят просторными и уютными, в одной из них есть панорамное окно. Блогерша показала столовую, спорт-бар с фото футболиста Лионеля Месси (крёстного отца Icon of the Seas) и экстремальную полосу препятствий. Девушка отдельно отметила работу аниматоров.