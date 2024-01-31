Туристы показали, как выглядит самый большой круизный лайнер внутри

Самый большой круизный лайнер в мире Icon of the Seas («Икона морей») недавно отправился в свое первое плавание. Он вмещает аквапарк, ледовую арену, семь бассейнов и более 40 всевозможных ресторанов и баров.
20 палуб, 2 805 кают и 2 350 человек экипажа – самый большой круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей»), построенный для компании Royal Caribbean, отправился в свой первый рейс из Майями. Корабль, длина которого составляет 1 188 футов (362 метра), а вес – 250 800 тонн, обошёлся в два миллиарда долларов.
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Максимальная вместимость Icon of the Seas 7 600 пассажиров. Самые дешёвые билеты на некоторые круизы раскуплены до 2026 года.
В сети появились первые видео с обзорами на Icon of the Seas. Пассажиров круизного лайнера встречает жемчужина высотой в три палубы. Каюта девушки на видео ниже рассчитана на пять человек – комнаты выглядят просторными и уютными, в одной из них есть панорамное окно. Блогерша показала столовую, спорт-бар с фото футболиста Лионеля Месси (крёстного отца Icon of the Seas) и экстремальную полосу препятствий. Девушка отдельно отметила работу аниматоров.
И, кажется, не только она.
Некоторым «посчастливилось» попасть на Icon of the Seas в небольшой шторм.
Недельный круиз по Карибскому морю обойдётся в около 4 000 долларов на двоих (примерно 357 000 рублей) при размещении в стандартной каюте.
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