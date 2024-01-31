Туристы показали, как выглядит самый большой круизный лайнер внутри

Свобода от комиссий за переводы и платежи

13 "нормальных" ситуаций, которые редкость для некоторых стран

"Очень серьёзные такие кресты". Киркорова раскритиковали за...

Пальмовые воры: грозные и удивительные

Просто гифки, всякие и разные

"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили...

15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете

"Проще сжечь, чем убрать": петербурженка сдала квартиру айтишнику...

Ремейк "Домовёнка Кузи" от Сарика Андреасяна получил множество...

25 уморительных и не очень удачных попыток сфотографировать живую...

"Он меня хотел изнасиловать!": пассажирка такси довела себя до...

Из московской библиотеки после жалобы посетителя «уволили» кота...

Один котёнок хорошо, а много котят — это сломанные в радиусе...

Немецкие экоактивисты пообещали больше не приклеивать себя к асфальту

Автомобиль с автозапуском устроил "танцы" на парковке и загнал...

Что произойдёт, если выйти в открытый космос без скафандра

А что вдруг случилось с нашим кинематографом?

Кошка внесла финальные штрихи в строительство дороги