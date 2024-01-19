Северный иглобрюх: токсичный деликатес

Восточные деликатесы иногда вводят в ступор. Учиться долгие годы, чтобы подавать гурманам ядовитую рыбу фугу без права на ошибку? Не, на западе таким страдать не будут. «В смысле не будут?!» — крикнул бы северный иглобрюх, если бы мог. Ведь ценители филе этой атлантической рыбки совсем не с востока.

Иглобрюх к фугу имеет отношение косвенное, потому что относится к другому роду того же семейства. Но вот быть токсиком ему при этом ничего не мешает — внутренние органы и кожа животины наполнены ядом, после которого вряд ли кто-то отделается несварением. Но рыбка просчиталась, когда не приправила ядом свое мясо.