Северный иглобрюх: токсичный деликатес

В морях и океанах можно встретить великое множество различных видов рыб. Однако не все рыбки безопасны. Касание некоторых может привести к отравлению и даже к смерти.
Восточные деликатесы иногда вводят в ступор. Учиться долгие годы, чтобы подавать гурманам ядовитую рыбу фугу без права на ошибку? Не, на западе таким страдать не будут. «В смысле не будут?!» — крикнул бы северный иглобрюх, если бы мог. Ведь ценители филе этой атлантической рыбки совсем не с востока.
Иглобрюх к фугу имеет отношение косвенное, потому что относится к другому роду того же семейства. Но вот быть токсиком ему при этом ничего не мешает — внутренние органы и кожа животины наполнены ядом, после которого вряд ли кто-то отделается несварением. Но рыбка просчиталась, когда не приправила ядом свое мясо.
Во время второй мировой, когда в США многие товары выдавали по талонам, иглобрюха распробовали. Быстренько возник массовый промысел, который раскручивался до 60-х, а потом ажиотаж поутих. С тех пор животину подают в самых дорогих ресторанах, где за вкус и упоротую внешность её прозвали «сахарной жабой».
Во внешности рыбины и правда есть что-то жабное: бурая окраска, широко расставленные глаза и тучная фигура для нескольких десятков сантиметров длины. Правда, животина может раздобреть в разы сильнее своего обычного состояния.
В открытом океане такой популярности иглобрюх как-то не обрел, остальные мясоеды останавливаются еще на попытках прожевать его. А всё потому, что иглобрюх любит дуться по любому поводу! Стоит появиться потенциальному противнику, как перед ним оказывается обиженный, колючий и очень шарообразный объект, напоминающий рыбу. Мало того, что оно в горло не пролазит, так еще и ядовитое.
Когда хищник понимает, что обеда ему не светит, рыбеха не спешит выплевывать всю воду, ведь теперь пришло время для того, чтобы самой отправиться за пропитанием. Меню подводных пляжей и мелководий не пестрит разнообразием — моллюски да крабы — но иглобрюха всё устраивает.
Благодаря мускулистой челюсти и острому клюву ракушки и панцири хрустят только так, но иногда этого недостаточно. Чтобы достать до тонкого и мягкого брюшка крабов, иглобрюхи применяют оригинальную технику — продув в ноги. Мощная струя воды переворачивает краба, и ему ничего не остается, кроме как беспомощно бултыхаться в ожидании своей участи.
А вот своих потомков животины не оставляют на произвол судьбы. С мая по август иглобрюхи и иглобрюхинессы обзаводятся приличным выводком клейких икринок. Но вместо того, чтобы бросить их и отправиться бороздить пляжи, за молодью начинает приглядывать батяня. Правда, никакого отеческого героизма от него ждать не стоит: как только мальки вылупятся, они тут же оказываются сами по себе. Наверное, поэтому они оставшуюся жизнь дуются на весь белый свет.
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