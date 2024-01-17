Самый крупный жук России

FISHKINET
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Статус изменён: "Вы в отношениях" Статус изменён: "Вы в отношениях" «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали... "В 5 раз больше "Титаника". Лайнер «Икона морей» отправится в первый круиз 27 января "В 5 раз больше "Титаника". Лайнер «Икона морей» отправится в... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли... "В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали "В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими... Кухонные грабители, на которых сложно обижаться Кухонные грабители, на которых сложно обижаться В Екатеринбурге мужчина ударил пожарного и заработал уголовную статью В Екатеринбурге мужчина ударил пожарного и заработал уголовную статью Автомобильная номерная рамка-перевёртыш теперь под полным запретом Автомобильная номерная рамка-перевёртыш теперь под полным запретом «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали... 25 комичных животных от Comedy Wildlife Photography Awards 25 комичных животных от Comedy Wildlife Photography Awards Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве Совместными усилиями возможно все Совместными усилиями возможно все Когда столкнулся с суровой взрослой реальностью Когда столкнулся с суровой взрослой реальностью Для водителей BMW правил вообще не существует? Для водителей BMW правил вообще не существует? Мемы из соцсетей. Свежак за 16 января Мемы из соцсетей. Свежак за 16 января Нападение на холодильник организованной группой лиц Нападение на холодильник организованной группой лиц «Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ «Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели...
Самый крупный жук России

Самый крупный жук России

Автор:
17 января 2024 07:42
Метки: Размер   в мире   жук   интересно   насекомое   факты   
1682
7

Знакомьтесь, реликтовый дровосек. Жук является крупнейшим жуком России и способен целиком занять человеческую ладонь.

Если захотите прогуляться в прошлое и полюбоваться на существо, жившее на нашей планете раньше, чем появились австралопитеки, то идите в сад. Или в лес. Правда, при условии, что вы живете в Амурской области, в Приморском или в Хабаровском крае. Иначе придется довольствоваться музеем. Ну а тем, кому с географией повезло, выпадает шанс своими глазами увидеть реликтового жука-дровосека.

×
×

Этого великана впервые описал Семенов-Тянь-Шанский в 1898 году. Выпендрился жук не только древностью происхождения и размерами, но и родословной: он оказался единственным представителем тропического рода Callipogon, облюбовавшим Старый Свет. Остальные его родственники обитают в Центральной и Южной Америке, где прячутся от многих-многих диких обезьян.

Выглядит этот уникальный господин весьма импозантно. Самки размерами достигают 58-90 мм, самцы — 60-110 мм. Цвета при этом предпочитают сдержанные: черное тело с коричневыми надкрыльями. Видимо, жук считает, что при такой величине более яркая расцветка будет выглядеть излишне кричаще. Одно украшение, впрочем, он себе позволяет: длинные усы, способные пощекотать самолюбие самого Сальвадора Дали. Причем у самцов они, порой, длиннее тела! За эту красоту жук заслужил еще одно прозвище: усач.

Что до имени «дровосек», то оно тоже заслужено. Жук очень любит леса, в которых живет. Любит на завтрак, обед и ужин. Особенно ему по сердцу липа и вяз, хотя от тополя и ясеня он тоже не откажется. Бывало, что его встречали и в хвойных лесах, но скорее всего он забрел туда по рассеянности. Обычно ему подавай всякое лиственное и толстоствольное. Причем взрослые особи довольствуются соком, а вот личинки с удовольствием угощаются древесиной.

Самка откладывает яйца на поверхность коры. Личинки, появившиеся на свет, сами пробуравливают ствол и обустраиваются внутри дерева. Причем ходы, которые они прокладывают в древесине, порой достигают в длину 40 см. Деревья, конечно, не в восторге, особенно с учетом того, что личинки могут в них перезимовать несколько раз. Но что поделаешь: надо найти самое подходящее, самое уютное место для колыбельки и в ней окуклиться. На поверхность выйдет уже элегантный джентльмен или солидная дама.

Надо сказать, что при своих впечатляющих размерах и грозных с виду челюстях, превосходящих размерами голову своего обладателя, жук дровосек наделен довольно мирным характером. Если держать его на руках, то он не укусит. Хотя, может, и стоило бы пару раз цапнуть, потому что его частенько хватают с корыстными целями, забирая в коллекции.

В результате этот красавец, живший на Земле еще до первого Ледникового периода, сейчас занесен в Красную книгу, и его популяция продолжает сокращаться. Досадно. Ведь этот жук даже в стихотворение попал, посвященное энтомологом О. И. Ионом Семенову-Тянь-Шанскому: «...На заседаньях каждый год Всё об одном лишь речь идет — Callipogon relictum».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Размер   в мире   жук   интересно   насекомое   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
330
cmacy 59 минут назад
Блестящий, солидный с красивыми обводами корпуса. Напоминает дорогой джип.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
This site is protected by reCAPTCHA 3 минуты назад
Самый крупный жук России в кремль вполз 24 года назад ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
719
cvintus_1 Полчаса назад
Очень позволительно,продолжайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

970174



Другие посты автора
Популярное
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 января
Набирающие популярность
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#кино#фильм#ДТП#авто аварии#кот#Россия#собака
#животные#Юмор#в мире#позитив#интересное#забавно#Автовсячина#улыбнуло#кошка#полиция
#автомобили#Прикол#интересно#факты#аварии#люди#история#подборка#смешно#задержание
Совместными усилиями возможно все Совместными усилиями возможно все Плоскоголовые рыбы: донные хищники тёплых вод Плоскоголовые рыбы: донные хищники тёплых вод Рыжеватая цапля: птица, которая рушит привычные представления о цаплях Рыжеватая цапля: птица, которая рушит привычные представления о цаплях Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Циклокосмия: паук с необычным рисунком на брюшке Циклокосмия: паук с необычным рисунком на брюшке Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям? Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям?

На что жалуетесь?

Вернуться