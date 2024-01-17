Самый крупный жук России

Знакомьтесь, реликтовый дровосек. Жук является крупнейшим жуком России и способен целиком занять человеческую ладонь.
Если захотите прогуляться в прошлое и полюбоваться на существо, жившее на нашей планете раньше, чем появились австралопитеки, то идите в сад. Или в лес. Правда, при условии, что вы живете в Амурской области, в Приморском или в Хабаровском крае. Иначе придется довольствоваться музеем. Ну а тем, кому с географией повезло, выпадает шанс своими глазами увидеть реликтового жука-дровосека.
Этого великана впервые описал Семенов-Тянь-Шанский в 1898 году. Выпендрился жук не только древностью происхождения и размерами, но и родословной: он оказался единственным представителем тропического рода Callipogon, облюбовавшим Старый Свет. Остальные его родственники обитают в Центральной и Южной Америке, где прячутся от многих-многих диких обезьян.
Выглядит этот уникальный господин весьма импозантно. Самки размерами достигают 58-90 мм, самцы — 60-110 мм. Цвета при этом предпочитают сдержанные: черное тело с коричневыми надкрыльями. Видимо, жук считает, что при такой величине более яркая расцветка будет выглядеть излишне кричаще. Одно украшение, впрочем, он себе позволяет: длинные усы, способные пощекотать самолюбие самого Сальвадора Дали. Причем у самцов они, порой, длиннее тела! За эту красоту жук заслужил еще одно прозвище: усач.
Что до имени «дровосек», то оно тоже заслужено. Жук очень любит леса, в которых живет. Любит на завтрак, обед и ужин. Особенно ему по сердцу липа и вяз, хотя от тополя и ясеня он тоже не откажется. Бывало, что его встречали и в хвойных лесах, но скорее всего он забрел туда по рассеянности. Обычно ему подавай всякое лиственное и толстоствольное. Причем взрослые особи довольствуются соком, а вот личинки с удовольствием угощаются древесиной.
Самка откладывает яйца на поверхность коры. Личинки, появившиеся на свет, сами пробуравливают ствол и обустраиваются внутри дерева. Причем ходы, которые они прокладывают в древесине, порой достигают в длину 40 см. Деревья, конечно, не в восторге, особенно с учетом того, что личинки могут в них перезимовать несколько раз. Но что поделаешь: надо найти самое подходящее, самое уютное место для колыбельки и в ней окуклиться. На поверхность выйдет уже элегантный джентльмен или солидная дама.
Надо сказать, что при своих впечатляющих размерах и грозных с виду челюстях, превосходящих размерами голову своего обладателя, жук дровосек наделен довольно мирным характером. Если держать его на руках, то он не укусит. Хотя, может, и стоило бы пару раз цапнуть, потому что его частенько хватают с корыстными целями, забирая в коллекции.
В результате этот красавец, живший на Земле еще до первого Ледникового периода, сейчас занесен в Красную книгу, и его популяция продолжает сокращаться. Досадно. Ведь этот жук даже в стихотворение попал, посвященное энтомологом О. И. Ионом Семенову-Тянь-Шанскому: «...На заседаньях каждый год Всё об одном лишь речь идет — Callipogon relictum».
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