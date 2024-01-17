Самый крупный жук России

Что до имени «дровосек», то оно тоже заслужено. Жук очень любит леса, в которых живет. Любит на завтрак, обед и ужин. Особенно ему по сердцу липа и вяз, хотя от тополя и ясеня он тоже не откажется. Бывало, что его встречали и в хвойных лесах, но скорее всего он забрел туда по рассеянности. Обычно ему подавай всякое лиственное и толстоствольное. Причем взрослые особи довольствуются соком, а вот личинки с удовольствием угощаются древесиной.