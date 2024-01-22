Что происходит внутри куколки бабочки

Все видели гусениц. Упитанные дети бабочек, пожирающие листья на нашем урожае. Все видели бабочек — изящные насекомые, опыляющие растения и цветы. Но есть ещё одна стадия, которую застать трудно. Момент, когда гусеница превращается в бабочку — стадия куколки.

Эта стадия овеяна ореолом легенд и заблуждений. Согласно одному из них, всё содержимое куколки в какой-то момент превращается в кашу, из которой с нуля лепится насекомое. Но на деле всё гораздо сложнее.