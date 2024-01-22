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Что происходит внутри куколки бабочки

Что происходит внутри куколки бабочки

Автор:
22 января 2024 07:24
Метки: бабочка   в мире   интересно   куколка   любопытно   факты   
1196
5

Бабочки проходят через жизненный цикл, который состоит из нескольких этапов: яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. Метаморфоза из гусеницы в бабочку проистекает на стадии куколки, которая окутана большим количеством мифов и заблуждений.

Все видели гусениц. Упитанные дети бабочек, пожирающие листья на нашем урожае. Все видели бабочек — изящные насекомые, опыляющие растения и цветы. Но есть ещё одна стадия, которую застать трудно. Момент, когда гусеница превращается в бабочку — стадия куколки.

Эта стадия овеяна ореолом легенд и заблуждений. Согласно одному из них, всё содержимое куколки в какой-то момент превращается в кашу, из которой с нуля лепится насекомое. Но на деле всё гораздо сложнее.

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Да, во время метаморфоз гусеница действительно превращается в нечто бульоноподобное. Она выделяет пищеварительные соки, чтобы растворить своё тело и создать новое. И в таком состоянии она пребывает несколько недель. Но ажурные крылышки и тонкое тельце гусеница строит не с нуля. Внутри личинки с самого рождения уже есть всё необходимое, чтобы сформировать полноценную бабочку.

Клетки, в которых заложены запчасти от взрослого насекомого, называются имагинальными дисками. Они есть не только у бабочек, но и у всех насекомых, проходящих метаморфоз. У буках с неполным превращением, тех, у кого нет стадии куколки, имагинальные диски развиваются с каждой новой линькой.

Но у бабочек и других насекомых с полным превращением все чудеса происходят в куколке. Когда всё тело гусеницы растворяется, имагинальные диски остаются плавать в питательном белковом бульоне. Клетки, что всю жизнь гусеницы спали, начинают питаться и активно развиваться, формируя новое тело.

Но есть и те органы, которые действительно расщепляются и формируются заново — это антенны и глаза. Количество члеников на усиках взрослой букашки никогда не совпадает с таковым у личинок. А простые глаза гусениц заменяются на сложные фасеточные.

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Метки: бабочка   в мире   интересно   куколка   любопытно   факты   
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Марсианин Полчаса назад
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