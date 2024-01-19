Единственная в мире церковь, через которую проходит дорога

Почему австрийскую церквушку разделяет дорога.
В небольшом городке Гмюнд есть совершенно уникальный храм: он разделен на две части, и между ними проходит дорога. В одном здании сидят прихожане, а через дорогу от них в другой части церкви читает проповедь священник.
Периодически по трассе сквозь церковь проезжают автомобили, и в этот момент священник замолкает, чтобы звук автомобиля не нарушал его слова. Называется этот храм Geteilte Kirche am Kreuzbichl, что дословно переводится как «разделенная церковь».
Старинное святилище путешественников
Когда-то на месте этого храма находилось святилище, которое местные называли Marterl. Такие священные места были по всему региону: их строили для путников и путешественников, где они могли помолиться и передохнуть.
Гмюнд находится как раз на дороге, которая вела из Венеции в Зальцбург. Именно здесь начинался сложнейший путь через горные перевалы. Вероятно, по этой причине и появилось святилище. В этом месте путники просили благословения для путешествия в горы, а на обратном пути благодарили об успешном возвращении.
Также мимо святилища вели преступников, приговоренных к казни. Перед тем, как вступить на виселицу, они могли помолиться перед святилищем.
Вместо святилища ― церковь
В 1748 году на месте святилища построили часовню: строители расположили алтарь на возвышении, а само здание защитили решеткой. В итоге службы в часовне выглядели следующим образом: пастор читал проповеди на высоте двух метров над землей, а вокруг здания всегда собиралась толпа людей. Иногда им приходилось противостоять сильному ветру или мокнуть под дождем.
Пастор пожалел верующих и распорядился построить для них здание поблизости. Так через дорогу от часовни появилась галерея с лавками. С тех пор паломники, а теперь и местные жители слушают проповеди, сидя на скамьях под крышей.
Служба в этой часовне ведется и сегодня. В первой части церкви стоит алтарь, а через дорогу от него ― двухэтажная галерея для гостей. Движение здесь не оживленное, поэтому прерывается проповедь редко.
Кстати, разделенная церковь уникальна не только своим внешним видом, но и фреской внутри. Она была сделана подмастерьем Микеланджело, который создал роспись с наброска великого мастера.
Источник:
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