Единственная в мире церковь, через которую проходит дорога

Гмюнд находится как раз на дороге, которая вела из Венеции в Зальцбург. Именно здесь начинался сложнейший путь через горные перевалы. Вероятно, по этой причине и появилось святилище. В этом месте путники просили благословения для путешествия в горы, а на обратном пути благодарили об успешном возвращении.

Также мимо святилища вели преступников, приговоренных к казни. Перед тем, как вступить на виселицу, они могли помолиться перед святилищем.

Вместо святилища ― церковь

В 1748 году на месте святилища построили часовню: строители расположили алтарь на возвышении, а само здание защитили решеткой. В итоге службы в часовне выглядели следующим образом: пастор читал проповеди на высоте двух метров над землей, а вокруг здания всегда собиралась толпа людей. Иногда им приходилось противостоять сильному ветру или мокнуть под дождем.