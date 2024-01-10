Самый одинокий необитаемый остров в мире и его загадки

Дитя вулкана

Покрытый вечным снегом ледяной овал назвали "самым одиноким" полярники, которые периодически высаживаются на него. А всё потому, что Буве расположен на расстоянии больше тысячи километров от материков. До Африки от него 2500 км, до Антарктиды — 1700, а до Южной Америки все четыре тысячи с гаком. Даже ближайший его островной сосед и тот расположен более чем в полутора тысячах километров. У Буве есть конкуренты — остров Пасхи или Тристан-да-Кунья. Но то всё места обитаемые и пригодные для жизни. А вот этот ледяной кусочек суши за всю свою историю видел всего несколько сот человек, которые смогли высадиться на его неприветливые берега.

Сделать это довольно сложно. Буве — надводная часть огромного вулкана, чье извержение "порадовало" планету 2000 лет тому назад. Поэтому он состоит почти полностью из базальтов, отвесными кручами поднимающихся из воды. Кое-где есть и пологие места, но их мало, а удобных для стоянки судов бухт нет вовсе. К тому же остров на 90% покрыт ледниками. Но и это не всё. Бо́льшую часть года Буве стоит скрытый туманами, так что обнаружить его присутствие можно только по приборам.