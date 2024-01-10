Самый одинокий необитаемый остров в мире и его загадки

Еще с прошлого столетия на Земле не осталось "ничьих" мест. Все кусочки суши, даже находясь на расстоянии тысяч километров от материка, кому-нибудь, да принадлежат. Вот и остров Буве, одиноко притулившийся на южном краю Атлантического океана, считается норвежским. Казалось бы, где Норвегия и где юг Атлантики, но факт остается фактом — самым одиноким необитаемым островом в мире владеет эта северная страна.
Дитя вулкана
Покрытый вечным снегом ледяной овал назвали "самым одиноким" полярники, которые периодически высаживаются на него. А всё потому, что Буве расположен на расстоянии больше тысячи километров от материков. До Африки от него 2500 км, до Антарктиды — 1700, а до Южной Америки все четыре тысячи с гаком. Даже ближайший его островной сосед и тот расположен более чем в полутора тысячах километров. У Буве есть конкуренты — остров Пасхи или Тристан-да-Кунья. Но то всё места обитаемые и пригодные для жизни. А вот этот ледяной кусочек суши за всю свою историю видел всего несколько сот человек, которые смогли высадиться на его неприветливые берега.
Сделать это довольно сложно. Буве — надводная часть огромного вулкана, чье извержение "порадовало" планету 2000 лет тому назад. Поэтому он состоит почти полностью из базальтов, отвесными кручами поднимающихся из воды. Кое-где есть и пологие места, но их мало, а удобных для стоянки судов бухт нет вовсе. К тому же остров на 90% покрыт ледниками. Но и это не всё. Бо́льшую часть года Буве стоит скрытый туманами, так что обнаружить его присутствие можно только по приборам.
Этот факт как раз и стал причиной того, что Буве открывали несколько раз. Первым наткнулся на остров в 1739 году французский мореплаватель Жан-Батист Буве-Де-Лозье. Он отправился на поиски таинственной "терра инкогнита", сиречь Антарктиды, а вместо нее обнаружил остров. Но коварный туман не позволил исследователю понять, что перед ним именно что остров, а не материк, поэтому он назвал открытую землю мысом Обрезания Господня и счастливый отправился в обратный путь. Вдобавок капитан подложил свинью последующим мореплавателям — неправильно указал долготу открытого им "мыса".
Проплывавший этим маршрутом через 40 лет Джеймс Кук никакого мыса по координатам не обнаружил. Еще спустя 35 лет один английский мореплаватель вторично открыл остров и назвал его своим именем. Так мыс Обрезания Господня стал островом Линдсея. Спустя некоторое время он снова поменял имя, став уже Ливерпульским в честь премьер-министра Британии лорда Ливерпуля.
И только в 1927 году на туманную ледяную сушу высадились норвежцы, соорудили на ней небольшую хижину, водрузили норвежский флаг и дали новое имя — Буве. Вообще, в ту пору норвежцы активно осваивали приантарктическую территорию, и встреченные ими ничейные острова объявляли своими. Таким макаром в их сети попал открытый русским мореплавателем Фадеем Беллинсгаузеном остров Петра I. По этому поводу даже чуть было не разразился дипломатический скандал между СССР и Норвегией, но ходу он не получил.
Британия, которая считала его своим, начала вяло переругиваться с Норвегией посредством дипломатических нот. Но позже оставила эту затею, махнув на пустынный остров рукой. Вот так Буве и по сей день остается зависимой норвежской территорией.
Жизнь на острове Буве
Из признаков цивилизации на острове есть только автоматическая метеостанция, основная цель которой — фиксировать западные ветры. Дело в том, что Буве находится на широте в 54°, а среди мореплавателей прошлого эти места получили нелестное название "неистовые пятидесятые". Всё из-за постоянных западных ветров, которые практически не встречают на своем пути континентальных препятствий. Эти воздушные потоки очень важны для науки, поскольку влияют на то, как меняется климат на планете.
Иногда Буве посещают ученые, которые бурят поверхность и добывают образцы ледяного керна. Спрессованный лед — это своего рода запись прошлого на магнитофонной кассете. В поверхностном океанском слое обитают крохотные диатомовые водоросли, которые поднимаются наверх в брызгах воды. Чем сильнее западные ветры, тем более концентрированным будет их слой в полученном образце.
Попадают на Буве исключительно на вертолете, поскольку естественными бухтами он обделен. Никто там долго не задерживается — закончили работу и обратно. Что же до представителей животного и растительного мира, то и тут Буве нечем похвастаться. Из-за средней температуры воздуха от плюс 1 до минус 3 градусов тут растут только мхи и лишайники, и то в ограниченном количестве. Морских животных на острове нет — с трех сторон он крутыми утесами поднимается вверх. Только в западной его части имеются небольшие по площади пологие места, куда изредка приплывают тюлени, и где иногда делают остановку перелетные птицы.
Загадки ледяного острова
Казалось бы, такой маленький (размерами всего 9 на 6 километров) неприветливый ледяной остров — ну какие на нем могут быть тайны? Ан нет. Имеются. Целых две. Первую загадку Буве подкинул в 1964 году. Команда ледокола королевского флота “Protector” обнаружила на пологой части острова брошенную лодку, в которой находилось множество припасов, одежда, спиртное и нужные для выживания вещи. При этом часть груза была аккуратно сложена на берегу и укрыта камнями. Вот только никакого присутствия людей вокруг не наблюдалось. Крушений в этой части Атлантики не происходило, судна и военные корабли не пропадали. Откуда приплыла лодка и куда делись люди? Загадка.
Второй таинственный случай произошел в 1979 году. Американский спутник зафиксировал в районе острова вспышки, которые обычно сопутствуют ядерным взрывам. На Буве взорвали атомную бомбу? Но нет, ни одна страна мира не взяла на себя ответственность, а последующие обследования не выявили следов ядерного взрыва. Тогда всё списали на космических гостей (метеориты), но и их следов при детальном облете ледяной поверхности тоже не обнаружили. Что это были за вспышки, и по сей день неизвестно.
Вдохновившись таинственным нечто, сценаристы фильма "Чужой против Хищника" сделали Буве ареной межпланетных распрей. Действие картины разворачивается в загадочной пирамиде, чьи тепловые вспышки зафиксировали спутники из космоса. Она оказалась целиком под ледяной шапкой острова.
В реальности же под ледниками Буве скрываются тысячелетние базальты, обрамляющие кальдеру древнего вулкана. Ничего необычного и таинственного. "Прекрасное и чертовски страшное место" — так характеризуют самый одинокий необитаемый остров норвежские исследователи, бывающие на нем. Что ж, остается только поверить им на слово.
Источник:
- 12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века вызывают трепет
- Зачем древние люди построили пещеру в виде женского полового органа
- Озеро с "полосатыми" островами. Как добыча торфа создала отличный курорт в Нидерландах?
- Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?
- Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип