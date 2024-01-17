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Речные хаски: редкая "порода" ездовых собак

Речные хаски: редкая "порода" ездовых собак

Автор:
17 января 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   собака   факты   хаски   
994
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Маккензи Риивер хаски или Хаски реки Маккензи - необычная порода северных собак. Во время знакомства с ними стоит забыть всё, что вы знаете о привычных шерстяных хаски.

Для начала стоит расставить все точки по концам предложений: Маккензи ривер хаски, или, по-нашему, хаски реки Маккензи, — не равно сибирским хаски, гренландским, эскимосским ездовым и аляскинским маламутам. Если углубиться в науку, то речные хаски — вообще не порода, а весьма разношёрстная группа, объединяющая несколько местных популяций собак.

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Всё дело в том, что речные хаски за всё своё многовековое существование прошли много испытаний. История породы — это не просто сводка родословных, а целый боевик про золотую лихорадку, киммииджактауник (что это чуть позже) и о том, как ездовой спорт погубил ездовых собак.

Эти собаки, как и многие другие родоначальники более популярных сегодня пород, пришли с людьми из Сибири. Поселения тех времён находились друг от друга далеко, оттого и собаки с разных деревень были несколько различны. Объединяли их работоспособность, длинная шерсть и готовность топать по сугробам десятки километров.

Жили собаки себе, не тужили, пока не грянула золотая лихорадка. Старатели массово скупали ездовых бобиков для своих нужд, скрещивали их с импортными породами для улучшения всего на свете и творили, что хотели. Затем на собак обрушился киммииджактауник. Коренные народы так называли те времена, когда власти всеми силами старались искоренить привычный образ жизни инуитов. Собак в те годы уничтожали пачками, оправдывая это защитой от бешенства. Было оно или нет, можно спорить очень долго и много, однако речных хасок после киммииджактауника стало ещё меньше.

Ближе к современности на оставшиеся крохи Маккензи хаски обрушилась волна популярности ездового спорта. Те немногие звери, что уцелели в дальних деревнях, выкупались ради племенной работы. Только вот никто не заботился о чистокровном разведении — главными тут были показатели скорости упряжки собак на финише. Поэтому остатки местных собак вязали с более быстрыми сибирскими хаски и прочими длинноногими породами — всё ради победы.

Именно поэтому риверы сегодня на распутье — быть или не быть. Восстановлением породы занимаются единицы энтузиастов, но результатов пока не густо. На государственном уровне собак не признают, крупные кинологические клубы от Маккензи открещиваются, народ покупает более популярных хаски и маламутов.

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Метки: в мире   животные   интересно   собака   факты   хаски   
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1  комментарий
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grigorenko vladislav 44 минуты назад
"...сибирским хаски..."??? Нету в Сибири никаких хасок! Лайка там! Псу под хвост все эти ваши названия заграничные!
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