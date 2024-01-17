Речные хаски: редкая "порода" ездовых собак

Жили собаки себе, не тужили, пока не грянула золотая лихорадка. Старатели массово скупали ездовых бобиков для своих нужд, скрещивали их с импортными породами для улучшения всего на свете и творили, что хотели. Затем на собак обрушился киммииджактауник. Коренные народы так называли те времена, когда власти всеми силами старались искоренить привычный образ жизни инуитов. Собак в те годы уничтожали пачками, оправдывая это защитой от бешенства. Было оно или нет, можно спорить очень долго и много, однако речных хасок после киммииджактауника стало ещё меньше.