"В 5 раз больше "Титаника". Лайнер «Икона морей» отправится в первый круиз 27 января

Лайнер Icon of the Seas имеет 20 палуб при длине 365 м, что позволило ему забрать корону лидера у предыдущего самого большого лайнера в мире Wonder of the Seas (362 м). Это эквивалентно более чем трем футбольным полям или почти четырем Статуям Свободы, включая пьедесталы, приводит издание Washington Post.