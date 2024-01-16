"В 5 раз больше "Титаника". Лайнер «Икона морей» отправится в первый круиз 27 января

Icon of the Seas оснащён 2805 каютами, которые вмещают суммарно на 5610 человек при расселении по двое. Экипаж составляет 2350 человек. Максимальное количество людей на борту может достигать 9950 человек (если селить в каюту больше 2 человек, что допустимо).

Это первое судно в мире, топливом для которого выступает сжиженный природный газ