"В 5 раз больше "Титаника". Лайнер «Икона морей» отправится в первый круиз 27 января

Круизный лайнер «Икона морей» скоро отправится в первый рейс по Карибскому морю из Майами. Он в 1,5 раза больше "Титаника" по размеру и в 5 раз тяжелее. Он - самый большой круизный лайнер в мире! А когда-то так говорили про этот самый "Титаник".
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas компании Royal Caribbean впервые прибыл в порт Майами на прошлой неделе. Отсюда он отправится в первый рейс. Огромный корабль готовится отвезти отдыхающих в первый 7-дневный круиз по Карибскому морю, который начнётся 27 января.
Источник:
Лайнер Icon of the Seas имеет 20 палуб при длине 365 м, что позволило ему забрать корону лидера у предыдущего самого большого лайнера в мире Wonder of the Seas (362 м). Это эквивалентно более чем трем футбольным полям или почти четырем Статуям Свободы, включая пьедесталы, приводит издание Washington Post.
Icon of the Seas оснащён 2805 каютами, которые вмещают суммарно на 5610 человек при расселении по двое. Экипаж составляет 2350 человек. Максимальное количество людей на борту может достигать 9950 человек (если селить в каюту больше 2 человек, что допустимо).
Это первое судно в мире, топливом для которого выступает сжиженный природный газ
Источник:
Судно разделено на восемь «районов». По сути - это огромный плавучий аттракцион, наполненный развлечениями, едой и напитками. На лайнере размещены многочисленные магазины и джакузи, а также 40 ресторанов, аквапарк и даже концертный зал с фонтанами.
Судно оборудовано 7 бассейнами и 6 водными горками. Icon of the Seas также получил самый высокий водопад, самую высокую водную горку, самый большой аквапарк и первый подвесной пейзажный бассейн среди морских судов.
Источник:
Круизные лайнеры ранжируются по валовому тоннажу — показателю внутреннего объема. Тоннаж Icon of the Seas более чем в пять раз превышает тоннаж «Титаника».
Стоимость круиза на Icon of the Seas начинается от $1723 (около 151 тыс. руб.) на человека за недельное путешествие из Майами с заходом в Мексику, Гондурас, Багамы. Пребывание в каюте класса люкс обойдется в $4099 на человека (350 тыс. руб.) за семь дней в море и на островах. Продажи уже открыты как на 2024-й, так и на 2025 и 2026 годы, - пишет РБК.
Ожидается, что к флоту Royal Caribbean присоединятся еще два корабля — один в 2025 году под названием Star of the Seas, который отправится в плавание из порта Канаверал, а другой — в 2026 году.
Удалёнщикам на заметку.
Источник:
- Супруги-пенсионеры решили провести остаток жизни на борту круизного лайнера
- "Типичные британцы!": пассажиры круизного лайнера продолжили веселиться, несмотря на потоп
- Все билеты на крутейший круиз 2023 года расхватали за один день
- Лорд Карнарвон вернулся в Египет
- Мечта удалёнщика: турецкая компания предлагает трёхлетнюю кругосветку для "цифровых кочевников"
"Нахера нужен этот..... гадзилизм ?"