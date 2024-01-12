Акула-бык: опасный обитатель солёных и пресных вод

Акула-бык встречается по всему миру в тёплых водах и часто заходит в реки. Хищница медленно и лениво плавает в воде, набрасываясь на заинтересовавшую её живность.
Главный подводный гопник, как и его собратья из тёмных переулков, в выборе дислокации непритязателен. Акул-быков можно найти в прибрежных водах всех континентов, кроме Антарктиды. И даже внутри этих самых континентов: рыбы заплывают в реки на сотни километров вверх по течению без последствий. Главное, чтобы водичка была тёплая, а широты — тропические. Но всё же моря — главное обиталище акулы. Здесь, на рифах, пляжах и среди скал столько возможностей побычить!
Акулу-быка маленькой язык назвать не повернется — 100-150 кг живого веса и 2-3 метра в длину. Добавьте сюда несколько рядов зубов, отвратительный непредсказуемый характер, и вуаля! Один из опаснейших обитателей океана готов! Такому не нужно собираться в ОПГ — мощи и ярости акулы вполне достаточно, чтобы терроризировать округу в одиночку.
Но ненависть ко всему живому надо регулярно подпитывать. Поэтому под раздачу на мелководьях попадают все: рыбы, другие акулы, птицы, черепахи и все те, кто решил искупаться не в то время, не в том месте. Подойти из-за угла в океане может быть сложно, поэтому атаковать акула предпочитает под прикрытием мутной воды и поднятого ила. Тактика не отличается сложностью: укусила, отплыла, укусила опять. И так до тех пор, пока обед не перестанет сопротивляться.
Человеки не исключение. Акула-бык состоит в триаде с большой белой и тигровой акулами по числу нападений на людей. Всему виной тяга к мелководьям и паршивый характер. Серия таких случаев в 1916 году в итоге стала вдохновением для романа «Челюсти».
Конечно, такое поведение не осталось без внимания. Акул вблизи пляжей принялись активно вылавливать, чтобы не допустить несчастных случаев. А в восточных странах животину издревле пускали на суп. Популяция снизилась, акул-гопников занесли в список уязвимых видов, но с охраной туристов как-то не складывается. Нападения на людей всё продолжаются и продолжаются.
Быковатых рыбин, правда, не сильно всё это тревожит, они продолжают плодить новые поколения беспредельщиков. Как проходят ухаживания у акул, ученые знают плохо, но ясно одно: романтика у животин всё такая же пацанская. Всё потому, что после рандеву у самок остаются царапины и следы. От серьёзных ран спасает только крепкая шкура.
Беременность длится долго — 12 месяцев. За такой срок акулята успевают вылупиться внутри родительницы и выходят на свет уже готовые наводить кипиш. Несмотря на высокий шанс того, что родится только один очень сытый акулёнок, среди акул-быков бывают матери-героини, выносившие и родившие до 13 детей.
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