Акула-бык: опасный обитатель солёных и пресных вод

Человеки не исключение. Акула-бык состоит в триаде с большой белой и тигровой акулами по числу нападений на людей. Всему виной тяга к мелководьям и паршивый характер. Серия таких случаев в 1916 году в итоге стала вдохновением для романа «Челюсти».

Конечно, такое поведение не осталось без внимания. Акул вблизи пляжей принялись активно вылавливать, чтобы не допустить несчастных случаев. А в восточных странах животину издревле пускали на суп. Популяция снизилась, акул-гопников занесли в список уязвимых видов, но с охраной туристов как-то не складывается. Нападения на людей всё продолжаются и продолжаются.