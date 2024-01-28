Ученые выяснили, что больше всего нравится смотреть по телевизору собакам

Вы когда-нибудь задумывались, что ваш пес больше всего любит смотреть по телевизору?

Новое исследование показало, что собаки проявляют наибольший интерес к видеороликам с участием других животных. Вот ученым делать-то нечего, подумали вы, но на самом деле это исследование проводится в рамках глобальной программы по разработке более эффективных методов проверки зрения у собак, которые сейчас недостаточно развиты в ветеринарии.