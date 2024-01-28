Ученые выяснили, что больше всего нравится смотреть по телевизору собакам

Минутка серьезных научных исследований.
Вы когда-нибудь задумывались, что ваш пес больше всего любит смотреть по телевизору?
Новое исследование показало, что собаки проявляют наибольший интерес к видеороликам с участием других животных. Вот ученым делать-то нечего, подумали вы, но на самом деле это исследование проводится в рамках глобальной программы по разработке более эффективных методов проверки зрения у собак, которые сейчас недостаточно развиты в ветеринарии.
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"Метод, который мы в настоящее время используем для оценки зрения у собак, имеет очень низкую планку. У людей это было бы равносильно ответу "да" или "нет", если бы человек был слепым. Нам нужны более чувствительные способы оценки зрения у собак, используя эквивалент диаграммы глаз собаки. Мы предполагаем, что видеоролики способны удерживать внимание собаки достаточно долго, чтобы оценить зрительные функции, но мы не знали, какой тип контента наиболее интересен собакам ", - сказала исследователь Фрейя Моват, профессор Школы ветеринарной медицины Университета Висконсин-Мэдисон.
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Чтобы выяснить, что любят смотреть собаки, была создана веб-анкета для владельцев собак по всему миру, чтобы узнать о привычках и реакциях их питомцев на просмотр телевизора. Основываясь на более чем 1200 ответах, исследователи пришли к выводу, что песели любят смотреть на других собак и животных, а вот люди были не настолько интересны, заняв девятое место из 17 категорий. При этом спортивные и пастушьи собаки чаще , чем другие породы были заинтересованы тем, что происходит на экране.
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Эти результаты будут использованы для разработки методов на основе видео, которые смогут отслеживать изменения зрительного внимания с возрастом собак. Понимание этих изменений также может быть полезно для улучшения здоровья и качества жизни собак, и даже помочь прогнозировать возможные проблемы со зрением у людей, живущих вместе с питомцами.
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У меня было 4 собаки, два "немца", и два "средне-азиата". К телевизору (работающему) вообще никакого интереса, ни у кого - подошёл, глянул, и по своим делам... А если "нужна была компания" - "усадил", сидит послушно, но минут через 10 будет оглядываться, пытаться лечь, даже некоторые спали сидя. Сжалишься - "иди уже, компаньон" - сразу либо к миске, либо на коврик-"место". Причём, при каждом из них репертуары были всякие: спорт, боевики, "в мире животных", эстрада...