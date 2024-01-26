Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию

Попытки поймать собаку остались безуспешными, и чуть позже она просто сама убежала. Немало людей считают, что за такое неспортивное поведение нужно как минимум показывать жёлтую карточку. С этими комментаторами спорят другие шутники, утверждающие, что это собака всем показала жёлтую карточку. Правда, несколько гротескную.