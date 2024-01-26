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Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию

Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию

Автор:
26 января 2024 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   футбол   
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Жители чилийского города Курико, пришедшие на стадион посмотреть футбольный матч, в какой-то момент заметили на поле собаку.

Бездомное животное ворвалось на поле весьма эффектно — собака носилась по газону, приставала к игрокам и всем мешала, а в довершение всех «радостей» ещё и справила нужду. Правда, надо отдать хулиганке должное — орошая травку, она хотя бы отошла в сторонку.

Попытки поймать собаку остались безуспешными, и чуть позже она просто сама убежала. Немало людей считают, что за такое неспортивное поведение нужно как минимум показывать жёлтую карточку. С этими комментаторами спорят другие шутники, утверждающие, что это собака всем показала жёлтую карточку. Правда, несколько гротескную.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   футбол   
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