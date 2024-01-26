Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию

Жители чилийского города Курико, пришедшие на стадион посмотреть футбольный матч, в какой-то момент заметили на поле собаку.
Бездомное животное ворвалось на поле весьма эффектно — собака носилась по газону, приставала к игрокам и всем мешала, а в довершение всех «радостей» ещё и справила нужду. Правда, надо отдать хулиганке должное — орошая травку, она хотя бы отошла в сторонку.
Источник:
Попытки поймать собаку остались безуспешными, и чуть позже она просто сама убежала. Немало людей считают, что за такое неспортивное поведение нужно как минимум показывать жёлтую карточку. С этими комментаторами спорят другие шутники, утверждающие, что это собака всем показала жёлтую карточку. Правда, несколько гротескную.
Источник:
- Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку
- Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды
- Цвергшнауцер: самая маленькая служебная собака в мире
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
- Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса