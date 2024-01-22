Пёс попытался покусать пожарного, спасавшего его из пруда

Этот пёс, провалившийся в пруд в Клирфилде (Юта, США), куда больше испугался пришедшего ему на помощь спасателя, чем ледяной воды.

Пожарный по фамилии Логан, облачившийся в защитный комбинезон жёлтого цвета, показался псу Бобу крайне подозрительной личностью. Несмотря на своё тягостное положение, застрявший в холодной воде Боб рычал на ползшего к нему пожарного. Когда же Логан наконец схватил животное, оно попыталось покусать его. И это несмотря на то, что хозяева Боба, стоявшие на берегу, отчаянно призывали любимца быть паинькой и осознать, что его вообще-то спасают.