Пёс попытался покусать пожарного, спасавшего его из пруда

FISHKINET
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото) Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно... "Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и деревенских жителей "Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и... "Он сам позвонил": появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане "Он сам позвонил": появились первые кадры с выжившими в... Вот почему страшно знакомиться в интернете Вот почему страшно знакомиться в интернете Без шанса на выживание Без шанса на выживание Мемы из соцсетей. Свежак за 21 января Мемы из соцсетей. Свежак за 21 января Легендарная битва: кто же победит? Легендарная битва: кто же победит? Официантка возмущена тем, что ей не дали чаевые Официантка возмущена тем, что ей не дали чаевые Ведущая зажигает перед эфиром Ведущая зажигает перед эфиром В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время... 17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического объяснения 17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического... Шоу-бизнес 90-х: взлеты и падения, скандальные моменты и блестящие фотографии Шоу-бизнес 90-х: взлеты и падения, скандальные моменты и блестящие... Юрий Стоянов в образе Брежнева зажигательно станцевал после съемок Юрий Стоянов в образе Брежнева зажигательно станцевал после съемок Украинскую теннисистку раскритиковали после рукопожатия с российской спортсменкой Украинскую теннисистку раскритиковали после рукопожатия с... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Показал учебному автомобилю как делать не надо Показал учебному автомобилю как делать не надо 5 самых запретных мест в мире, которые вы никогда не сможете посетить 5 самых запретных мест в мире, которые вы никогда не сможете посетить 30 довольно любопытных снимков обо всём на свете 30 довольно любопытных снимков обо всём на свете Что происходит внутри куколки бабочки Что происходит внутри куколки бабочки
Пёс попытался покусать пожарного, спасавшего его из пруда

Пёс попытался покусать пожарного, спасавшего его из пруда

Автор:
22 января 2024 11:58
Метки: Видео   США   Спасение   животные   пожарный   собака   
874
2
1

В американском городе Клирфилд пёс провалился в ледяную воду местного водоема. Увидев спасателя, питомец испугался и попытался его укусить.

Этот пёс, провалившийся в пруд в Клирфилде (Юта, США), куда больше испугался пришедшего ему на помощь спасателя, чем ледяной воды.

Пожарный по фамилии Логан, облачившийся в защитный комбинезон жёлтого цвета, показался псу Бобу крайне подозрительной личностью. Несмотря на своё тягостное положение, застрявший в холодной воде Боб рычал на ползшего к нему пожарного. Когда же Логан наконец схватил животное, оно попыталось покусать его. И это несмотря на то, что хозяева Боба, стоявшие на берегу, отчаянно призывали любимца быть паинькой и осознать, что его вообще-то спасают.

Оказавшись на твёрдой земле, пёс немедленно отряхнулся и помчался к владельцам, даже не обернувшись на Логана, без которого воссоединение с семьёй могло и не состояться.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   США   Спасение   животные   пожарный   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
КолдурасЪ Час назад
Ну и зачем спасать эту тварь неблагодарную, неизвестно скольких он ещё на суше перекусает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1017700



Другие посты автора
Популярное
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 января
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России
Набирающие популярность
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Белое пятно
Белое пятно
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото)
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#интересно#собака#аварии#Спасение#автомобили#истории#крушение
#в мире#Прикол#Юмор#кот#Россия#сарказм#полиция#ДТП#кино#авто аварии
#животные#история#забавно#СССР#конфликт#США#машина#зима#Китай#автомир
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото) Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото) В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке Посетители пляжа спасли крупную акулу Посетители пляжа спасли крупную акулу Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга

На что жалуетесь?

Вернуться