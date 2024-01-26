Учёные показали, как видят мир животные

Учёные разработали технологию, которая показывает, как видят этот мир животные. Некоторые из оттенков, которые видят братья наши меньшие, скрыты от человеческого взгляда.
В глазах животных есть разные наборы цветовых рецепторов — они позволяют каждому животному видеть различные спектры света, отражающегося от предметов. А медоносные пчелы и некоторые птицы даже имеют фоторецепторы, способные улавливать ультрафиолетовый свет, выходящий за пределы того, что видит человек. Исследователи из Университета Сассекса и Лаборатории цвета Хэнли при Университете Джорджа Мейсона создали видеоролик, в котором показали, как воспринимают окружающий мир братья наши меньшие.
При создании они сосредоточились на том, как видят мир птицы и пчёлы — но утверждают, что их инструменты можно использовать для любых животных с похожим визуальным спектром. В ролике они показали, например, как видит окружающую обстановку птица — для них небо имеет яркий оттенок фиолетового.
Пчёлы могут видеть весь человеческий диапазон цветов и ультрафиолетового света. А ещё, они используют свои чувствительные рецепторы для определения цвета, чтобы находить цветы — для пчёл они всегда выглядят очень ярко, как на примере на фото ниже. На видео исследователь наносит солнцезащитный крем, который для человека показался бы белым — но глазами пчелы это выглядит так, будто он покрывает себя жёлтой краской.
Также учёные показывают, как пчёлы видят гусеницу бабочки Papilio polyxenes. Для человека это зелёная гусеница с чёрными и жёлтыми отметинами. Но для пчелы она выглядит как целое буйство ультрафиолетовых красок. Окрас гусеницы кажется очень ярким в ультрафиолетовом свете.
Для создания таких роликов учёные использовали новый метод с камерами и программным обеспечением, с помощью которого теперь можно узнать, как видит мир любое животное. При сравнении с лабораторными методами этот метод показал воспринимаемые цвета с 92-процентной точностью. Исследователи надеются, что эти инструменты помогут учёным понять, как животные ориентируются в окружающем мире. По их словам, метод также могут использовать кинематографисты, чтобы лучше передать цвета, видимые животными.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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