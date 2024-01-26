Учёные показали, как видят мир животные

Пчёлы могут видеть весь человеческий диапазон цветов и ультрафиолетового света. А ещё, они используют свои чувствительные рецепторы для определения цвета, чтобы находить цветы — для пчёл они всегда выглядят очень ярко, как на примере на фото ниже. На видео исследователь наносит солнцезащитный крем, который для человека показался бы белым — но глазами пчелы это выглядит так, будто он покрывает себя жёлтой краской.