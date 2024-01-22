Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды

Гуляя по озеру Арбутус (Мичиган, США), этот мужчина провалился под лёд, но быстро получил помощь.

Очевидцы несчастья позвонили в службу спасения, и прибывшие спасатели поняли, что у них есть ещё и четвероногая помощница — собака пострадавшего, которую зовут Руби. Добираться по льду до провалившегося мужчины было небезопасно, а потому спасательный диск привязали к ошейнику Руби — она-то и доставила необходимый диск своему хозяину, который ухватился за него и был аккуратно вытянут из воды.