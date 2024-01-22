Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды

Жители населенного пункта в США увидели, как мужчина провалился под лёд озера и позвонили в службу спасения. Прибывшие на место спасатели заметили неподалеку от провалившегося собаку и решили задействовать её в спасении хозяина.
Гуляя по озеру Арбутус (Мичиган, США), этот мужчина провалился под лёд, но быстро получил помощь.
Очевидцы несчастья позвонили в службу спасения, и прибывшие спасатели поняли, что у них есть ещё и четвероногая помощница — собака пострадавшего, которую зовут Руби. Добираться по льду до провалившегося мужчины было небезопасно, а потому спасательный диск привязали к ошейнику Руби — она-то и доставила необходимый диск своему хозяину, который ухватился за него и был аккуратно вытянут из воды.
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Мужчину, который пробыл в озере 16 минут, доставили в больницу, но быстро отпустили. Итак, за своё спасение он может благодарить не только профессионалов, но и любимую собаку.
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