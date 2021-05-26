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Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить

Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить (7 фото)

Автор:
26 мая 2021 16:33
Сообщество : Факты
Метки: животные   интересное   исследования   наука   ученые   факты   эксперименты   
1395
7
Ответ: никак. Они поражают своей невероятной живучестью и очень интересуют ученых, которые без устали ставят над ними эксперименты.
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Метки: животные   интересное   исследования   наука   ученые   факты   эксперименты   
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11  комментариев
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28k
a.fey 48 минут назад
Если тихоходки бессмертны, то получается, съеденная тихоходка продолжает жить внутри съевшей ее тихоходки?
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2k
Алекс Чебурашкин 2 минуты назад
а где то они уже завоевали мир )))
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122
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
годное создание.
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
А как же это? Там тоже всё очень интересно. Покруче, чем у слонов.
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6k
Pillin Alex 38 минут назад
А они ещё что-нибудь едят кроме как друг друга?
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13k
Serg2001 43 минуты назад
Вот кого надо на герб почты РФ... ))
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14k
vikklu 50 минут назад
Спасибо!
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77k
Броненосец Потелкам 55 минут назад
К счастью, дальше своей ниши - ползать у нас под ногами - они не поднялись.
И вряд ли поднимутся.
Явно их жизнестойкость есть порождение их примитивизма.
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