Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить

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Ответ: никак. Они поражают своей невероятной живучестью и очень интересуют ученых, которые без устали ставят над ними эксперименты.
Эту хтонь открыл в 1773 году немецкий пастор И. А. Гёце (да, пастор, не спрашивайте) и назвал ее "маленьким водяным медведем".
Тихоходка - это крохотное существо, длиной 0,1 до 1,5 мм, однако в ней все собрано неплохо: и само туловище, и половая система и каннибальское выражение морды. Ну да, они друг друга могут жрать.
Тихоходка - это крохотное существо, длиной 0,1 до 1,5 мм, однако в ней все собрано неплохо: и само туловище, и половая система и каннибальское выражение морды. Ну да, они друг друга могут жрать.
Из-за их просто потрясающей живучести ученым было донельзя интересно, как бы ее так замочить. Еще в XVIII веке итальянский учёный Ландаро Спалланцани проводил над ними эксперименты. Позже, когда их решили отправить в космос, то выяснилось, что они могут жить и в условиях космического вакуума. После 10 дней в открытом космосе они просто высохли, но не погибли. Потом ученые собрались и облучили тихоходку космической радиацией. Пара слабеньких вырожденцев погибли, но большая часть контрольной группы не только приветливо помахала ученым, но и оказалась способна к размножению. Именно поэтому ими так интересуется космическая биология, которая занимается вопросами выживания человека в космосе.
То есть: для человека смертельная доза радиации - 500 бэр. Тихоходкам выдали дозу в 570 тысяч бэр и только при таких условиях половина слабаков контрольной группы была убита. То есть это в 1140 раз больше, чем для любого человека и вообще любого живого существа.
То есть: для человека смертельная доза радиации - 500 бэр. Тихоходкам выдали дозу в 570 тысяч бэр и только при таких условиях половина слабаков контрольной группы была убита. То есть это в 1140 раз больше, чем для любого человека и вообще любого живого существа.
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Когда тихоходки устают от этой жизни, то они укладываются спать, втянув в себя все конечности и уменьшаясь в размере. Метаболизм свой они замедляют примерно в 10 000 раз, но стоит им попасть в нормальные условия, где рядом не стоят пытливые ученые, желающие их уничтожить, то они возвращаются к жизни.
Тихоходкам вроде бы нужен кислород для нормального существования, но они могут длительное время жить в атмосфере, где его нет, например, чистый углекислый газ. Да что там, эти существа могут выживать даже в атмосфере из сероводорода, которая для человека - убийство.
После того как тихоходка впадет в анабиоз она постепенно теряет запасы влаги в своем тельце, но все равно не умирает! Даже когда влаги остается до 1% от нормы. Как вы уже понимаете, такое недоступно ни одному живому существу.
После того как тихоходка впадет в анабиоз она постепенно теряет запасы влаги в своем тельце, но все равно не умирает! Даже когда влаги остается до 1% от нормы. Как вы уже понимаете, такое недоступно ни одному живому существу.
Отчаявшиеся ученые засунули тихоходку как-то раз в жидкий кислород и там она продержалась 20 месяцев (это -193 °C, на минуточку), а при морозе в -20 °C она просто сказала "ну ок" и просидела там 30 лет. Вот только в жидком гелии, который охладили до -271 ° (а это очень близко к абсолютному нулю) она прожила "всего лишь" 8 часов.
А японские ученые решили попробовать выявить степень сопротивляемости тихоходок высокому давлению. Выяснилось, что когда в герметичный контейнер, где мирно спали анабиозе тихоходки, подавали давление до 6000 атмосфер, практически все из них выжили.
А японские ученые решили попробовать выявить степень сопротивляемости тихоходок высокому давлению. Выяснилось, что когда в герметичный контейнер, где мирно спали анабиозе тихоходки, подавали давление до 6000 атмосфер, практически все из них выжили.
Где же можно повстречать тихоходку?
Например в Гималаях, на высоте 6000 м. А передвигаются они 2 мм в минуту, поэтому можно представить, насколько они были обижены на тех, кто их оттуда забрал, чтобы проводить эксперименты, ведь они просто задолбались туда подниматься. Они водятся подо льдами, на дне океана, в горячих источниках, лишайниках и лесу. Они перемещаются с помощью ветра, воды, на животных... Они буквально могут быть рядом с вами прямо сейчас. Как-то раз нашли мох, который высох 120 лет назад, вымочили его в воде и из него высунули головы живые тихоходки: "здравствуйте, что случилось, а то мы тут задремали?.."
Есть шутка, что при конце света выживут только тараканы. Ложь. Тараканов унижают своим существованием тихоходки, которые просто медленно заполоняют собой этот мир, наступая армиями, поедая излишки друг друга.
Ведь в отличие от всех нас тихоходки бессмертны. Когда-нибудь они наверняка создадут свою цивилизацию и будут, посмеиваясь, рассказывать своим внукам, как двуногие пытались их убить в космосе.
Ведь в отличие от всех нас тихоходки бессмертны. Когда-нибудь они наверняка создадут свою цивилизацию и будут, посмеиваясь, рассказывать своим внукам, как двуногие пытались их убить в космосе.
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И вряд ли поднимутся.
Явно их жизнестойкость есть порождение их примитивизма.