Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить

Из-за их просто потрясающей живучести ученым было донельзя интересно, как бы ее так замочить. Еще в XVIII веке итальянский учёный Ландаро Спалланцани проводил над ними эксперименты. Позже, когда их решили отправить в космос, то выяснилось, что они могут жить и в условиях космического вакуума. После 10 дней в открытом космосе они просто высохли, но не погибли. Потом ученые собрались и облучили тихоходку космической радиацией. Пара слабеньких вырожденцев погибли, но большая часть контрольной группы не только приветливо помахала ученым, но и оказалась способна к размножению. Именно поэтому ими так интересуется космическая биология, которая занимается вопросами выживания человека в космосе.

То есть: для человека смертельная доза радиации - 500 бэр. Тихоходкам выдали дозу в 570 тысяч бэр и только при таких условиях половина слабаков контрольной группы была убита. То есть это в 1140 раз больше, чем для любого человека и вообще любого живого существа.