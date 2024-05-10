Животные тоже испытывают чувства

У ряда млекопитающих (дельфины, киты) лимбическая система в 4 раза больше нашей. И эта система как раз охватывает те области мозга, что связаны с эмоциями и социальными навыками. И развились они у них не просто так - это те навыки, что они использовались постоянно. Количество исследований наличия у животных чувств велико. И они совершенно точно обладают этой способностью.