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Животные тоже испытывают чувства

Животные тоже испытывают чувства

Автор:
10 мая 2024 16:27
Сообщество : Животные
Метки: Эмоции   животные   звери   интересное   исследования   наука   ученые   чувств   
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Тот факт, что человеческий разум - высший, долгое время не подвергалось никакому сомнению. Также считалось, что животные не способны испытывать что-то похожее на человеческие чувства. Но наука не стоит на месте и теперь всё изменилось.

Исследования показали, что звери могут любить, плакать, смеяться. Тот же слон обладает развитым сознанием - может производить математические расчёты, образуют крепкие семьи, страдать от ПТСР, проводить похороны слонов своего стада.

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Первое, что приходит в голову, если углубиться в область сознания, то это эмоции и способность выражать их. Люди смеются, или испытывают ярость, но не только они. Крыски могут смеяться, если их пощекотать. Исследование показало, что мышки и крысы скорее окажут помощь соплеменнику, чем съедят любимое лакомство. Они могут испытывать сочувствие.

Эмпатия - это очень важная часть сознания, так как она приводит к формированию таких прочных связей, как дружба и любовные связи.
Овцы, к примеру, узнают своих товарищей даже через много лет разлуки. То есть, получается, что все животные, принадлежащие одному виду, одинаковы - это неправда. Личность - это черта, которая также выражается у животных.

Учёные также выявили, что определённый уровень тревожности и симптомов депрессии у зверей приводит к их общей более меланхоличной личности. Это проявилось в том, что такие испытуемые показывали более низкие ожидания, нежели другие, перед получением лакомства или другой награды.

У ряда млекопитающих (дельфины, киты) лимбическая система в 4 раза больше нашей. И эта система как раз охватывает те области мозга, что связаны с эмоциями и социальными навыками. И развились они у них не просто так - это те навыки, что они использовались постоянно. Количество исследований наличия у животных чувств велико. И они совершенно точно обладают этой способностью.

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Метки: Эмоции   животные   звери   интересное   исследования   наука   ученые   чувств   
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scorpick 6 минут назад
Отец всегда держал кроликов. С детства помню, по всему периметру двора стояли двухэтажные крольчатники. На 80, 100 голов. Он их всех знал, у кого какой характер, кто что любит, каждый день с утра выходил и каждого кормил с руки сухарями. Проблема была в том, что регулярно наступал массовый падёж. Поветрие, как у нас говорили. Мы каждое утро осматривали крольчатники, если глаза помутнели, в течение дня сдохнет. Надо забивать. Сосед научил меня забивать, снимать правильно шкурку и освежевывать. Отец на это смотреть не мог и уходил в дом. А я колотил и резал по 30 тушек в день. С меня запах потом неделю не смывался. И в конце концов я запретил заводить кроликов, поставил условие, если опять пойдет падёж, или будешь забивать сам, или тупо хоронить. С меня хватит. И тогда они с мамой не придумали ничего лучшего, как завести двух ягнят! Те настолько стали ручными, что сопровождали родителей везде. Чем бы не занималась мама, они ложились у ног и ластились. Думаю, ещё не много и родители брали бы их с собой в постель. Но они выросли до забойного веса и возраста. Соседи наперебой стали говорить, мол, зачем вы их дальше кормите, это бессмысленно, им пора на шашлык или в плов. Отец поддался на провокации и на рынке договорился с мясником о продаже живым весом. Ессно, сами они есть мясо барашек просто не смогли бы. Когда на мотороллере за овечками приехал мясник, животные сразу все поняли. Обычно не отходящие от родителей ни на шаг, они убегали от них по всему двору. А когда отец наконец поймал одну из овец, она встала перед ним на колени...
Мясника отправили в тот день ни с чем.
Мне даже не нужно подтверждение британских учоных, я точно знаю. У животных есть и чувства, и привязанность и даже любовь. И они очень хорошо знают, когда их предают.
П, С, Мой верный пёс Тайфун, я уверен, ты сейчас в лучшем мире. Помню, скучаю.
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10k
Trenzel2003 5 минут назад
То что у животных нет чувств, говорил тот кто сам лишен чувств!
А тот кто хотя бы немного общался хотя бы с той же кошечкой, собачкой уверен что у животных есть чувства. И порой создается ощущение что животные обладают даже 6 чувством.
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1266 постов (1188 в горячем)

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