Животные тоже испытывают чувства

Тот факт, что человеческий разум - высший, долгое время не подвергалось никакому сомнению. Также считалось, что животные не способны испытывать что-то похожее на человеческие чувства. Но наука не стоит на месте и теперь всё изменилось.
Исследования показали, что звери могут любить, плакать, смеяться. Тот же слон обладает развитым сознанием - может производить математические расчёты, образуют крепкие семьи, страдать от ПТСР, проводить похороны слонов своего стада.
Первое, что приходит в голову, если углубиться в область сознания, то это эмоции и способность выражать их. Люди смеются, или испытывают ярость, но не только они. Крыски могут смеяться, если их пощекотать. Исследование показало, что мышки и крысы скорее окажут помощь соплеменнику, чем съедят любимое лакомство. Они могут испытывать сочувствие.
Эмпатия - это очень важная часть сознания, так как она приводит к формированию таких прочных связей, как дружба и любовные связи.
Овцы, к примеру, узнают своих товарищей даже через много лет разлуки. То есть, получается, что все животные, принадлежащие одному виду, одинаковы - это неправда. Личность - это черта, которая также выражается у животных.
Учёные также выявили, что определённый уровень тревожности и симптомов депрессии у зверей приводит к их общей более меланхоличной личности. Это проявилось в том, что такие испытуемые показывали более низкие ожидания, нежели другие, перед получением лакомства или другой награды.
У ряда млекопитающих (дельфины, киты) лимбическая система в 4 раза больше нашей. И эта система как раз охватывает те области мозга, что связаны с эмоциями и социальными навыками. И развились они у них не просто так - это те навыки, что они использовались постоянно. Количество исследований наличия у животных чувств велико. И они совершенно точно обладают этой способностью.
Источник:
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Мясника отправили в тот день ни с чем.
Мне даже не нужно подтверждение британских учоных, я точно знаю. У животных есть и чувства, и привязанность и даже любовь. И они очень хорошо знают, когда их предают.
П, С, Мой верный пёс Тайфун, я уверен, ты сейчас в лучшем мире. Помню, скучаю.
А тот кто хотя бы немного общался хотя бы с той же кошечкой, собачкой уверен что у животных есть чувства. И порой создается ощущение что животные обладают даже 6 чувством.