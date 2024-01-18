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Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку

Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку

Автор:
18 января 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Учёные   животные   интересное   клонирование   наука   обезьяны   фото   
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В Китае впервые успешно клонировали макаку-резуса: самец прожил уже более двух лет, достиг половой зрелости и полностью здоров. Его клонировали "методом овечки Долли", с помощью которого в 1996 году был создан первый в истории клон животного.

Китайская академия наук сообщила о первом успешном случае клонирования макаки-резуса. Для этого учёные использовали тот же метод, с помощью которого в 1996 году был создан первый в истории клон животного — овечка Долли, — путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Генетический материал взяли из клеток взрослой особи макаки-резуса. Большинство попыток клонировать обезьян таким образом заканчивались неудачей, однако, этот клонированный самец прожил уже больше двух лет и благополучно достиг половой зрелости.

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Руководитель эксперимента, доктор Цян Сун, создавший в 2018 году первых успешных клонов обезьян, утверждает, что его команда "повысила эффективность" клонирования и создала многообещающие стратегии в этой области. Но процент успеха всё равно невелик: из 113 попыток был только один удачный случай рождения живого детёныша. По словам учёных, столь низкая эффективность в очередной раз исключает попытки клонирования человека: об этом говорить рано.


Кроме того, клонирование животных вызывает множество споров, так как это сложный процесс, часто причиняющий вред животным. Такие эксперименты, например, нельзя проводить в Европе: европейское законодательство запрещает использовать приматов для клонирования, если только эксперимент не направлен на изучение серьёзного угрожающего жизни заболевания.

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Метки: Учёные   животные   интересное   клонирование   наука   обезьяны   фото   
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