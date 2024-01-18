Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку

Китайская академия наук сообщила о первом успешном случае клонирования макаки-резуса. Для этого учёные использовали тот же метод, с помощью которого в 1996 году был создан первый в истории клон животного — овечка Долли, — путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Генетический материал взяли из клеток взрослой особи макаки-резуса. Большинство попыток клонировать обезьян таким образом заканчивались неудачей, однако, этот клонированный самец прожил уже больше двух лет и благополучно достиг половой зрелости.