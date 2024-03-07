Учёные определили, что позолоченная рукоять меча (фото выше) и браслет из коллекции сделаны из странного тёмного металла, который "местами блестит, а местами покрыт похожим на железо оксидом". Недавно специалисты определили, что этот металл — внеземного происхождения. Рукоять и браслет назвали "первыми и самыми древними объектами, найденными на Пиренейском полуострове, которые сделаны из инопланетного материала". Исследование из журнала Trabajos de Prehistoria показало, что железо, использованное в этих двух артефактах, получено из метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад. Сами предметы были изготовлены между 1400 и 1200 годами до нашей эры.