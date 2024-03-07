В сокровищах бронзового века, известных как "Клад из Вильены", обнаружили металл инопланетного происхождения. Эти сокровища нашли в Испании 1 декабря 1963 года, и до современных исследований считалось, что они сделаны из обычного золота и металла. Оказалось, что это не так.
Сокровища из Вильены — один из крупнейших кладов бронзового века, который нашли 1 декабря 1963 года в гравийном карьере в Аликанте, Испания. Ранее считалось, что древняя коллекция сделана из обычного золота и металла. Она состоит из 59 золотых предметов (в том числе 27 браслетов и 11 чаш), а также нескольких изделий из серебра или железа. Когда учёные нашли коллекцию, они сразу заметили необычные детали в некоторых предметах — но чтобы понять, что это за детали, понадобились десятки лет исследований.
Учёные определили, что позолоченная рукоять меча (фото выше) и браслет из коллекции сделаны из странного тёмного металла, который "местами блестит, а местами покрыт похожим на железо оксидом". Недавно специалисты определили, что этот металл — внеземного происхождения. Рукоять и браслет назвали "первыми и самыми древними объектами, найденными на Пиренейском полуострове, которые сделаны из инопланетного материала". Исследование из журнала Trabajos de Prehistoria показало, что железо, использованное в этих двух артефактах, получено из метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад. Сами предметы были изготовлены между 1400 и 1200 годами до нашей эры.
Для исследования происхождения металла использовали масс-спектрометрию метод идентификации вещества, который определяет его изотопный, элементный или химический состав. Эксперты также определили, что объекты из коллекции могли принадлежать целой общине, а не одному человеку. Кроме того, в этот исторический период на Пиренейском полуострове не было королевств. В любом случае, эти предметы в своё время имели огромную ценность. Однако, учёным ещё предстоит выяснить, кто изготовил артефакты, и где нашли "инопланетный" материал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Аффтар, ты полагаешь, что у всех тут нет памяти?
Учёные провели новый анализ "сокровищ Вильены". Клад обнаружили в Испании ещё в 1963 году. Возраст 59 артефактов оценили в 3000 лет.
Прекрасная страна,климат, но люди до жути ленивые.